Gallen-Kallelan Museo

Ihmeestä ihmeeseen – Akseli Gallen-Kallela keräilijänä 31.10.2026–28.2.2027

14.10.2026 07:15:00 EEST | Gallen-Kallelan Museo | Tiedote

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Näyttelyssä matkataan Akseli Gallen-Kallelan jalanjäljissä tarunhohtoiseen Japaniin, muinaisten faaraoiden Egyptiin ja Kenian aroille sekä tutustutaan kokoelman kummallisuuksiin: naamioihin.

Taustalla yksityiskohta maalauksesta, jossa valkoinen sfinksi-hahmo istuu vihreällä niityllä tumman metsän edessä. Päällä valkoisella tekstillä näyttelyn nimi.
Näyttelyilmeen on luonut Jarkko Mäki-Kojola / GKM. Jarkko Mäki-Kojola / GKM. Lehdistökuvat ovat tarkoitettu ainoastaan näyttelystä kirjoittamiseen ja siihen liittyvään uutisointiin. Kuvia saa käyttää maksutta toimituksellisessa yhteydessä. Teos- ja omistajatiedot mainittava kokonaisuudessaan.

Näyttelyssä kurkistetaan Akseli Gallen-Kallelan keräämään kokoelmaan – niin sanottuihin eksoottisiin matkamuistoihin ja perheen vaalimiin kulttuurihistoriallisiin aarteisiin. Esinekokoelmaa täydentävät Gallen-Kallelan matkakohteita kuvaavat maalaukset sekä taide- ja taideteollisuustuotanto, joissa näkyvät eri kulttuurien vaikutteet.

Gallen-Kallelan keräilyinnostus alkoi taiteilijan nuoruudessa, ja Pariisista 1880-luvulla hankitut muodinmukaiset japanilaiset esineet kertovat osaltaan tarinaa aikaansa seuraavasta flanööristä, joka etsi ja tallensi ympäröivän maailman kulttuurisia jälkiä ja virtauksia. Nämä vaikutteet heijastuivat taiteilijan teoksiin – joko kuvallisina tarinoina tai viitteenomaisina vihjauksina. Vaikuttavasta esinekokoelmastaan ja suunnitelmistaan huolimatta Gallen-Kallela ei koskaan matkustanut Japaniin. 

1800–1900-luvulla avantgardesta ja primitivismistä kiinnostuneet taiteilijat löysivät naamiot taiteensa aiheiksi. Myös Gallen-Kallelan henkilökohtaiseen esinekokoelmaan kuuluu pieni joukko matkoilta hankittuja ja itse tehtyjä naamioita. Mielikuvitukselliset kasvot, naamiot ja naamiaisaiheet ovat läsnä myös taiteilijan muussa tuotannossa. 

Egyptin kulttuuri kuvastoineen kiehtoi teosofeja, tutkijoita ja taiteilijoita, jotka näkivät maan tutkimattoman ja salaisen tiedon lähteenä. Minareetit, pyramidit ja salaperäinen sfinksi tulivat syvällisemmin tutuiksi Gallen-Kallelan perheelle heidän viettäessään neljä viikkoa Kairossa paluumatkallaan Itä-Afrikasta. Egyptiin pysähdyttiin totuttelemaan ilmanalanvaihdokseen, mutta samalla myös tutustumaan museoihin ja paikallisiin nähtävyyksiin. Kairossa syntyneet maalaukset kuvaavat jo 1910-luvulla suosittua turistikohdetta kuuluisine maamerkkeineen.    

Egyptistä taiteilijan kokoelmaan hankittiin matkamuistoja, joita myytiin turistikohteiden läheisyydessä sijainneissa basaareissa ja museoissa. Ne täydensivät Itä-Afrikan matkan aikana kerättyä kokoelmaa, joka koostui etnografisen esineistön lisäksi luonnontieteellisestä aineistosta. Etnografisen esineistön keruu oli taiteilijalle osin kulttuurista pelastustyötä, mutta myös vieraan todellisuuden haltuunottoa.  

Journalistit voivat vierailla museossamme ilman pääsymaksua akkreditoitumalla etukäteen info@gallen-kallela.fi.

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Yhteyshenkilöt

Kuvat

Maalauksessa valkoinen sfinksi-hahmo istuu vihreällä niityllä tumman metsän edessä.
Akseli Gallen-Kallela: Conceptio artis (yläosa), 1895. Öljy kankaalle. Yksityiskokoelma.
Kuva: GKM / Petri Summanen. Lehdistökuvat ovat tarkoitettu ainoastaan näyttelystä kirjoittamiseen ja siihen liittyvään uutisointiin. Kuvia saa käyttää maksutta toimituksellisessa yhteydessä. Teos- ja omistajatiedot mainittava kokonaisuudessaan.
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Kuutamoinen kalliorinne, jonka etualalla kohoaa vaalea koivu. Taustalla näkyy punainen rakennus ja tummansinistä taivasta.
Akseli Gallen-Kallela: Kalelan kalliot kuutamossa, 1906. Öljy kankaalle. Gallen-Kallelan Museo.
Kuva: GKM / Jukka Paavola. CC BY 4.0
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Vaaleasävyinen maalaus Egyptin sfinksistä ja pyramidista sinistä taivasta vasten.
Akseli Gallen-Kallela: Sfinksi ja pyramidi, 1910. Öljy kankaalle. Yksityiskokoelma.
Kuva: GKM / Petri Summanen. Lehdistökuvat ovat tarkoitettu ainoastaan näyttelystä kirjoittamiseen ja siihen liittyvään uutisointiin. Kuvia saa käyttää maksutta toimituksellisessa yhteydessä. Teos- ja omistajatiedot mainittava kokonaisuudessaan.
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Maalauksessa haukka syöksyy siivet levällään kohti maassa olevaa hiirtä ruskeanpunaisessa maisemassa.
Akseli Gallen-Kallela: Haukka ja hiiri, 1909. Öljy kankaalle. Yksityiskokoelma.
Kuva: GKM / Jukka Paavola. Lehdistökuvat ovat tarkoitettu ainoastaan näyttelystä kirjoittamiseen ja siihen liittyvään uutisointiin. Kuvia saa käyttää maksutta toimituksellisessa yhteydessä. Teos- ja omistajatiedot mainittava kokonaisuudessaan.
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Värikäs maalaus huvipuistosta: voimamies ja raidalliseen asuun pukeutunut mies ovat keskiössä väkijoukon ja ilmapallojen ympäröiminä.
Akseli Gallen-Kallela: Huvipuisto, ajoittamaton. Öljy kankaalle, 81,5 x 100 cm. Villa Gyllenberg / Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö.
Kuva: Matias Uusikylä / Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö. Lehdistökuvat ovat tarkoitettu ainoastaan näyttelystä kirjoittamiseen ja siihen liittyvään uutisointiin. Kuvia saa käyttää maksutta toimituksellisessa yhteydessä. Teos- ja omistajatiedot mainittava kokonaisuudessaan.
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Valkoinen kipsireliefi irvistävistä pirun kasvoista mustaa taustaa vasten.
Akseli Gallen-Kallela: Pirun pää, 1907. Kipsireliefi. Gallen-Kallelan Museo.
Kuva: GKM / Sami Repo. CC BY 4.0
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Soikea sotakilpi, jossa punaisia, tummansinisiä ja vaaleita kuvioita. Kuvassa valkoinen tausta.
Sotakilpi (ngo), kikuju, ajoittamaton. Härännahka ja puu. Gallen-Kallelan Museo.
Kuva: GKM / Jukka Paavola. CC BY 4.0
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Kuvassa mustaa taustaa vasten kukka- ja lintukuvioilla koristeltu tumma lakkarasia ja pienempiä osia.
Japanilainen lakkarasia, ajoittamaton. Gallen-Kallelan Museo.
Kuva: GKM / Sami Repo. CC BY 4.0
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Koristeellinen kala-aiheinen lautanen mustalla taustalla.
Japanilainen lautanen, ajoittamaton. Gallen-Kallelan Museo.
Kuva: GKM / Sami Repo. CC BY 4.0
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Terrakottainen seisova ihmisfiguuri tummaa taustaa vasten.
Patsas, ajoittamaton. Terrakotta. Gallen-Kallelan Museo.
Kuva: GKM / Sami Repo. CC BY 4.0
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Taustalla yksityiskohta maalauksesta, jossa valkoinen sfinksi-hahmo istuu vihreällä niityllä tumman metsän edessä. Päällä valkoisella tekstillä näyttelyn nimi.
Näyttelyilmeen on luonut Jarkko Mäki-Kojola / GKM.
Jarkko Mäki-Kojola / GKM. Lehdistökuvat ovat tarkoitettu ainoastaan näyttelystä kirjoittamiseen ja siihen liittyvään uutisointiin. Kuvia saa käyttää maksutta toimituksellisessa yhteydessä. Teos- ja omistajatiedot mainittava kokonaisuudessaan.
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Linkit

Gallen-Kallelan Museo

Taiteilija Akseli Gallen-Kallelan (1865–1931) suunnittelema ja rakentama Tarvaspään ateljeelinna esittelee vaihtuvissa näyttelyissä Gallen-Kallelan ja hänen aikalaistensa taidetta ja elämää sekä nykytaidetta. Museo tarjoaa monipuolista toimintaa ja tapahtumia sekä toimii Akseli Gallen-Kallelaan liittyvän tiedon keskuksena.

Tervetuloa tutustumaan tuttuun ja tuntemattomaan taiteilijaan, Akseli Gallen-Kallelaan!

Kesäinen kuva Tarvaspään ateljeehuvilasta sakaraharjaisine torneineen.

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