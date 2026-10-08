Telia aloittaa muutosneuvottelut toimintamallinsa uudistamisesta – Suomeen siirtyisi vastuita konsernista

Telia jatkaa toimintamallinsa kehittämistä tavoitteenaan vahvistaa maayhtiöiden kykyä vastata paikallisten markkinoiden ja asiakkaiden tarpeisiin sekä kehittää liiketoimintaa ketterämmin paikallisista tarpeista lähtien. Muutoksessa tehtäviä ja vastuita suunnitellaan siirrettäväksi lähemmäs paikallista markkinaa ja asiakkaita.

Tehtävien siirtyminen Suomeen merkitsee muutoksia myös Telia Finlandin organisaatiossa ja toimintatavoissa. Uuden organisaation ja vastuiden rakentamiseksi käynnistetään muutosneuvottelut, joiden piirissä on noin 2 050 tehtävää Suomessa. Neuvottelut voivat johtaa arviolta 355 tehtävän vähentymiseen. Suomeen arvioidaan avautuvan 75 uutta tehtävää, ja lisäksi konsernista siirtyisi Telia Finlandiin noin 50 tehtävää.

”Tavoitteemme on, että Telia tunnetaan laadusta, turvallisuudesta ja erinomaisesta asiakaskokemuksesta. Asiakkaiden odotukset muuttuvat, ja haluamme varmistaa kykymme vastata niihin entistä nopeammin. Suunnitelluilla muutoksilla vahvistamme edellytyksiämme kehittää palveluitamme ja parantaa asiakaskokemusta”, sanoo Telia Finlandin toimitusjohtaja Holger Haljand.

Telia on kehittänyt toimintaansa määrätietoisesti viime vuosien aikana, ja panostukset näkyvät myös asiakastyytyväisyydessä. Tuoreen EPSI Rating -tutkimuksen mukaan Telialla on mobiilioperaattoreista Suomen tyytyväisimmät yritysasiakkaat.

Käynnistyvien muutosneuvotteluiden arvioidaan kestävän kuusi viikkoa. Telia tiedottaa muutosneuvottelujen tuloksista lisää neuvottelujen päätyttyä.