Tonttihaku auki: mahdollisuuksia paritalo-, rivitalo- ja kerrostalorakentamiseen

Haettavana olevista tonteista yhdeksän on kerrostalotontteja, kaksi asuin-, liike- ja toimistorakennusten tontteja sekä 20 rivi- ja asuinpientalotontteja. Hakija voi hakea yhtä tai useampaa tonttia samanaikaisesti.

Tontit sijaitsevat muun muassa Ravilaaksossa, Gerbyssä, Melaniemessä, Vanhassa Satamassa, Länsiniityssä ja Tervajoella.

Hakuaika päättyy 13.11.

Hakemuksia tonteista voi jättää perjantaihin 13.11.2026 klo 12.00 saakka hakulomakkeella tai sähköisesti eTontti-palvelussa.

Kaupunkiympäristölautakunta päättää tonttien jaosta 2.12.2026. Jos tonttia ei varata kenellekään, se siirtyy jatkuvaan hakuun päätöksen saatua lainvoiman. Tämän jälkeen hakemuksia käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Suunnitelmien laatu vaikuttaa valintaan

Kaupunkiympäristölautakunta päättää tonttien jaosta seuraavien kriteerien perusteella:

luonnos tontinkäyttösuunnitelmasta (rakennusten sijoittelu, pysäköinti, pihajärjestelyt ja muut ratkaisut)

suunnitelma rakentamisaikataulusta

hakijan referenssitiedot

selvitys rakennuksien energiatehokkuudesta ja lämmitysjärjestelmästä sekä alustava selvitys vähähiilisyyttä edistävistä toimenpiteistä.

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