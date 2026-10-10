SDP:n Räsänen: Pääministerin haparointi osoittaa, ettei taikuri itsekään tiedä miten aikoo 2 miljardin tempun tehdä

– Tässä on nyt yritetty reilun viikon ajan saada konkreettisia keinoja irti kokoomuksesta, että miten tällainen 2 miljardin imurointi eläkejärjestelmästä tehdään, kun samaan aikaan Orpo torppaa kaikki nopeavaikutteiset keinot. Ja kun pääministerin aamun esiintymistä katsoo, niin näyttää siltä ettei taikuri itsekään tiedä, miten temppu tehdään, Räsänen sanoo.

Haastattelussa Orpo totesi, että asia on monimutkainen ja sitä on hankala selittää, minkä vuoksi hän toivoo ”kolmikannan, joka on tässä asiassa toiminut menestyksekkäästi Suomessa vuosikymmenet, hakevan ne parhaat ratkaisut”. Orpo ei myönnä sitä tosiasiaa, että mikäli eläkkeistä haluaa saada neljässä vuodessa aikaan kahden miljardin säästöt, mitkä näkyvät sekä nettomenoja pienentävästi että vahvistavat julkista taloutta, niin ainoa keino on puuttua nykyisten eläkkeiden indeksitarkistuksiin ja kanavoida tästä syntyvä säästö eläkejärjestelmään eläkemaksuja alentamalla sekä verotusta kiristämällä muuhun julkiseen talouteen.

– Varmasti on hankala selittää asiaa, joka on sula mahdottomuus Orpon väläyttämillä keinoilla. Kokoomuksen 2 miljardin eläkesäästöjä ei yksinkertaisesti pysty tekemään ilman, että ollaan käsi syvällä nykyisten ja tulevien eläkkeensaajien taskulla. Ja tätä kokoomus ei selvästi halua sanoa ääneen äänestäjille ennen vaaleja. Herää kyllä kysymys, mahtavatko kokoomuksen muutkin säästölistat olla vain ilmaan heiteltyjä lukuja, ilman että on esittää mitään konkreettisia keinoja niiden saavuttamiseksi?