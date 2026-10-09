Pirkanmaan hyvinvointialue

Neuvolan 5- ja 6-vuotistarkastukset järjestetään erikseen vuoden 2027 alusta

12.10.2026 09:40:02 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Lastenneuvolan terveystarkastukset muuttuvat. Jatkossa 5-vuotiaiden ja 6-vuotiaiden terveystarkastukset järjestetään erillisinä käynteinä.

Pirkanmaalla on viime vuosina pilotoitu 5,5-vuotiaan terveystarkastusta. Neuvolatoimintaa ohjaavan asetuksen uudistumisen myötä Pirkanmaalla siirrytään vuoden 2027 alusta takaisin erillisiin 5- ja 6-vuotiaiden terveystarkastuksiin. 

Vuonna 2027 tehdään 5-vuotiaan terveystarkastus vuonna 2022 syntyneille lapsille ja 6-vuotiaan terveystarkastus vuonna 2021 syntyneille. Jos lapsi on käynyt 5,5-vuotiaan terveystarkastuksessa vuoden 2026 aikana, erillistä 6-vuotistarkastusta ei tarvita. Seuraava terveystarkastus on tällöin ensimmäisen luokan kouluuntulotarkastus. Perhe voi kuitenkin aina olla yhteydessä neuvolaan, jos lapsen kasvuun, kehitykseen tai hyvinvointiin liittyy huolia. 

Voit varata ajan neuvolaan OmaPirhan kautta tai puhelimitse.  

Jos sinulla on kysyttävää neuvolakäynneistä, voit olla yhteydessä omaan neuvolaasi. 

Yhteyshenkilöt

Linkit

Pirkanmaan hyvinvointialue

Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000,  ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö. 

Lisätietoja pirha.fi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue

Pirkanmaa koetaan turvalliseksi – asukkaiden turvallisuushuolina etenkin liikennekulttuuri, huumeidenkäyttö ja syrjäytyminen9.10.2026 10:15:00 EEST | Tiedote

Pirkanmaalaiset kokevat arkensa pääosin turvalliseksi. Pirkanmaalaisia huolestuttaa erityisesti huumeiden käyttö, syrjäytyminen ja väärän tai harhaanjohtavan tiedon levittäminen. Vaarallinen ajotapa on yleisin asuinalueiden turvallisuutta heikentävä ongelma. Enemmistö Pirkanmaan turvallisuuskyselyyn vastanneista ei tiedä, mistä lähisuhdeväkivaltaan saa apua. Myös asukkaiden häiriötilanteisiin varautumisessa havaittiin tutkimuksen perusteella puutteita. Pirkanmaan hyvinvointialueen ensimmäiseen turvallisuuskyselyyn vastasi 9 532 asukasta toukokuussa 2026.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye