J-P Metsävainio kansainvälisen tähtivalokuvakilpailun tuomariksi
12.10.2026 08:15:00 EEST | Algieba Oy | Tiedote
Oululainen astronominen valokuvaaja ja kuvataiteilija J-P Metsävainio on yksi kansainvälisen RAStroPhoto-tähtivalokuvakilpailun viidestä tuomarista. Kilpailun järjestää brittiläinen Royal Astronomical Society.
”On suuri kunnia saada toimia tässä tuomaristossa, ja otan tehtävän vastaan nöyränä. Odotan innolla kuvia, joissa maailmankaikkeuden kauneus ja kuvaajan oma näkemys kohtaavat”, Metsävainio sanoo.
Kilpailu juhlistaa Monthly Notices of the Royal Astronomical Society -tiedelehden 200-vuotisjuhlaa vuonna 2027. Lehti ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1827 ja kuuluu maailman arvostetuimpiin tähtitieteen tiedelehtiin. Sen julkaisija Royal Astronomical Society on vuonna 1820 perustettu tähtitieteen ja geofysiikan tiedeseura.
Muut tuomarit ovat planeettatutkija Chrysa Avdellidou, fysiikan ja tähtitieteen professori David Kaplan, astrofysiikan professori Claudia Maraston sekä tutkija Mike Peel. He työskentelevät Britannian ja Yhdysvaltojen yliopistoissa. Tuomarit arvioivat kuvien tekniikkaa, sommittelua, visuaalista ilmettä ja tarinankerrontaa.
Taiteen ja tieteen kohtaamista Oulusta maailmalle
Metsävainio tunnetaan kansainvälisesti laajoista Linnunrata-mosaiikeistaan ja kolmiulotteisista avaruuskuvistaan. Hän on kuvannut syvän taivaan kohteita omasta observatoriostaan Oulussa lähes 30 vuoden ajan. Hänen taiteensa perustuu todellisiin tähtitieteellisiin havaintoihin.
Metsävainion kuvia on julkaistu 20 kertaa NASA Astronomy Picture of the Day -julkaisussa. Hän on tehnyt yhteistyötä Queen-yhtyeen kitaristin ja astrofysiikan tohtorin Sir Brian Mayn kanssa kahdessa kirjassa. Kolmiulotteisia avaruuskuvia esittelevät Cosmic Clouds 3-D (2020) ja Islands in Infinity: Galaxies 3-D (2025).
Kilpailu avautuu marraskuussa
RAStroPhoto-kilpailuun voi osallistua kaikkialta maailmasta. Osallistuminen on maksutonta, eikä ammattilaistason kuvauskalustoa tarvita.
Kilpailussa on viisi sarjaa, joiden aiheina ovat aurinkokunta, syvä taivas, Linnunrata, Maa ja avaruus sekä tähtitaivaan havainnointi.
Kilpailuun voi lähettää kuvia 1.11.2026–15.1.2027. Voittajat julkistetaan heinäkuussa 2027 National Astronomy Meeting -tapahtumassa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anu KeränenGalleristi, manageriPuh:0504210650anu@jiipee.art
J-P MetsävainioPuh:0408267863jp@jiipee.art
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Oululaisen astrovalokuvaajan ja kuvataiteilijan J-P Metsävainion uusi ja aiempaa tarkempi Linnunrata-teoksesta valmistettu ensimmäinen fyysinen vedos julkistetaan perjantaina 7. elokuuta 2026 JiiPee.art Showroomissa Euroopan kulttuuripääkaupungissa Oulussa. Lähes kahdeksan metriä pitkä teos perustuu 18 vuoden aikana kerättyyn kuva-aineistoon ja noin 2 200 tunnin valotukseen.
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