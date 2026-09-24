Pasi Laine Solidiumin hallitukseen
12.10.2026 12:00:00 EEST | Solidium Oy | Tiedote
Solidium Oy:n ainoa osakkeenomistaja Suomen valtio on nimittänyt Pasi Laineen (s. 1963, DI, vuorineuvos) Solidiumin hallituksen uudeksi jäseneksi 12.10.2026 alkaen. Laine toimii tällä hetkellä Neste Oyj:n ja Konecranes Oyj:n hallitusten puheenjohtajana. Hän on työskennellyt aiemmin muun muassa Valmet Oyj:n toimitusjohtajana vuosina 2014–2024 sekä useissa muissa johtotehtävissä.
12.10.2026 alkaen Solidiumin hallituksen muodostavat Jannica Fagerholm (puheenjohtaja), Tuomas Hyyryläinen (varapuheenjohtaja), Pasi Laine, Timo Löyttyniemi, Minna Martikainen ja Jukka Ohtola. Laineen esittely löytyy Solidiumin verkkosivulta (Solidium – Hallitus).
Solidium Oy
Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Jannica Fagerholm
Soittopyynnöt: Pia Lilja, puh. 050 553 5529
Solidium on Suomen valtion omistama sijoitusyhtiö, joka luo pitkäaikaista omistaja-arvoa aktiivisen ja vastuullisen omistajuuden kautta. Sijoitusstrategiamme keskittyy vähemmistösijoituksiin suomalaisissa kansallisesti merkittävissä listayhtiöissä sekä suomalaisissa listaamattomissa kasvuyhtiöissä. Pyrimme erinomaisuuteen kaikessa mitä teemme. Solidiumin osakeomistusten arvo on noin 10,0 miljardia euroa. Lisätietoja: www.solidium.fi
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Solidium bidrar med cirka 900 miljoner euro till finansieringen av den finska regeringens investeringsprogram24.9.2026 09:55:00 EEST | Pressmeddelande
Idag, den 24 september 2026, har statsrådets kansli meddelat finansieringen av Finlands stats investeringsprogram (https://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet). Som en del av finansieringslösningen för investeringsprogrammet kommer Solidium att överlåta A-aktier i Sampo Abp till ett värde av 400 miljoner euro till staten före årets slut. Staten kommer att överföra aktierna till Statens Pensionsfond före årets slut. Solidium meddelade den 23 september 2026 att man sålt Sampo A-aktier för cirka 630 miljoner euro. Av detta kommer cirka 500 miljoner euro att användas för att finansiera investeringsprogrammet, inklusive skatter som uppstår vid överföring och försäljning av aktier. Efter aktieförsäljningen den 23 september 2026 och den kommande aktieöverlåtelsen kommer Solidium att äga cirka 2 procent av alla Sampo A-aktier. Tilläggsuppgifter: Matts Rosenberg, verkställande direktör Medieförfrågningar: Ulla Palmunen, tfn +358 40 770 7000 Solidium är ett finskt statsägt investeringsbol
Solidiumilta noin 900 miljoonaa euroa hallituksen investointiohjelman rahoitukseen24.9.2026 09:55:00 EEST | Tiedote
Valtioneuvosto on tänään 24.9.2026 tiedottanut hallituksen investointiohjelman rahoituksesta (https://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet). Osana investointiohjelman rahoitusratkaisua Solidium siirtää valtiolle vuoden loppuun mennessä Sampo Oyj:n A-osakkeita noin 400 miljoonalla eurolla. Valtio luovuttaa osakkeet eteenpäin Valtion eläkerahastolle vuoden loppuun mennessä. Solidium tiedotti 23.9.2026 myyneensä Sammon A-osakkeita noin 630 miljoonalla eurolla. Tästä investointiohjelman rahoitukseen käytetään noin 500 miljoonaa euroa sisältäen osakesiirrosta ja -myynnistä aiheutuvat verot. 23.9.2026 tehdyn osakemyynnin ja tulevan osakesiirron jälkeen Solidium omistaa noin 2 prosenttia kaikista Sammon A-osakkeista. Lisätiedot: Toimitusjohtaja Matts Rosenberg Mediakyselyt: Ulla Palmunen, puh. +358 40 770 7000 Solidium on Suomen valtion omistama sijoitusyhtiö, joka luo pitkäaikaista omistaja-arvoa aktiivisen ja vastuullisen omistajuuden kautta. Sijoitusstrategiamme keskittyy vähemmistös
