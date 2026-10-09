Nooa Lehtonen osui kahdesti: Jymylle isot pisteet jumbofinaalista

Vielä ottelun avauspuolisko näytti LASBin kannalta hyvältä, kun se johti Santeri Kakon vasemmasta laidasta linkoamalla matalalla laukauksella 1-0. Sitten Nooa Lehtonen tasoitti kiskaisulla pikkukantista oikealta takakulmaan, ja kolmannessa erässä Oskari Kauppila ohjasi vieraat luukulta johtoon Teemu Turiginin lähettämästä kaaripallosta. Jymyn voittomaaliksi jäänyt 3-1 nähtiin viisi minuuttia ennen loppua, kun pallo pyörähti LASBin alimman miehen Janne Jaanuksen lavan yli ja Nooa Lehtonen polki karkuun kiepauttamaan pallon Touko Ojalan verkkoon. Isäntien 2–3-kavennuksen ja loppunumerot ohjasi vartalolla luukulta Kaapo Mäkelä 13 sekuntia ennen täyttä aikaa. Osuma oli 2009 syntyneelle Mäkelälle liigauran ensimmäinen.

Lauantain kolmessa muussa ottelussa tanssittiinkin sitten kaksinumeroiset voittolukemat, kun SPV löi Helsingissä Hawksin 11-2, mestari Nokian KrP Jyväskylässä nousija O2-Jyväskylän 14-2 ja Oilers kotonaan OLS:n 16-2.

SPV vei heti avauserän 5-2 ottelussa, jossa Karri Vaarala nakutti tehot 1+3 ja maajoukkuehyökkääjä Riku Hakanen 2+1.

Nokian KrP:stä löytyi Jyväskylässä peräti kolme neljän tehopisteen miestä Aapo Kilpeläisen kirjautettua tehot 3+1 ja Valtteri Viitakosken sekä Adam Zubekin 2+2. Kotijoukkueen molemmat maalit osui Miiko Tuomala.

Espoossa pystyi OLS:n Iiro Savela vielä avauserässä tasoittamaan tilanteeksi 1-1, mutta jo ensimmäisellä tauolla Öljymiehet johtivat 4-1 Oliver Sillanpään osuttua alivoimalla. Erosta kertoivat myös avauserän torjuntalukemat OLS:n Riku Panuman venyttyä 13 ja isäntien Markus Laakson vain neljään laukaukseen. Tasaisesta Oilersista löytyi tänään 15 pistemiestä ja kolmen pisteen miehiäkin viisi: Oliver Sillanpää 3+0, Aaro Astala, Jasper Auvinen ja Lauri Eloluoto 2+1 sekä Markus Markkola 1+2.

Oilers johtaa sarjaa voitettuaan kaikki kuusi otteluaan.

F-liigan miesten sarja jatkuu maanantaina otteluilla Classic–EräViikingit ja Jymy–SPV.

Kiira Purontaka laukoi kolme maalia ja syötti kaksi, kun nousija SPV otti kauden avauspisteensä F-liigan naisten sarjassa. Kolmen pisteen voittokin oli neljän sekunnin päässä, mutta Pirkkalan Pirkat tasoitti ajassa 59.56 ja voitti lopulta rangaistuslaukauksilla 7-6.

Kiira Purontaka iski jo avauserässä kaksi maalia, ja toisella tauolla SPV johti vakuuttavasti 5-1. Vielä Pirkkain noustua päätöserässä kahden maalin päähän Purontaka laukoi lukemiksi 6-3, mutta se ei tänään riittänyt kuin pisteeseen. Sonja Korhonen kavensi, ja vedettyään maalivahdin penkille Pirkat puristi kotijoukkueen ahdinkoon. Oona Hirsimäki kavensi 24 sekuntia ennen loppua, ja vain neljä sekuntia ennen loppusummeria Noora Koskinen lapioi takatolpalta tasoituksen. Rangaistuslaukauskisassa Tanja Parviaisen, Milja Tuomisalon ja Moona Poskiparran onnistumiset kantoivat Pirkat lisäpisteeseen.

Myös toinen nousija SBS Wirmo sai pettyä kotonaan FBC Loiston voitettua 4-2. Aada Honkuri sekä Vanessa Grönblom laukoivat Loiston avauserässä karkuun, ja toisessa Tuulia Lahti nosti ylivoimalla eron jo kolmeen. Loisto vastasi Sara Laaksosen päätöserän alun kavennukseen Sofia Pykäläisen osumalla, ja Wirmo venyi enää Laaksosen kuudella viittä vastaan laukomaan maaliin.

Lauantain kolmannessa ottelussa mestari TPS otti jo neljännen murskavoittonsa kaatamalla kotonaan Kooveen 16-1. Vielä avauserä päättyi vain 3-1, mutta toisessa vieraiden verkko venyi kuusi ja kolmannessa seitsemän kertaa. TPS:n pelaajista 15 merkkautti tehopisteitä Miisa Turusen (3+1) ja Olivia Pietilän (0+4) saalistaessa neljä naiseen. TPS:n viiden ottelun maaliero on nyt 59-11.

Sarja jatkuu sunnuntaina Oulussa ottelulla SSRA–Northern Stars.