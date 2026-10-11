SDP:n Tuppurainen: Orpon väite siitä, että talous kasvaisi nyt Suomessa ensimmäistä kertaa 20 vuoteen, ei pidä paikkaansa
11.10.2026 12:57:36 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Pääministeri Orpo väitti eilen Ylen Ykkösaamussa, että Suomen talous olisi nyt kasvussa ensimmäisen kerran sitten vuoden 2008. Väite ei pidä paikkaansa. Vuosien 2008–2025 välillä Suomen talous kasvoi 12 vuotena, muistuttaa SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Tytti Tuppurainen.
– Pääministeri antaa väärän todistuksen. Vaikka kokoomus onkin ollut viimeisestä vajaasta 20 vuodesta viitenätoista joko pääministeri- tai valtiovarainministeripuolueena, niin kasvu ei ole ollut niin olematonta kuin pääministeri väittää. Sitä ei käy kiistäminen, etteikö kokoomuksen vahtivuoroilla talouskasvu olisi voinut olla rivakampaakin, Tuppurainen sanoo.
– Vasta viime viikonloppuna jouduttiin oikomaan Orpon väiteitä siitä, että Suomen talouskasvu olisi tällä hetkellä Euroopan nopeinta. Tämäkään väite ei pitänyt paikkansa, kuten Ylen faktantarkistuksessa kävi ilmi. On toki ymmärrettävää, että kannatuspaniikissa oleva kokoomus pyrkii nyt kaikin voimin levittämään optimismia ja liioittelemaan omia saavutuksiaan, mutta pääministeri turvautuu nyt puolueen propagandaan. Vähintä, mitä suomalaisten pitäisi pystyä pääministeriltä odottamaan, on se että hän kykenisi hillitsemään ylimielisyytensä ja että puheet perustuvat faktoihin.
Yhteyshenkilöt
Tytti TuppurainenEduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustajaPuh:09 432 3186
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