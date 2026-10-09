Saimaalla palataan normaalijuoksutukseen (Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala)

Sateet ja juoksutusvähennykset helpottaneet Saimaan vesitilannetta

Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön mukainen juoksutuksen vähentäminen aloitettiin 23.3.2026. Taustalla olivat kesästä 2024 jatkunut keskimääräistä kuivempi jakso sekä poikkeuksellisen vähäluminen talvi ja kuiva ja aikainen kevät. Saimaan vedenkorkeus on pysynyt keväästä lähtien selvästi keskimääräistä alempana, mutta kesälle ennustetut poikkeuksellisen matalat vedenkorkeudet jäivät toteutumatta.

Saimaan vedenkorkeus on tällä hetkellä noin 35 cm ajankohdan keskimääräisen tason alapuolella. Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön mukaan normaalina vedenkorkeuden vaihteluna pidetään vaihtelua, joka on enintään 50 cm ajankohdan keskimääräisen vedenkorkeuden ylä- tai alapuolella. Ilman vuosien 2025 ja 2026 juoksutusvähennyksiä Saimaan vedenkorkeus olisi tällä hetkellä noin 45 cm nykyistä vedenkorkeutta alempana ja poikkeama ajankohdan keskimääräisestä korkeudesta olisi peräti 80 cm. Juoksutusvähennyksillä on voitu vähentää merkittävästi mm. Saimaan virkistyskäytölle ja vesiliikenteelle matalista vedenkorkeuksista aiheutuvia haittoja.

Saimaan valuma-alueella satoi touko-syyskuussa lähes 100 mm keskimääräistä enemmän. Myös lokakuusta ennustetaan keskimääräistä runsassateisempaa. Ennusteen mukaan Saimaaseen tuleva vesimäärä eli tulovirtaama ylittää ajankohdan keskimääräisen tason lokakuussa 2026 ensimmäistä kertaa yli kahteen vuoteen. Saimaan vedenkorkeus kääntyy vesitilanne-ennusteen mukaan nousuun lokakuun aikana ja nousu jatkuu talveen asti. Vedenkorkeuden nousun nopeus ja suuruus riippuu kuitenkin merkittävästi syksyn sademääristä.

Juoksutussääntö edellyttää normaalijuoksutukseen palaamista

Saimaan vedenkorkeus on tällä hetkellä Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön mukaisen normaalina pidettävän vedenkorkeusvaihtelun vyöhykkeen sisäpuolella, eikä se vesitilanne-ennusteen mukaan enää uhkaa lähikuukausina laskea sen ulkopuolelle. Juoksutussäännön mukaan juoksutuksen vähentäminen on tällaisessa tilanteessa lopetettava siirtymällä normaalijuoksutukseen. Normaalijuoksutuksella tarkoitetaan Saimaan luonnonmukaisen virtaaman purkautumistaulukon mukaista virtaamaa, jolloin juoksutus määräytyy vallitsevan vedenkorkeuden mukaan.

Saimaan nykyistä vedenkorkeutta vastaava juoksutus on viikkokeskiarvona 520 m3/s. Juoksutus tulee kasvamaan hiljalleen Saimaan vedenkorkeuden noustessa. Kesän aikana juoksutusta vähennettiin pienimmällään tasolle 300 m3/s. Vesistöennusteen mukaan Saimaan vedenkorkeus nousee syksyn aikana huolimatta normaalijuoksutukseen palaamisesta.

Juoksutuksia lisätty myös Vuoksen vesistöalueen muilla järvillä

Kesän 2026 kuivuustilanne on helpottanut myös Vuoksen vesistöalueen muilla järvillä. Saimaan yläpuolisten järvien vedenkorkeuksien nousu kasvattaa osaltaan myös Saimaaseen tulevaa vesimäärää. Vesistöalueen suurista järvistä Pielinen ja Kallavesi ovat nousseet jo ajankohdan keskimääräisen tason yläpuolelle. Pielisen juoksutusta on nostettu 15.9. alkaen luonnonmukaisen vedenkorkeuden palauttamiseksi kesän juoksutusvähennysten jälkeen. Kallaveden lisäjuoksutus Konnuksen tulvakanavan kautta aloitettiin lokakuun alussa.







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