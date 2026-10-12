Tonttihaku auki: mahdollisuuksia paritalo-, rivitalo- ja kerrostalorakentamiseen
12.10.2026 11:27:34 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasan kaupungin yhtiömuotoisten tonttien haku alkaa maanantaina 12.10.2026. Haettavana on yhteensä 31 tonttia eri puolilla kaupunkia. Tontin voi joko ostaa tai vuokrata.
Haettavana olevista tonteista yhdeksän on kerrostalotontteja, kaksi asuin-, liike- ja toimistorakennusten tontteja sekä 20 rivi- ja asuinpientalotontteja. Hakija voi hakea yhtä tai useampaa tonttia samanaikaisesti.
Tontit sijaitsevat muun muassa Ravilaaksossa, Gerbyssä, Melaniemessä, Vanhassa Satamassa, Länsiniityssä ja Tervajoella.
Hakuaika päättyy 13.11.
Hakemuksia tonteista voi jättää perjantaihin 13.11.2026 klo 12.00 saakka hakulomakkeella tai sähköisesti eTontti-palvelussa.
Kaupunkiympäristölautakunta päättää tonttien jaosta 2.12.2026. Jos tonttia ei varata kenellekään, se siirtyy jatkuvaan hakuun päätöksen saatua lainvoiman. Tämän jälkeen hakemuksia käsitellään saapumisjärjestyksessä.
Suunnitelmien laatu vaikuttaa valintaan
Kaupunkiympäristölautakunta päättää tonttien jaosta seuraavien kriteerien perusteella:
- luonnos tontinkäyttösuunnitelmasta (rakennusten sijoittelu, pysäköinti, pihajärjestelyt ja muut ratkaisut)
- suunnitelma rakentamisaikataulusta
- hakijan referenssitiedot
- selvitys rakennuksien energiatehokkuudesta ja lämmitysjärjestelmästä sekä alustava selvitys vähähiilisyyttä edistävistä toimenpiteistä.
Lue lisää: Vapaat rivi- ja kerrostalotontit | Vaasa
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Yhteyshenkilöt
Per BengsMaankäyttöinsinööriPuh:0400684373per.bengs@vaasa.fi
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Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
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