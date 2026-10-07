Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto

Etäpressikahvit suomalaismeppien kanssa perjantaina 16.10. klo 9–10

12.10.2026 12:50:24 EEST | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Kutsu

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Tervetuloa etäyhteyksin järjestettävään toimittajatilaisuuteen perjantaina 16.10. klo 9–10 Suomen aikaa. Tilaisuudessa suomalaismepit kommentoivat Euroopan parlamentin lokakuun toisen täysistunnon aiheita ja vastaavat toimittajien ajankohtaisiin EU-kysymyksiin.

Kuvassa on mikrofoni sekä lehdistötilaisuustila
Etäpressikahvit suomalaismeppien kanssa perjantaina 16.10. kello 9–10 © European Union 2017 - Source : EP

Toimittajatilaisuuteen osallistuvat mepit Aura Salla (EPP, kok.), Maria Guzenina (S&D, sd.) ja Katri Kulmuni (Renew, kesk.). Päivitämme puhujalistan piakkoin.  

Lokakuun toisessa Strasbourgin täysistunnossa (19.–22.10.) mepit keskustelevat ja äänestävät mm. vuoden 2027 EU-budjetista ja EU-tuesta paperiteollisuudessa työttömiksi jääneille Suomessa. Lisäksi täysistunnossa käsitellään EU:n sääntelyä koskien kriittisiä raaka-aineita. Mepit myös keskustelevat tavoitteistaan marraskuussa järjestettävään YK:n Ilmastokokoukseen.

Pyydämme toimittajia ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään torstaina 15.10. klo 14 osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu. Lähetämme ilmoittautuneille linkin tilaisuuteen ja ohjeet kysymysten esittämistä varten. Tervetuloa! 

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