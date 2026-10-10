Rankat Ankat murskavoitolla sarjakärkeen

Rankat Ankat ratkaisi iltapäivän ottelun jo avauserässä, jossa Nea Pirttilä, Jonna Varis kaukaa ja Johanna Aine torjunnasta kimmonneella korkealla pompulla pommittivat vieraiden maalissa aloittaneen Minttu Ryynäsen vaihtoon jo kuudessa minuutissa. Martha Nylund kavensi vastaiskusta, mutta vielä ennen ensimmäistä erätaukoa Linda Holpainen Josefiina Nissilän näyttävästä syötöstä selän takaa, Riina Baer ja Johanna Aine ehtivät takoa lukemiksi 6-1. Toisen erän SSRA tyytyi voittamaan 3-1 ja kolmannen 3-2.

Maajoukkuehyökkääjä Josefiina Nissilä hääri ottelun tehopelaajana laukoen maalin ja syöttäen kolme. Linda Holpaisen tehot olivat 2+1, ja kaikkiaan 14 kotijoukkueen pelaajaa pääsi pistetilastoon.

Sarja jatkuu tiistaina Lempäälässä viime kevään hopea- ja pronssimitalistien kohtaamisella Classic–SB-Pro.