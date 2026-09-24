Pasi Laine Solidiumin hallitukseen

Solidium toteutti onnistuneesti Sampo Oyj:n A-osakkeiden myynnin 23.9.2026 09:00:00 EEST | Tiedote

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN SELLAISEEN MAAHAN, JOSSA ARVOPAPERIEN TARJOAMINEN TAI MYYMINEN OLISI SOVELTUVAN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAAN KIELLETTY Solidium Oy on myynyt tänään 23.9.2026 nopeutetussa tarjousmenettelyssä suomalaisille ja kansainvälisille instituutiosijoittajille 70 miljoonaa Sampo Oyj:n A-osaketta, eli noin 2,6 prosenttia kaikista Sammon osakkeista (”Osakemyynti”), myyntihintaan 9,00 euroa osakkeelta. Bruttomyyntitulot ovat 630 miljoonaa euroa. Solidium käyttää Osakemyynnistä saatavat varat pääasiassa pääoman palautukseen Suomen valtiolle sekä ICEYEn äskettäisen lisäsijoituksen rahoittamiseen ja yleisiin rahoitustarpeisiin. ”Solidium on keventänyt omistustaan Sammossa tasaisesti vuosien varrella, ja nyt toteutettu, Solidiumin strategian mukainen osakemyynti on luonnollista jatkoa tälle kehitykselle. Sammon arvostustaso on tällä hetkell