Uudistuneilla Stadin Silakkamarkkinoilla 99 000 kävijää

Stadin Silakkamarkkinoiden päätöspäivää vietettiin tänään lauantaina 10. lokakuuta. Vuodesta 1743 lähtien järjestetty tapahtuma yhdisti rakastettuja perinteitä uusiin aluevaltauksiin hyvällä menestyksellä. Markkinakävijät pääsivät nauttimaan perinteisistä ja moderneista kalaherkuista ja muista saaristolaistuotteista, uuden ravintola-alueen tarjonnasta sekä musiikista, saunalaivasta, yleisöpurjehduksista ja muusta syksyisestä ohjelmasta. Helsingin tärkeisiin syysperinteisiin olennaisesti kuuluva tapahtuma houkutteli kävijöitä eritoten pääkaupunkiseudulta, mutta myös muualta Suomesta.

Keisarinluodonlaiturille nousseella ravintola-alueella ja sen sisäteltassa nautittiin ravintoloiden valmistamia kala-annoksia yhteensopivine juomineen. ”Asiakkaat ovat toivoneet paikan päällä syötäviä kala-annoksia sekä anniskelua jo useiden vuosien ajan. Tänä vuonna pääsimme toteuttamaan uuden ravintola-alueen yhdessä viiden toimijan kanssa. Kuten Helsingin tapahtumasäätiön kokemukset Tuomaan Markkinoilta ovat osoittaneet, kävijät etsivät yhä enemmän markkinoilta uusia makuelämyksiä. Kiinnostavat ja sesonkiin sopivat ravintola-annokset ovat erinomainen tapa saada uusia kävijöitä perinnetapahtumaan niin uusien kuin vanhojen klassikkotuotteiden äärelle. Markkinoiden suosituimmaksi annokseksi nousi Ravintola Kuurnan grillatut silakkatikut”, kuvailee Stadin Silakkamarkkinoiden vastaava tuottaja Saara Vanhala.

Ammattikalastajien määrän vähentyessä tapahtumaa on kehitetty entistä monipuolisemmaksi saaristolaiselämykseksi sisällyttämällä myytävien tuotteiden valikoimaan yhä laajemmin syyssesongin ruokatuotteita ja ravintolatarjontaa. “Tänä vuonna eri tavoin valmistettuja silakkaherkkuja oli markkinoilla myymässä 17 eri kalastajaa. Kalastajavenepaikalle osallistuminen on maksutonta ja myyntimökkeihin tarjoamme kalastajille edullisemmat hinnat. Uusilla aluevaltauksilla pyrimme myös houkuttelemaan uudet markkinakävijät kalastajien klassikkotuotteiden äärelle” sanoo Vanhala.

Ostosten ja makuelämysten ohella markkinavieraita kiinnosti Kalatalouden Keskusliiton ja Suomen ruotsinkielisen Marttayhdistyksen, Marthaförbundetin, yhteinen toimipiste, josta saattoi jälleen löytää kiinnostavaa tietoa ja opastusta kalastuksesta, kalankäsittelystä ja kalojen tunnistamisesta.

Markkinaviikon torstaina lapsille ja varhaiskasvatusryhmille järjestetty Salaisen silakan suunnistus innosti paikalle noin 350 lasta tutustumaan markkinaperinteeseen, kalaherkkuihin, Itämeren suojeluun ja kalastukseen elinkeinona.

“Yleisöä riitti vaihtelevasta syyssäästä huolimatta jokaiselle markkinapäivälle ilahduttavan paljon. Asiakaskunnassa näimme monipuolisesti kävijöitä kanta-asiakkaista matkailijoihin. Suureksi iloksemme myös lapsiperheitä ja nuoria aikuisia oli runsaasti kävijöiden joukossa, mikä todistaa että Silakkamarkkinat koetaan merkityksellisenä syysperinteenä monen eri sukupolven keskuudessa”, sanoo Vanhala.

Myös ensimmäistä kertaa järjestetty Silakkamarkkinat Stadin rafloissa -ravintolatapahtuma päättyy lauantai-iltana 10. lokakuuta. Mukaan lähti lopulta 12 helsinkiläistä ravintolaa, jotka loihtivat oman, ainutlaatuisen silakka-annoksensa omissa ravintoloissaan nautittavaksi. “Tapahtuma onnistui erinomaisesti, ja ravintoloiden panostus kampanjaan on ylittänyt odotuksemme. Silakkamarkkinat Stadin rafloissa -teemaviikoille oli selkeästi tilausta ja sen kehittäminen jatkuu myös tulevaisuudessa”, toteaa Saara Vanhala.