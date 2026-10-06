Muistutuskutsu media-aamuun 15.10. - Miksi naiset sinnittelevät oireidensa kanssa?
12.10.2026 08:18:54 EEST | Mehiläinen | Kutsu
Kutsu media-aamuun to 15.10.2026 klo 9.00.
Mehiläisen tuore kyselytutkimus paljastaa merkittävän kuilun naisten terveysoireiden ja avun hakemisen välillä. Kaksi kolmesta naisesta on kärsinyt gynekologisista vaivoista viimeisen viiden vuoden aikana. Vaivoista huolimatta moni jää silti oireidensa kanssa yksin.
Miksi naisten oireita yhä vähätellään – myös naisten itsensä toimesta? Milloin tavallisena pidetty vaiva vaatii hoitoa? Entä miten oireet vaikuttavat työkykyyn, seksuaalisuuteen ja arjen hyvinvointiin – ja mikä merkitys ravitsemuksella on oireiden hallinnassa?
Lämpimästi tervetuloa kuulemaan Mehiläisen media-aamuun 1000 vastaajan kyselytutkimuksen tuloksia. Tilaisuudessa avaamme tulosten taustalla olevia ilmiöitä kolmen asiantuntijamme johdolla.
Keskustelussa ovat mukana:
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Milla Sipilä, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, LL
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Sonja Toivola, lantionpohjan fysioterapeutti, seksologi
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Iina Juvonen, ravitsemusterapeutti
Asiantuntijamme pureutuvat naisten terveyden kysymyksiin, joiden kanssa useat naiset sinnittelevät elämässään, miten vaihdevuosioireet näkyvät työkyvyssä, miksi virtsankarkailua yhä vähätellään ja kuinka lantionpohjan vaivat, seksuaalinen haluttomuus, paino ja ravitsemus kietoutuvat osaksi työikäisen naisen kokonaisterveyttä.
AIKA: Torstaina 15.10.2026 klo 9.00, aamupalaa tarjolla klo 8.30
PAIKKA: Mehiläisen pääkonttori, Arkadiankatu 6,
ETÄYHTEYS: Osallistua voi myös etänä Teams-linjoilla. Linkin saat ilmoittautumisen yhteydessä.
ILMOITTAUTUMISET: ke 14.10. mennessä Mehiläisen viestintään:
minna.kontulainen@mehilainen.fi p. 0405176194
Lämpimästi tervetuloa!
Avainsanat
Mehiläinen
Mehiläinen-konserni on tunnettu ja arvostettu yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja, joka tarjoaa laadukkaat, kokonaisvaltaiset palvelut Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Liettuassa, Virossa, Romaniassa ja Serbiassa. Mehiläinen tarjoaa digitaalisia terveydenhuollon ohjelmistoratkaisuja tytäryhtiönsä BeeHealthyn kautta. Vuonna 1909 perustettu Mehiläinen on nopeasti kasvava ja kehittyvä suunnannäyttäjä alallaan. Sen 1 450 toimipisteen verkosto palvelee vuosittain yli 5 miljoonaa asiakasta. Mehiläinen panostaa digitalisaation mahdollisuuksiin sekä hoidon laatuun ja vaikuttavuuteen kaikilla liiketoiminta-alueillaan.
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