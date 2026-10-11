SDP EDUSKUNTA

SDP:n Tuppurainen: Orpon väite siitä, että talous kasvaisi nyt Suomessa ensimmäistä kertaa 20 vuoteen, ei pidä paikkaansa

11.10.2026 12:57:36 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Jaa

Pääministeri Orpo väitti eilen Ylen Ykkösaamussa, että Suomen talous olisi nyt kasvussa ensimmäisen kerran sitten vuoden 2008. Väite ei pidä paikkaansa. Vuosien 2008–2025 välillä Suomen talous kasvoi 12 vuotena, muistuttaa SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Tytti Tuppurainen.

Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP
Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP

– Pääministeri antaa väärän todistuksen. Vaikka kokoomus onkin ollut viimeisestä vajaasta 20 vuodesta viitenätoista joko pääministeri- tai valtiovarainministeripuolueena, niin kasvu ei ole ollut niin olematonta kuin pääministeri väittää. Sitä ei käy kiistäminen, etteikö kokoomuksen vahtivuoroilla talouskasvu olisi voinut olla rivakampaakin, Tuppurainen sanoo.

– Vasta viime viikonloppuna jouduttiin oikomaan Orpon väiteitä siitä, että Suomen talouskasvu olisi tällä hetkellä Euroopan nopeinta. Tämäkään väite ei pitänyt paikkansa, kuten Ylen faktantarkistuksessa kävi ilmi. On toki ymmärrettävää, että kannatuspaniikissa oleva kokoomus pyrkii nyt kaikin voimin levittämään optimismia ja liioittelemaan omia saavutuksiaan, mutta pääministeri turvautuu nyt puolueen propagandaan. Vähintä, mitä suomalaisten pitäisi pystyä pääministeriltä odottamaan, on se että hän kykenisi hillitsemään ylimielisyytensä ja että puheet perustuvat faktoihin.

Yhteyshenkilöt

Tytti TuppurainenEduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja

Puh:09 432 3186

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA

SDP:n Räsänen: Orpon on vihdoin kerrottava, mitä kokoomuksen kahden miljardin eläkeimuri todella tarkoittaa10.10.2026 08:49:28 EEST | Tiedote

Kokoomus on ilmoittanut, että ensi vaalikaudella eläkejärjestelmästä säästetään 2 miljardia euroa koskematta maksussa oleviin eläkkeisiin. Keskeiseksi keinoksi pääministeri Orpo mainitsi viikko sitten eläkeiän nopeamman nostamisen, mutta tällä viikolla hän kuitenkin totesi, että valtiovarainministeriön ehdotus eläkeiän nostosta ei ole realistinen. Pääministeri onkin saanut reilussa viikossa aikaan todellisen eläkesekoilun.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye