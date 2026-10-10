SDP:n Kvarnström: Suuryrityksillekin on oltava seurauksia lain rikkomisesta

Google on tehnyt laajoja maanrakennus- ja hakkuutöitä ilman lain edellyttämiä ympäristövaikutusten arviointeja. Tapaus on vakava, eikä sitä voi sivuuttaa olankohautuksella muistuttaa SDP:n kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan jäsen Johan Kvarnström. Hän myös yhtyy SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin vaatimukseen saada Googlen johto eduskunnan kuultavaksi.