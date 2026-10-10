SDP:n Räsänen: Pääministerin haparointi osoittaa, ettei taikuri itsekään tiedä miten aikoo 2 miljardin tempun tehdä
10.10.2026 12:19:12 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Pääministeri Orpon takeltelu Ylen Ykkösaamussa osoitti, ettei kokoomus itsekään tiedä miten se todellisuudessa aikoo saada lupaamansa 2 miljardin säästöt eläkkeistä ensi vaalikauden aikana.
– Tässä on nyt yritetty reilun viikon ajan saada konkreettisia keinoja irti kokoomuksesta, että miten tällainen 2 miljardin imurointi eläkejärjestelmästä tehdään, kun samaan aikaan Orpo torppaa kaikki nopeavaikutteiset keinot. Ja kun pääministerin aamun esiintymistä katsoo, niin näyttää siltä ettei taikuri itsekään tiedä, miten temppu tehdään, Räsänen sanoo.
Haastattelussa Orpo totesi, että asia on monimutkainen ja sitä on hankala selittää, minkä vuoksi hän toivoo ”kolmikannan, joka on tässä asiassa toiminut menestyksekkäästi Suomessa vuosikymmenet, hakevan ne parhaat ratkaisut”. Orpo ei myönnä sitä tosiasiaa, että mikäli eläkkeistä haluaa saada neljässä vuodessa aikaan kahden miljardin säästöt, mitkä näkyvät sekä nettomenoja pienentävästi että vahvistavat julkista taloutta, niin ainoa keino on puuttua nykyisten eläkkeiden indeksitarkistuksiin ja kanavoida tästä syntyvä säästö eläkejärjestelmään eläkemaksuja alentamalla sekä verotusta kiristämällä muuhun julkiseen talouteen.
– Varmasti on hankala selittää asiaa, joka on sula mahdottomuus Orpon väläyttämillä keinoilla. Kokoomuksen 2 miljardin eläkesäästöjä ei yksinkertaisesti pysty tekemään ilman, että ollaan käsi syvällä nykyisten ja tulevien eläkkeensaajien taskulla. Ja tätä kokoomus ei selvästi halua sanoa ääneen äänestäjille ennen vaaleja. Herää kyllä kysymys, mahtavatko kokoomuksen muutkin säästölistat olla vain ilmaan heiteltyjä lukuja, ilman että on esittää mitään konkreettisia keinoja niiden saavuttamiseksi?
Yhteyshenkilöt
Joona RäsänenKansanedustajaPuh:050 547 5590joona.rasanen@eduskunta.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Räsänen: Orpon on vihdoin kerrottava, mitä kokoomuksen kahden miljardin eläkeimuri todella tarkoittaa10.10.2026 08:49:28 EEST | Tiedote
Kokoomus on ilmoittanut, että ensi vaalikaudella eläkejärjestelmästä säästetään 2 miljardia euroa koskematta maksussa oleviin eläkkeisiin. Keskeiseksi keinoksi pääministeri Orpo mainitsi viikko sitten eläkeiän nopeamman nostamisen, mutta tällä viikolla hän kuitenkin totesi, että valtiovarainministeriön ehdotus eläkeiän nostosta ei ole realistinen. Pääministeri onkin saanut reilussa viikossa aikaan todellisen eläkesekoilun.
SDP:n Kymäläinen: Kokoomuksen Yle-leikkaukset uhkaavat satojen työpaikkoja9.10.2026 14:16:45 EEST | Tiedote
Kokoomus esittää Yleisradion rahoitukseen 120 miljoonan euron lisäleikkausta ensi vaalikaudelle. Tämän mittaluokan leikkaukset uhkaavat koko Yleisradion toimintaa ja heikentävät suomalaisen mediakentän elinvoimaa, linjaa Yleisradion hallintoneuvoston jäsen Suna Kymäläinen.
SDP:n Suhonen kysyy kalateiden kieltoalueista – pelkää virtavesien vapauttamisten tyrehtymistä9.10.2026 12:15:00 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen on tänään perjantaina (9.10.2026) jättänyt kirjallisen kysymyksen kalateiden kalastuksenkieltoalueista valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi.
SDP:n Eveliina Heinäluoma: Googlen hakkuut paljastavat vakavan puutteen ympäristövastuussa – ministerin on esitettävä ratkaisut9.10.2026 12:11:14 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma vaatii ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalalta konkreettisia toimia sen varmistamiseksi, ettei ympäristövaikutusten arviointia voi sivuuttaa ilman asianmukaisia seuraamuksia.
SDP:n Pia Viitanen: Kokoomuksella on veroasioissa hyvin valikoiva muisti9.10.2026 09:42:03 EEST | Tiedote
-Kokoomuksella tuntuu tämän hallituskauden veroasioissa olevan varsin valikoiva muisti, kun ministeri puhuu kyselytunnilla, että hallitus ”ei ole lähtenyt korottamaan veroja” vaikka hallitus on kautensa aikana nostanut arvonlisäveroa kuin myös kiristänyt eläkkeensaajien verotusta, sanoo kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan verojaoston jäsen Pia Viitanen (sd).
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme