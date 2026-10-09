Naantalin kaupunki

Lux Gratiae sytyttää Naantalin syksyn valotaiteella, elämyksillä ja musiikilla jo 15. kerran

12.10.2026 13:06:17 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote

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Naantalin valotaidefestivaali Lux Gratiae 22.-25.10.2026 tuo esiin valotaideteosten lisäksi myös runsaasti muita kulttuuri- ja taide-elämyksiä eri puolilla kaupunkia. Valot syttyvät avajaistapahtumassa perjantaina 23.10.2026 klo 20.

Valoa, musiikkia, runoja ja elämyksiä. Valotaidefestivaali Naantalissa 22.-23.10.2026
Valoa, musiikkia, runoja ja elämyksiä. Valotaidefestivaali Naantalissa 22.-23.10.2026

Lokakuun lopussa järjestettävä Lux Gratiae kutsuu jälleen yleisön kokemaan valon, taiteen ja kulttuurin elämyksiä eri puolilla Naantalia. Tänä vuonna tapahtuma järjestetään jo 15. kerran 22.–25.10. Nelipäiväinen kokonaisuus tarjoaa valotaidetta, kulttuuria, liikuntaa, historiaa sekä koko perheen yhteisiä syyselämyksiä.

Tapahtuman keskiössä ovat Kirkkopuistoon rakentuvat valo- ja ääni-installatiot, joissa nähdään sekä kotimaisten että kansainvälisten taiteilijoiden teoksia. Lisäksi valoteokset näkyvät vahvasti Puistotiellä, jonne rakentuu naantalilaisten nuorten toteuttama valotaidereitti. Teosten tekemiseen on osallistunut oppilaita useista kaupungin kouluista sekä Naantalin opiston kuvataidekoulusta. Lisäksi paikalliset junioripurjehtijat vievät purjeveneillään valoa pimenevälle merelle Nunnalahden edustalla.

Lux Gratiae rakentuu valotaidetta laajemmaksi kulttuuriviikonlopuksi. Ohjelmassa yhdistyvät monitaiteellinen, musiikin, tarinat ja tanssin yhdistävä konsertti ja kirjallisuudesta ammentava näyttämöllinen kokonaisuus, luontoelämykset ja liikunta pyhiinvaellusreitillä sekä paikallishistoriaa ja runoutta esiin tuovat tapahtumat. Monipuolinen ohjelma tarjoaa sisältöjä niin lapsiperheille, kulttuurin ystäville kuin aktiivisille ulkoilijoillekin.

Tapahtuma tarjoaa mahdollisuuden nähdä tuttu ympäristö uudesta näkökulmasta ja kokea syksyinen Naantali valon ympärille rakentuvan ohjelman kautta.

Tapahtuman toteuttaa laaja paikallisten toimijoiden verkosto, johon kuuluvat Naantalin kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalveluiden lisäksi Naantalin Musiikkijuhlat, Naantalin Kirjajuhlat, Naantalin ja Rymättylän seurakunnat ja paikalliset yhdistystoimijat. Valoteokset tuottaa Reflektor ry ja yhteistyössä on mukana Naantalin Energia Oy.

Lux Gratiae 2026
22.-25.10.2026, Naantali
Ohjelma: www.naantali.fi/luxgratiae

Lisätiedot: Kulttuurisuunnittelija Anu Anttila, puh. 044 7334566, viikolla 42: ma-to klo 9–16.

Nuorten valoteoksista lisätietoa: Yhteisötaiteilija Heidi Häyry, puh. 040 3576220, viikolla 42 pe 16.10. klo 10–12.

Avainsanat

naantalinaantalin kaupunki

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Valoa, musiikkia, runoja ja elämyksiä. Valotaidefestivaali Naantalissa 22.-23.10.2026
Valoa, musiikkia, runoja ja elämyksiä. Valotaidefestivaali Naantalissa 22.-23.10.2026
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Naantalin kaupunki

Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000  saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan  vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista. 

Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki.  Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä. 

Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.

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