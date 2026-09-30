Valtatien 9 parantaminen Auran keskustan kohdalla: vuorovaikutuspäivä 27.10.

Päivän aikana esitellään valtatien 9 Auran keskustan kohdan tarkentuneita suunnitelmaratkaisuja. Osallistujat voivat tutustua suunnitelmiin, esittää kysymyksiä ja keskustella ratkaisuista suunnittelijoiden kanssa.

Auran eritasoliittymän ratkaisuksi on valittu vaihtoehto, jossa on suorat rampit. Prunkkalan ja Säästökallion välisen rinnakkaisyhteyden osalta on saadun palautteen ja teknistaloudellisen vertailun perusteella päädytty sijoittamaan yhteys mahdollisimman lähelle nykyistä valtatietä.

Suunnittelijatapaaminen ja työpaja Auraamossa

Suunnittelijat ovat tavattavissa 27.10. kello 13–16 Monitoimitalo Auraamossa, osoitteessa Turuntie 1, Aura. Tapaamiseen voi saapua itselleen sopivaan aikaan iltapäivän kuluessa. Suunnittelijat voivat tarvittaessa lähteä osallistujien kanssa maastoon tarkastelemaan, miten valitut suunnitteluratkaisut sijoittuvat alueelle.

Samana iltana Auraamossa järjestetään työpaja kello 17–19. Työpajassa esitellään suunnittelun ajankohtaista tilannetta ja tarkentuneita suunnitelmaratkaisuja sekä keskustellaan niistä yhdessä karttojen äärellä.

Suunnitteluratkaisuista voi antaa palautetta myös karttapalautepalvelussa, joka avataan vuorovaikutuspäivänä 27.10. Palvelussa huomioita voi merkitä suoraan kartalle. Linkki palveluun julkaistaan hankkeen verkkosivuilla.

Tiesuunnitelma valmistuu syksyllä 2027

Suunnittelualueeseen kuuluva noin neljän kilometrin pituinen tieosuus sijoittuu Auran kuntaan ja pieneltä osin Pöytyälle. Hankkeen tavoitteena on sujuvoittaa liikennettä ja vähentää onnettomuuksia vilkkaasti liikennöidyllä tieosuudella sekä vähentää liikenteen meluhaittoja.

Suunnitelmassa valtatie 9 muutetaan Turun suunnasta Auran keskustan eritasoliittymään saakka 2+2-kaistaiseksi keskikaiteelliseksi tieksi, jonka nopeusrajoitus on 100 km/h. Kaikki tieosuuden liittymät suunnitellaan eritasoliittymiksi. Tiesuunnitelmaan sisältyy myös uusi tieyhteys Auran eritasoliittymästä pohjoiseen, ja kantatie 41 liitetään uuteen eritasoliittymään tätä yhteyttä pitkin. Tiesuunnitelma valmistuu syksyllä 2027. Hankkeen toteuttaminen edellyttää valtiolta rahoituspäätöstä, jota ei ole vielä tehty. Suunnitelmavalmiuden perusteella rakentaminen voisi alkaa aikaisintaan vuonna 2029.

Lue lisää hankkeesta Väyläviraston verkkosivuilta.

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