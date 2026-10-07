Etäpressikahvit suomalaismeppien kanssa perjantaina 16.10. klo 9–10
12.10.2026 12:50:24 EEST | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Kutsu
Tervetuloa etäyhteyksin järjestettävään toimittajatilaisuuteen perjantaina 16.10. klo 9–10 Suomen aikaa. Tilaisuudessa suomalaismepit kommentoivat Euroopan parlamentin lokakuun toisen täysistunnon aiheita ja vastaavat toimittajien ajankohtaisiin EU-kysymyksiin.
Toimittajatilaisuuteen osallistuvat mepit Aura Salla (EPP, kok.), Maria Guzenina (S&D, sd.) ja Katri Kulmuni (Renew, kesk.). Päivitämme puhujalistan piakkoin.
Lokakuun toisessa Strasbourgin täysistunnossa (19.–22.10.) mepit keskustelevat ja äänestävät mm. vuoden 2027 EU-budjetista ja EU-tuesta paperiteollisuudessa työttömiksi jääneille Suomessa. Lisäksi täysistunnossa käsitellään EU:n sääntelyä koskien kriittisiä raaka-aineita. Mepit myös keskustelevat tavoitteistaan marraskuussa järjestettävään YK:n Ilmastokokoukseen.
Pyydämme toimittajia ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään torstaina 15.10. klo 14 osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu. Lähetämme ilmoittautuneille linkin tilaisuuteen ja ohjeet kysymysten esittämistä varten. Tervetuloa!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pia SiitonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Roosa PurhonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto
Mepit painottavat vuoropuhelua, reilua kaupankäyntiä ja ihmisoikeuksia EU:n ja Kiinan suhteissa7.10.2026 15:19:46 EEST | Tiedote
Euroopan parlamentti haluaa, että EU pitää Kiina-politiikassa kiinni arvoistaan ja yhdistää vuoropuhelun Euroopan intressien puolustamiseen.
Parlamentti hyväksyi EU-tuen työntekijöille Suomessa, Belgiassa ja Espanjassa7.10.2026 14:00:15 EEST | Tiedote
Keskiviikkona mepit hyväksyivät 410 310 euron tuen Valmetin Automotivelta irtisanottujen työllistämistoimiin ja tukipaketit myös Belgiaan ja Espanjaan.
EU-parlamentti hyväksyi puolustusinnovaatioiden Agile-ohjelman6.10.2026 15:07:11 EEST | Tiedote
Puolustusinnovaatio-ohjelmalla EU vastaa Venäjän hyökkäyssodan myötä muuttuneeseen turvallisuusympäristöön, jossa nopea ja edullinen puolustusinnovaatioiden kehittäminen on olennaista.
Daphne Caruana Galizias journalistpris 2026: tio finalister går vidare5.10.2026 14:50:18 EEST | Pressmeddelande
Juryn för den sjätte årgången av Daphne Caruana Galizias journalistpris har valt ut tio reportage som går vidare till slutomgången.
Vuoden 2026 Daphne Caruana Galizia ‑journalismipalkinto: kymmenen finalistia5.10.2026 14:50:18 EEST | Tiedote
Daphne Caruana Galizia -journalismipalkinnon tuomaristo on nimennyt kymmenen tutkivan journalismin työtä kilpailun finalisteiksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme