Hiisi Homes & Hotels tuo uuden hybridikonseptin Länsi-Uudellemaalle - legendaarinen Airmotel muuttuu matkailijoiden ja liikkuvan työvoiman tukikohdaksi

Nummelan Airmotel on vuosikymmenten ajan toiminut ilmailijoiden ja elävän musiikin keskuksena. Nyt kiinteistö kokee täydellisen muodonmuutoksen vastaamaan 2020-luvun liikkuvan työvoiman ja matkailijoiden tarpeisiin. Sijainti Länsi-Uudenmaan valtateiden solmukohdassa, vain 35 minuutin ajomatkan päässä Helsinki-Vantaan lentoasemalta, tekee kohteesta strategisesti merkittävän logistisen tukikohdan.

Alkuvuodesta 2026 kiinteistön omistajaksi siirtyi Kruunuremontin taustalta tuttujen Vuorman veljesten yhtiö, ja majoitusoperaattorina aloittaa kontaktittoman majoituksen edelläkävijä Hiisi Homes & Hotels.

Hiiden perustajayrittäjille, ”kolmelle puupäälle”, hanke on paitsi merkittävä liiketoiminnallinen avaus, myös poikkeuksellisen henkilökohtainen.

"Istuimme ensimmäisen kerran Airmotelin neuvottelupöytään jo vuonna 2018. Meillä oli huikeat visiot, mutta alkuvaiheessa olevana yrityksenä ei mahdollisuutta ostaa itse rakennusta. Kun kuulimme myöhemmin kiinteistön kärsineen ilkivallasta, pelkäsimme purkutuomiota. Onneksi Kruunuremontin veljekset astuivat kuvaan ja osoittivat huhut perusteettomiksi. On hienoa nähdä olemassa olevan kiinteistön saavan fiksulla uusiokäytöllä uuden elämän, ja henkilökohtaisesti on valtava ilo olla rakentamassa tätä ennen omille eläkevapaille siirtymistäni", kertoo Hiisi Homes & Hotelsin kiinteistöjohtaja Ari Lapveteläinen.

Myös Hiisin toimitusjohtaja Niklas Eriksson näkee hankkeessa valtavan potentiaalin: "Tällä rakennuksella on minulle erityinen paikka sydämessä, sillä olen paljasjalkainen nummelalainen ja tanssinut täällä aikoinaan omat hääni. Nyt päivitämme tämän maamerkin palvelemaan alueen yrityksiä ja matkailijoita. Tarjoamme joustavan ja kodinomaisen ratkaisun tänne töihin tuleville arjen sankareille."

Hybridikonsepti ratkaisee liikkuvan työvoiman tarpeet

Uusi Hiisi Homes & Hotel Nummela yhdistää kaksi majoitusratkaisua, joiden ansiosta kohde palvelee niin yhden yön matkaajia kuin kuukausia kestäviä rakennusprojekteja. Täysin digitaalisen asiakaspolun ansiosta asukkaat saapuvat kohteeseen vaivattomasti omien aikataulujensa mukaan, mikä takaa toiminnan tehokkuuden ja järkevät hinnat.

32 digihotellihuonetta on suunniteltu lyhytaikaisiin tarpeisiin. Huoneista löytyy omat jääkaapit, ja asukkaiden yhteiskäytössä on erillinen asukaskeittiö, ruokailutila ja pesula.

8 tilapäiskotia on varusteltu omilla keittiöillä. Ne soveltuvat erinomaisesti pidempiaikaiseen asumiseen ja arjen pyörittämiseen poissa kotoa.

Länsi-Uudellemaalle ja erityisesti Vihdin alueelle kohdistuu parhaillaan historiallisia miljardi-investointeja, joista näkyvimpänä Microsoftin massiivinen datakeskushanke. Hankkeet tuovat alueelle valtavan määrän projektityövoimaa, mikä asettaa paikallisen majoituskapasiteetin äärirajoille.

"Alueen majoitustarjonta tulee olemaan todellisessa koetuksessa tulevina vuosina. Meidän tehtävämme on varmistaa, että datakeskusta ja muita hankkeita rakentavat ammattilaiset saavat kunnon unet ja joustavan arjen. Airmotel on logistisesti täydellinen tukikohta näille ammattilaisille. Me tarjoamme fiksut neliöt, toimivat pyykkihuollot ja sen elintärkeän ilmaisen parkkipaikan pakettiautoille, jotta työntekijät voivat keskittyä olennaiseen", Hiisin kaupallinen johtaja Markus Veikkolainen summaa.

Kruunuremontti vastaa puitteista - ravintola- ja toimitilayrittäjiä etsitään

Kiinteistön omistavat ja sen täydellisestä peruskorjauksesta vastaavat Kruunuremontin veljekset remontoivat tilat pitkäjänteisesti ja kestävästi.

”Näimme Airmotelissa heti enemmän potentiaalia kuin miltä kiinteistö nykykunnossaan näytti. Meille tämä ei ole pelkkä pintaremontti, vaan koko kiinteistö mietitään uudelleen nykyisen operaattorin ja majoittujien tarpeisiin. Tiloista halutaan tehdä viihtyisät ja toimivat, mutta samalla kestävät ja pitkäikäiset”, toteavat Jani ja Kari Vuorma Kruunuremontilta.

Tavoitteena on, että hotellin ensimmäinen osa avataan joulukuun 2026 alussa. Koska Hiisi Homes & Hotels keskittyy ydinosaamiseensa eli majoitukseen, kiinteistöön haetaan parhaillaan erillistä ravintolayrittäjää avaamaan ovensa keväällä 2027. Lisäksi kiinteistö tarjoaa vuokrattavia toimitiloja muille toimijoille, jotka haluavat osaksi alueen uutta nousua.