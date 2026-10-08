Kutsu mediatilaisuuteen 22.10.2026: Toimeentulotuen uudistus reilu puoli vuotta myöhemmin – mitä tapahtuu, kun perusosan alentaminen pitkittyy?
12.10.2026 09:41:48 EEST | Kela/FPA | Kutsu
Toimeentulotuen uudistuksesta on kulunut reilu puoli vuotta. Ensihavaintojen perusteella tuen velvoittavuutta lisännyt lakiuudistus näyttää osittain tukeneen sille asetettuja tavoitteita. Samalla esiin on noussut kysymyksiä niistä toimeentulotuen asiakkaista, jotka näyttävät jäävän pitkäaikaisesti alennetun tuen varaan.
Mitä tiedämme tällä hetkellä uudistuksen seurauksista? Keitä ovat asiakkaat, joiden toimeentulotuen perusosaa alennetaan toistuvasti kuukausi toisensa jälkeen? Voiko pitkittyvä alentaminen kertoa tuen ja palvelujen tarpeesta, johon nykyiset keinot eivät riitä vastaamaan?
Kelassa järjestettävässä mediatilaisuudessa tutkija Tuija Korpela ja osaamiskeskuksen päällikkö Tomi Ståhl kertovat uudistuksen seurauksista: miten ohjaus työllisyyspalveluihin ja ensisijaisille etuuksille on toiminut, keiltä etuuksia on alennettu ja mitä kysymyksiä pitkäaikaisesti tuen alentamisen piirissä olevat asiakkaat herättävät. Lisäksi johtaja Kirsi Varhila tarkastelee, miten toimeentulotukea tulisi kehittää ja tuensaajien asemaa parantaa jatkossa.
- Aika ja paikka: torstaina 22.10.2026 klo 8.30–9.30, Kelan päätalo, Nordenskjöldinkatu 12, Helsinki. Tilaisuuteen voi osallistua myös etänä.
Ilmoittaudu tilaisuuteen Lyytissä viimeistään maanantaina 20.10. Etäosallistujille lähetetään osallistumislinkki tilaisuutta edeltävänä päivänä.
Huom! Tilaisuuteen paikan päällä osallistuvilla tulee olla henkilöllisyystodistus mukana Kelan kulunvalvontaa varten.
Lämpimästi tervetuloa!
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