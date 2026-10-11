SDP:n Saku Nikkanen: Tyttöjen pitää saada elää turvassa

– Meillä Suomessa moni asia on hyvin, mutta vaikka olemmekin kansainvälisesti verraten turvallinen maa, naisille se on kuitenkin muita vaarallisempi. Myös lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa uhreista valtaosa on tyttöjä.

– Näin tyttöjen päivänä ja itsekin isänä haluan nostaa esiin lukuisat seksuaalirikokset, joissa teot ovat kohdistuneet lapsiin. Kun lukee niistä säädettyjen rangaistusten tasosta, on mahdotonta ymmärtää miten niin vakavasti ja musertavasti lapsen kehoon, mieleen ja kehitykseen vaikuttavat iljettävät raiskaukset tai seksuaaliset hyväksikäytöt voivat jäädä järjestelmässämme niin kevyesti rangaistuksi.

Nikkanen pitää järkyttävänä, että Suomessa naisiin ja lapsiin kohdistuva väkivalta on yhä tavallisempaa. Lapsiin kohdistuvissa rikoksissa tekijä on usein perheenjäsen, sukulainen, perhetuttu, harrastuspiirin aikuinen tai muu lapsen tuntema henkilö.

– Se, että emme pysty suojelemaan lapsia näiltä teoilta, on epäonnistuminen.

SDP on esittänyt, että on arvioitava tarvetta ottaa käyttöön rikoslakiin ankaroitettu rangaistuksen koventamisperuste, joka kaksinkertaistaisi rangaistusasteikon toistuvan vakavan väkivalta- tai seksuaalirikollisuuden kohdalla.

– Yhteiskunnan pitää osoittaa lujuutensa ja lähettää selkeä viesti, että yksikin raiskaus on liikaa. Tämä edellyttää myös sitä, että rangaistukset ovat sillä tasolla, ettei jää epäselväksi mitä näistä teoista seuraa, Nikkanen päättää.