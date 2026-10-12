SDP:n Haatainen: Syövän hoidossa viiveet ovat kohtalokkaita
12.10.2026 09:55:09 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Ylen MOT on tutkinut hoitoviiveiden roolia syöpähoidoissa ja haastatellut kolmea nuorta äitiä, jotka saivat tiedon aggressiivisesta rintasyövästä vasta kuukausien päästä ensioireiden huomaamisen jälkeen. SDP:n Tuula Haatainen mukaan on keskeistä, että perusterveydenhuoltoon pääsee nopeasti oireiden ilmaannuttua.
– Kun huoli esimerkiksi rinnassa olevasta patista herää, tutkimuksiin pitää päästä nopeasti. Tämä edellyttää ensisijaisesti sitä, että perusterveydenhuoltoon pääsy on mutkatonta. Orpon hallituskaudella perusterveydenhuollon kiireetöntä hoitoon pääsyä on kuitenkin romutettu ja enimmäisaikaa on pidennetty kahdesta viikosta kolmeen kuukauteen. Tämä on ollut täysin väärä suunta, SDP:n kansanedustaja Tuula Haatainen painottaa.
– Rintasyöpä on yleisin työikäisten naisten syöpäkuolemien aiheuttajista. Nopea tutkimuksiin pääsy on olennaista syövän taltuttamisen alkumetreillä. Erityisesti aggressiivisissa syövissä jokainen viive hoitoketjussa on kohtalokas. Perusterveydenhuollon saatavuuden parantamisen lisäksi myös jatkotutkimusten ja itse hoidon saamisen pullonkauloja on poistettava, Haatainen toteaa.
Suomen syövän hoitopolusta on viime aikoina kuulunut myös muita huolestuttavia uutisia, esimerkiksi rintasyövän tunnistamiseen tarkoitettujen uusien menetelmien käyttöönotosta.
– Vaikka hoitoon pääsyn nopeuttaminen, uusien menetelmien tutkiminen ja käyttöönotto aiheuttavatkin kustannuksia, voidaan niiden avulla saada myös säästöjä. Sairauksien hoitaminen varhaisessa vaiheessa vaatii usein vähemmän resursseja, mikä voi tuoda taloudellista hyötyä. Taloudellisia vaikutuksia tärkeämpää on kuitenkin, että sairauksien löytäminen alkuvaiheessa vähentää tarpeetonta inhimillistä kärsimystä ja parantaa mahdollisuuksia hyvään hoitotulokseen, sanoo Haatainen lopuksi.
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Yhteyshenkilöt
Tuula HaatainenKansanedustaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtajaPuh:09 432 3026
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