Solidium to provide approximately EUR 900 million to fund the Finnish Government's investment programme24.9.2026 09:55:00 EEST | Press release
Today, 24 September 2026, the Prime Minister’s Office has announced the funding of the Finnish Government's investment programme (https://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet). As part of the funding solution of the investment programme, Solidium will transfer Sampo plc's A shares worth EUR 400 million to the Finnish State by the end of the year. The State will transfer the shares to the State Pension Fund of Finland by the end of the year. Solidium announced on 23 September 2026 that it had sold Sampo A shares for approximately EUR 630 million. Of this, approximately EUR 500 million will be used to fund the investment programme, including taxes arising from the transfer and sale of shares. After the share sale on 23 September 2026 and the upcoming share transfer, Solidium will own approximately 2 per cent of all Sampo A shares. Further information: CEO Matts Rosenberg Media requests: Ulla Palmunen, tel. +358 40 770 7000 Solidium is a Finnish state-owned investment company that c
Solidium genomförde på ett framgångsrikt sätt försäljningen av A aktier i Sampo Abp23.9.2026 09:00:00 EEST | Pressmeddelande
DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSETT FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION TILL ELLER I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR ERBJUDANDE ELLER FÖRSÄLJNING AV VÄRDEPAPPER SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG Solidium har idag 23.9.2026 i ett accelererat auktionsförfarande till finländska och internationella institutionella placerare sålt 70 miljoner A aktier i Sampo Abp, dvs. cirka 2,6 procent av alla aktier i Sampo (”Aktieförsäljningen”), för ett försäljningspris som uppgick till 9,00 euro per aktie. Bruttoförsäljningsbeloppet uppgick till 630 miljoner euro. Solidium kommer att använda medlen från Aktieförsäljningen huvudsakligen för en kapitalåterbäring till staten, finansiering av den senaste tilläggsinvesteringen i ICEYE och generella finansieringsbehov. ”Solidium har stadigt minskat sitt innehav i Sampo genom åren, och aktieförsäljningen är en naturlig fortsättning på denna långsiktiga utveckling. Vi anser att tidpunkten är lämplig för en minskn
Solidium toteutti onnistuneesti Sampo Oyj:n A-osakkeiden myynnin23.9.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN SELLAISEEN MAAHAN, JOSSA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN TAI MYYMINEN OLISI SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN KIELLETTY Solidium Oy on myynyt tänään 23.9.2026 nopeutetussa tarjousmenettelyssä suomalaisille ja kansainvälisille instituutiosijoittajille 70 miljoonaa Sampo Oyj:n A-osaketta, eli noin 2,6 prosenttia kaikista Sammon osakkeista (”Osakemyynti”), myyntihintaan 9,00 euroa osakkeelta. Bruttomyyntitulot ovat 630 miljoonaa euroa. Solidium käyttää Osakemyynnistä saatavat varat pääasiassa pääoman palautukseen Suomen valtiolle sekä ICEYEn äskettäisen lisäsijoituksen rahoittamiseen ja yleisiin rahoitustarpeisiin. ”Solidium on keventänyt omistustaan Sammossa tasaisesti vuosien varrella, ja nyt toteutettu, Solidiumin strategian mukainen osakemyynti on luonnollista jatkoa tälle kehitykselle. Sammon arvostustaso on tällä hetkell
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