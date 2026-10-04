Juulia Turkkila ja Matthias Versluis voittoon Denis Ten Memorialissa

Juulia Turkkila ja Matthias Versluis jatkoivat Challenger-sarjan mitaliputkeaan Kazakstanissa. Kaksi viikkoa sitten Slovakiassa järjestetyssä Nepela Memorialissa hopealle sijoittunut suomalaispari tanssi tällä kertaa voittoon Denis Ten Memorialissa.

Jäätanssijat olivat erityisen tyytyväisiä lauantaina luistelemaansa vapaatanssiin. Perjantain rytmitanssiin kaksikko olisi kaivannut lisää päättäväisyyttä, ja twizzle-elementissä sattunut virhe verotti harmillisesti teknisiä pisteitä. Onnistunut vapaatanssi nosti kuitenkin Turkkilan ja Versluisin kokonaiskilpailun voittoon.

– Olemme todella ylpeitä, että voitimme kilpailun. Tästä on hyvä jatkaa seuraaviin koitoksiin, Versluis iloitsi.

Pari kehui kilpailupaikan hienoa tunnelmaa. Turkkilan mukaan yleisö alkoi osoittaa suosiotaan jo ennen vapaatanssin alkua kaksikon asetuttua alkuasentoonsa.

– Tämän päivän suoritus tuntui kyllä paremmalta kuin kahden viikon takaisessa kilpailussa. Kokonaisuudessaan ohjelma tuntui vahvemmalta ja teknisiä tasojakin meni läpi aavistuksen paremmin kuin viime kerralla, Turkkila kommentoi.

Kilpailussa toiseksi sijoittuivat Vasilisa Kaganovskaia ja Maxim Nekrasov (AIN2) pistein 187,20 ja kolmanneksi Caroline Green ja Michael Parsons (USA) tuloksella 180,37.