SDP:n Haatainen: Syövän hoidossa viiveet ovat kohtalokkaita

SDP:n Kvarnström: Suuryrityksillekin on oltava seurauksia lain rikkomisesta 10.10.2026 16:11:32 EEST | Tiedote

Google on tehnyt laajoja maanrakennus- ja hakkuutöitä ilman lain edellyttämiä ympäristövaikutusten arviointeja. Tapaus on vakava, eikä sitä voi sivuuttaa olankohautuksella muistuttaa SDP:n kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan jäsen Johan Kvarnström. Hän myös yhtyy SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtmanin vaatimukseen saada Googlen johto eduskunnan kuultavaksi.