Neuvolan 5- ja 6-vuotistarkastukset järjestetään erikseen vuoden 2027 alusta
12.10.2026 09:40:02 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Lastenneuvolan terveystarkastukset muuttuvat. Jatkossa 5-vuotiaiden ja 6-vuotiaiden terveystarkastukset järjestetään erillisinä käynteinä.
Pirkanmaalla on viime vuosina pilotoitu 5,5-vuotiaan terveystarkastusta. Neuvolatoimintaa ohjaavan asetuksen uudistumisen myötä Pirkanmaalla siirrytään vuoden 2027 alusta takaisin erillisiin 5- ja 6-vuotiaiden terveystarkastuksiin.
Vuonna 2027 tehdään 5-vuotiaan terveystarkastus vuonna 2022 syntyneille lapsille ja 6-vuotiaan terveystarkastus vuonna 2021 syntyneille. Jos lapsi on käynyt 5,5-vuotiaan terveystarkastuksessa vuoden 2026 aikana, erillistä 6-vuotistarkastusta ei tarvita. Seuraava terveystarkastus on tällöin ensimmäisen luokan kouluuntulotarkastus. Perhe voi kuitenkin aina olla yhteydessä neuvolaan, jos lapsen kasvuun, kehitykseen tai hyvinvointiin liittyy huolia.
Voit varata ajan neuvolaan OmaPirhan kautta tai puhelimitse.
Jos sinulla on kysyttävää neuvolakäynneistä, voit olla yhteydessä omaan neuvolaasi.
Yhteyshenkilöt
Remahl AnniPalvelupäällikkö, neuvolapalvelutPuh:0503004663anni.remahl@pirha.fi
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Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
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