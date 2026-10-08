Telia aloittaa muutosneuvottelut toimintamallinsa uudistamisesta – Suomeen siirtyisi vastuita konsernista
12.10.2026 08:31:05 EEST | Telia Finland Oyj | Tiedote
Telia Company suunnittelee toimintamallinsa uudistamista vahvistaakseen maayhtiöiden vastuuta ja päätösvaltaa. Suunniteltujen muutosten myötä Telia Finlandiin siirtyisi konsernista uusia vastuita ja tehtäviä. Tavoitteena on myös vauhdittaa strategian toteutusta sekä parantaa tehokkuutta yksinkertaistamalla organisaatiota ja vähentämällä päällekkäisiä rakenteita. Yhtiö käynnistää muutosneuvottelut uudistuvan organisaation rakentamiseksi.
Telia jatkaa toimintamallinsa kehittämistä tavoitteenaan vahvistaa maayhtiöiden kykyä vastata paikallisten markkinoiden ja asiakkaiden tarpeisiin sekä kehittää liiketoimintaa ketterämmin paikallisista tarpeista lähtien. Muutoksessa tehtäviä ja vastuita suunnitellaan siirrettäväksi lähemmäs paikallista markkinaa ja asiakkaita.
Tehtävien siirtyminen Suomeen merkitsee muutoksia myös Telia Finlandin organisaatiossa ja toimintatavoissa. Uuden organisaation ja vastuiden rakentamiseksi käynnistetään muutosneuvottelut, joiden piirissä on noin 2 050 tehtävää Suomessa. Neuvottelut voivat johtaa arviolta 355 tehtävän vähentymiseen. Suomeen arvioidaan avautuvan 75 uutta tehtävää, ja lisäksi konsernista siirtyisi Telia Finlandiin noin 50 tehtävää.
”Tavoitteemme on, että Telia tunnetaan laadusta, turvallisuudesta ja erinomaisesta asiakaskokemuksesta. Asiakkaiden odotukset muuttuvat, ja haluamme varmistaa kykymme vastata niihin entistä nopeammin. Suunnitelluilla muutoksilla vahvistamme edellytyksiämme kehittää palveluitamme ja parantaa asiakaskokemusta”, sanoo Telia Finlandin toimitusjohtaja Holger Haljand.
Telia on kehittänyt toimintaansa määrätietoisesti viime vuosien aikana, ja panostukset näkyvät myös asiakastyytyväisyydessä. Tuoreen EPSI Rating -tutkimuksen mukaan Telialla on mobiilioperaattoreista Suomen tyytyväisimmät yritysasiakkaat.
Käynnistyvien muutosneuvotteluiden arvioidaan kestävän kuusi viikkoa. Telia tiedottaa muutosneuvottelujen tuloksista lisää neuvottelujen päätyttyä.
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Yhteyshenkilöt
Viestintä, TeliaPuh:02040 54000communications-fi@telia.fi
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Telia on teknologiayhtiö, joka tarjoaa tietoliikenne-, IT- ja digipalveluita miljoonille kuluttaja- ja yritysasiakkaille sekä julkishallinnolle. Telialla on Suomessa noin 3000 työntekijää, ja asiakkaillamme on eri palveluissamme lähes 4,2 miljoonaa liittymää. Turvallisuus on kaiken toimintamme lähtökohta. Telia vahvistaa kriittistä infrastruktuuria investoimalla Suomeen vuosittain noin 200 miljoonaa euroa koko maan kattaviin tietoliikenneverkkoihin ja turvallisiin ICT-palveluihin.
Telia Finland on osa Telia Companya, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa. Telia Companyn liikevaihto oli vuonna 2025 oli 7,3 miljardia euroa. Yhtiö on sitoutunut saavuttamaan nettonollapäästöt koko arvoketjussaan vuoteen 2040 mennessä.
Katso lisää: www.telia.fi/medialle, X: @teliafinland, LinkedIn: @Telia.
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