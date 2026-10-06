Muistutuskutsu media-aamuun 15.10. - Miksi naiset sinnittelevät oireidensa kanssa?

Kutsu media-aamuun 15.10. - Miksi naiset sinnittelevät oireidensa kanssa? 6.10.2026 11:26:55 EEST | Kutsu

Kutsu media-aamuun to 15.10.2026 klo 9.00. Mehiläisen tuore kyselytutkimus paljastaa merkittävän kuilun naisten terveysoireiden ja avun hakemisen välillä. Kaksi kolmesta naisesta on kärsinyt gynekologisista vaivoista viimeisen viiden vuoden aikana. Vaivoista huolimatta moni jää silti oireidensa kanssa yksin. Miksi naisten oireita yhä vähätellään – myös naisten itsensä toimesta? Milloin tavallisena pidetty vaiva vaatii hoitoa? Entä miten oireet vaikuttavat työkykyyn, seksuaalisuuteen ja arjen hyvinvointiin – ja mikä merkitys ravitsemuksella on oireiden hallinnassa?