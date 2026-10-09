Kitkarenkaiden osuutta halutaan lisätä pääkaupunkiseudun liikenteessä
13.10.2026 09:10:00 EEST | HSY | Tiedote
Jotta keväinen katupöly vähenisi, pääkaupunkiseudun kaupungit tavoittelevat kitkarenkaiden osuuden merkittävää kasvua nykyisestä noin 40 prosentista. Kitkarenkaat tuottavat huomattavasti vähemmän katupölyä kuin nastarenkaat.
Pääkaupunkiseudun kaupungit ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY muistuttavat, että nastarenkaiden käyttö lisää katupölyä ja heikentää ilmanlaatua. Nastarenkaita ei kannata valita automaattisesti tottumuksesta vaan omaa talvirengasvalintaa kannattaa tarkastella. Talvirenkaat ovat kehittyneet, ja kitkarenkaat ovat hyvä valinta autoilevalle kaupunkilaiselle. Liikenneturvallisuuden kannalta ennakoiva ja turvallinen ajotapa sekä renkaan kunto ovat tärkeämpiä tekijöitä kuin talvirenkaan tyyppi.
Nastarenkailla ajo tuottaa runsaasti katupölyä
Katupöly on merkittävä ilmanlaatuongelma kaupungeissa. Katupölyä on eniten hengitysilmassa kevään katupölykaudella, mutta pölyisiä päiviä esiintyy talvirengaskaudella muulloinkin, kun katujen pinnat ovat kuivia. Nastarenkaat rouhivat voimakkaasti asfaltin pintaa ja aiheuttavat suuren osan katupölystä.
"Katupölyn pääasiallinen aiheuttaja pääkaupunkiseudulla ovat nastarenkaat. Nastarenkaiden vaihtaminen kitkoihin parantaa ilmanlaatua sekä vähentää katupölyn aiheuttamia terveys- ja viihtyisyyshaittoja”, kertoo HSY:n ilmansuojeluasiantuntija Nelli Kaski.
Yhä useampi valitsee autoonsa kitkarenkaat
Kitkarenkaiden käyttö on lisääntynyt viime vuosina pääkaupunkiseudulla. Helsingin, Espoon ja Vantaan vuosittain tekemät talvirengaslaskennat osoittavat, että yhä useampi autoilija valitsee kitkarenkaat nastarenkaiden sijaan.
”On tärkeää ilmanlaadun kannalta, että kitkarenkaiden osuus liikenteessä kasvaa. Viime talvena kitkarenkaiden osuus oli Helsingissä noin 45 prosenttia. Tavoitteena on nostaa osuus 70 prosenttiin talveen 2031 mennessä”, Helsingin kaupungin ympäristöasiantuntija Kirsikka Nevalainen kertoo.
Myös Espoo, Vantaa ja Kauniainen haluavat lisätä kitkarenkaiden osuutta. Espoo on laatinut yhteistyössä muiden kaupunkien kanssa esitteen, joka auttaa vertailemaan kitka- ja nastarenkaita ja tekemään itselleen sopivan talvirengasvalinnan. Esitettä jaetaan katsastuskonttoreille ja rengasmyyjille eri puolille pääkaupunkiseutua.
Viisi hyvää syytä valita kitkarenkaat
”Paras tapa ehkäistä katupölyä on suosia kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä. Jos kuitenkin autoilee, kitkarenkaat ovat ilmanlaadun kannalta paras valinta talvirenkaiksi”, Kaski sanoo.
Kitkarenkaiden käytöllä on paremman ilmanlaadun lisäksi myös muita etuja. Kaski antaa viisi syytä siihen, miksi kitkat ovat hyvä valinta autoilevalle kaupunkilaiselle.
- Parempi ilmanlaatu ja vähemmän katupölyoireita. Kitkat tuottavat huomattavasti vähemmän katupölyä kuin nastat. Mitä useampi ajaa kitkoilla, sitä vähemmän katupölyä on hengitysilmassa ja sitä vähemmän saamme oireita.
- Vähemmän rengasmelua. Kitkoilla ajelu tuottaa vähemmän melua ympäristöön ja autosi sisäpuolelle kuin nastat.
- Joustavuus. Kitkarenkaat tuovat joustoa renkaanvaihdon ajankohtaan syksyllä sekä keväällä.
- Kadut pysyvät parempikuntoisina. Kitkarenkaat kuluttavat tienpintaa vähemmän kuin nastat.
- Turvallinen ajotapa ratkaisee, ei rengastyyppi. Liikenneturvan kannalta kuljettajan ennakoiva ajotapa ja renkaiden kunto ovat tärkeämpiä kuin talvirenkaan tyyppi.
Pääkaupunkiseudun kaupunkien ja HSY:n kampanjat kitkarenkaiden käytön edistämiseksi näkyvät ja kuuluvat tänä syksynä muun muassa kaupunkien diginäytöillä, kadunvarsimainoksina, sosiaalisessa mediassa, elokuvateattereissa, radiossa sekä osassa katsastuskonttoreita ja rengasliikkeitä.
Lisätietoja:
Yhteyshenkilöt
Kaski NelliIlmansuojeluasiantuntijaHSYPuh:050 363 0220nelli.kaski@hsy.fi
Nevalainen KirsikkaYmpäristöasiantuntijaHelsingin kaupunkiPuh:040 5924 720kirsikka.nevalainen@hel.fi
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Tietoja julkaisijasta
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