Tornioon suunnitteilla merkittävä matkailuinvestointi – Arctic Night Sky Saunas tuo uuden elämyksen Tornionjoen rannalle
12.10.2026 12:00:00 EEST | Business Tornio Oy | Tiedote
Tornionjoen rannalle suunnitellaan noin puolen miljoonan euron matkailuinvestointia, joka tuo kaupunkiin uudenlaisen sauna- ja elämyskokonaisuuden. Arctic Night Sky Saunas yhdistää suomalaisen saunakulttuurin, pohjoisen luonnon sekä Suomen ja Ruotsin rajamaiseman. Rakentamisen on määrä käynnistyä keväällä 2027.
Arctic Night Sky Saunasin suunniteltu kokonaisuus rakentuu Tornionjoen rannalle, aivan kaupungin keskustaan Suomen ja Ruotsin rajalle. Investoinnin alustava kokonaisarvo on noin puoli miljoonaa euroa. Hankkeen takaa löytyy yrittäjäkolmikko Tony Bäckman, Pia Stenlund ja Kim Lindholm.
Suunnitelmiin kuuluu neljä erillistä saunaa kuumavesipaljuineen, perinteinen kotasauna, tapahtumakota sekä vastaanottorakennus.
Arctic Night Sky Saunas palvelee kotimaisia ja kansainvälisiä matkailijoita, paikallisia asukkaita sekä yrityksiä. Saunapalvelujen lisäksi kokonaisuus tarjoaa mahdollisuuksia yritysten työhyvinvointipäiviin, kokouksiin ja yksityistilaisuuksiin. Yritys suunnittelee myös yhteistyötä muiden paikallisten palveluntarjoajien kanssa.
Tornion matkailun kasvu rohkaisee investoimaan
Investoinnin taustalla on yrittäjien näkemys Tornion matkailun kasvumahdollisuuksista. Kaupungin läheisyydessä sijaitseva jokiranta tarjoaa mahdollisuuden yhdistää pohjoisen luonto, suomalainen saunakulttuuri ja yksityinen, korkeatasoinen elämys helposti saavutettavaksi palveluksi.
– Tornion matkailu on kasvussa, ja näemme alueella paljon mahdollisuuksia. Meillä on upea paikka aivan kaupungin kupeessa, mutta samalla keskellä luonnonrauhaa. Haluamme tarjota matkailijoille laadukkaan ja yksityisen saunaelämyksen, jossa Tornionjoen maisema on olennainen osa kokemusta, kertoo Arctic Night Sky Saunasin yrittäjä Tony Bäckman.
Elinkeinoyhtiö Business Tornion näkökulmasta uusi investointi on ennen kaikkea myönteinen esimerkki alueen matkailuelinkeinon kehittymisestä.
– Tornion matkailutarjonta kehittyy, ja on hienoa nähdä, että yrittäjät tunnistavat alueen mahdollisuudet ja ovat valmiita investoimaan niihin. Uudet matkailupalvelut vahvistavat alueen vetovoimaa, tukevat ympärivuotisen matkailun kehittämistä, luovat työmahdollisuuksia ja hyödyttävät myös muita paikallisia yrityksiä, toteaa Business Tornion toimitusjohtaja Tero Siivola.
Hankkeen toteutus etenee keväällä 2027 käynnistyvillä maanrakennustöillä. Tavoitteena on, että Arctic Night Sky Saunas avaa ovensa kesällä 2027.
Lisätietoja:
Arctic Night Sky Saunas
Tony Bäckman, Pia Stenlund ja Kim Lindholm
sales@arcticnightsky.com
Linkit:
https://arcticnightsky.com/
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tero SiivolaToimitusjohtajaBusiness TornioPuh:+358 40 358 5888tero.siivola@tornio.fi
Kuvat
Business Tornio
Business Tornio on Tornion kaupungin ja paikallisten pk-yritysten omistama kehitysyhtiö. Me ohjaamme ja opastamme paikallisia yrityksiä ja yrittäjiä yritystoiminnan käynnistämisessä, autamme toimivia yrityksiä kasvupolulla ja kansainvälistymisessä.
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