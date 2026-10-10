SDP EDUSKUNTA

SDP:n Kvarnström: Suuryrityksillekin on oltava seurauksia lain rikkomisesta

10.10.2026 16:11:32 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

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Google on tehnyt laajoja maanrakennus- ja hakkuutöitä ilman lain edellyttämiä ympäristövaikutusten arviointeja. Tapaus on vakava, eikä sitä voi sivuuttaa olankohautuksella muistuttaa SDP:n kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan jäsen Johan Kvarnström. Hän myös yhtyy SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin vaatimukseen saada Googlen johto eduskunnan kuultavaksi.

Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander / SDP

– Lait koskevat kaikkia, myös Googlea. Yhtiön on annettava tapahtuneesta selvitys, ja lain rikkomisella on oltava seurauksia, Kvarnström painottaa.

Muhoksen kunnan rakennustarkastaja kertoo tämän päivän Helsingin Sanomissa joutuneensa Googlen painostuksen kohteeksi. Tämä tekee tapauksesta entistä vakavamman.

– Järjestelmäämme on kehitettävä niin, ettei pienen kunnan viranhaltija joudu yksin puolustamaan lakia suuren kansainvälisen teknologiayhtiön valtavaa oikeudellista koneistoa vastaan. Samalla on varmistettava, että lain rikkomisesta seuraa aidosti vaikuttavia sanktioita.

Kvarnström muistuttaa, että mikäli seuraamukset ovat niin vähäisiä, etteivät ne käytännössä vaikuta miljardiluokan yhtiön toimintaan, ne eivät täytä tarkoitustaan.

– On helppo yhtyä SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin näkemykseen siitä, että Google tulisi kutsua eduskunnan ympäristövaliokunnan ja talousvaliokunnan yhteiseen kuulemiseen. Suomessa on voitava luottaa siihen, että samat lait koskevat kaikkia, Kvarström päättää.

Yhteyshenkilöt

Johan KvarnströmKansanedustaja - Riksdagsledamot

Puh:050 514 4080

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