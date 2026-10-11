SDP:n Harakka: Pääministerin piipitys ei tainnut säikäyttää Googlea
11.10.2026 10:07:00 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Hallituksen tehtävänä on varmistaa, että Suomen lainsäädäntö pysyy isojen datakeskushankkeiden perässä. Googlen hakkuut Muhoksella ja Kajaanissa osoittavat, että näin ei nyt ole. Pääministeri Orpo murehti eilen Ykkösaamussa, että Googlen hakkuut olivat ”kylmä suihku”.
– Piipitys ei nyt riitä. Pelkät toiveet eivät paljon liikuta Googlen kaltaista jättiyritystä, jonka lakimiesarmeija pelotteli pikkukunnan virkamiehet hiljaisiksi, Harakka sanoo.
– Kuten SDP:n puheenjohtaja Lindtman on vaatinut, nyt olisi tärkeää saada Google ja sen Suomen johto eduskunnan ympäristö- ja talousvaliokuntien yhteiskuulemiseen. Valiokunnissa kuuleminen ei ole oikeudenkäynti, vaan tavanomainen ja maailmalla paljon käytetty tapa saada päättäjille suoraan se tieto, mitä me tarvitsemme.
Harakan mielestä hallituksella on erityisen suuri vastuu tässä ajassa, kun datakeskusbuumi käy kuumana. Googlesta on tehtävä ennakkotapaus, joka hoidetaan asianmukaisesti. Silloin voidaan lähettää viesti myös muille potentiaalisille investoijille, että Suomessa yritykset joutuvat omavaltaisuudesta vastuuseen ja julkiseen syyniin. Meillä otetaan ympäristövastuu vakavasti, Harakka päättää.
Yhteyshenkilöt
Timo HarakkaKansanedustajaPuh:050 3869292timo.harakka@eduskunta.fi
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