Vaasan kaupunki - Vasa stad

Tonttihaku auki: mahdollisuuksia paritalo-, rivitalo- ja kerrostalorakentamiseen

12.10.2026 11:27:34 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Jaa

Vaasan kaupungin yhtiömuotoisten tonttien haku alkaa maanantaina 12.10.2026. Haettavana on yhteensä 31 tonttia eri puolilla kaupunkia. Tontin voi joko ostaa tai vuokrata.

Rakennustyöntekijä asentaa telineitä eristepakettien vieressä.
Kuva: Vaasan kaupunki / Christoffer Björklund

Haettavana olevista tonteista yhdeksän on kerrostalotontteja, kaksi asuin-, liike- ja toimistorakennusten tontteja sekä 20 rivi- ja asuinpientalotontteja. Hakija voi hakea yhtä tai useampaa tonttia samanaikaisesti.

Tontit sijaitsevat muun muassa Ravilaaksossa, Gerbyssä, Melaniemessä, Vanhassa Satamassa, Länsiniityssä ja Tervajoella.

Hakuaika päättyy 13.11.

Hakemuksia tonteista voi jättää perjantaihin 13.11.2026 klo 12.00 saakka hakulomakkeella tai sähköisesti eTontti-palvelussa.

Kaupunkiympäristölautakunta päättää tonttien jaosta 2.12.2026. Jos tonttia ei varata kenellekään, se siirtyy jatkuvaan hakuun päätöksen saatua lainvoiman. Tämän jälkeen hakemuksia käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Suunnitelmien laatu vaikuttaa valintaan

Kaupunkiympäristölautakunta päättää tonttien jaosta seuraavien kriteerien perusteella:

  • luonnos tontinkäyttösuunnitelmasta (rakennusten sijoittelu, pysäköinti, pihajärjestelyt ja muut ratkaisut)
  • suunnitelma rakentamisaikataulusta
  • hakijan referenssitiedot
  • selvitys rakennuksien energiatehokkuudesta ja lämmitysjärjestelmästä sekä alustava selvitys vähähiilisyyttä edistävistä toimenpiteistä.

Lue lisää: Vapaat rivi- ja kerrostalotontit | Vaasa

Avainsanat

vaasan kaupunkivaasatontitrakentaminen

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Rakennustyöntekijä asentaa telineitä eristepakettien vieressä.
Kuva: Vaasan kaupunki / Christoffer Björklund
Lataa

Linkit

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye