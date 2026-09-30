Valtatien 9 parantaminen Auran keskustan kohdalla: vuorovaikutuspäivä 27.10.
16.10.2026 08:00:00 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Valtatien 9 parantamisesta Auran keskustan kohdalla laaditaan parhaillaan tiesuunnitelmaa. Hankkeen tarkentuneisiin suunnitelmaratkaisuihin voi tutustua vuorovaikutuspäivässä tiistaina 27.10. Iltapäivällä suunnittelijat ovat tavattavissa Monitoimitalo Auraamossa, ja illalla samassa paikassa järjestetään työpaja.
Päivän aikana esitellään valtatien 9 Auran keskustan kohdan tarkentuneita suunnitelmaratkaisuja. Osallistujat voivat tutustua suunnitelmiin, esittää kysymyksiä ja keskustella ratkaisuista suunnittelijoiden kanssa.
Auran eritasoliittymän ratkaisuksi on valittu vaihtoehto, jossa on suorat rampit. Prunkkalan ja Säästökallion välisen rinnakkaisyhteyden osalta on saadun palautteen ja teknistaloudellisen vertailun perusteella päädytty sijoittamaan yhteys mahdollisimman lähelle nykyistä valtatietä.
Suunnittelijatapaaminen ja työpaja Auraamossa
Suunnittelijat ovat tavattavissa 27.10. kello 13–16 Monitoimitalo Auraamossa, osoitteessa Turuntie 1, Aura. Tapaamiseen voi saapua itselleen sopivaan aikaan iltapäivän kuluessa. Suunnittelijat voivat tarvittaessa lähteä osallistujien kanssa maastoon tarkastelemaan, miten valitut suunnitteluratkaisut sijoittuvat alueelle.
Samana iltana Auraamossa järjestetään työpaja kello 17–19. Työpajassa esitellään suunnittelun ajankohtaista tilannetta ja tarkentuneita suunnitelmaratkaisuja sekä keskustellaan niistä yhdessä karttojen äärellä.
Suunnitteluratkaisuista voi antaa palautetta myös karttapalautepalvelussa, joka avataan vuorovaikutuspäivänä 27.10. Palvelussa huomioita voi merkitä suoraan kartalle. Linkki palveluun julkaistaan hankkeen verkkosivuilla.
Tiesuunnitelma valmistuu syksyllä 2027
Suunnittelualueeseen kuuluva noin neljän kilometrin pituinen tieosuus sijoittuu Auran kuntaan ja pieneltä osin Pöytyälle. Hankkeen tavoitteena on sujuvoittaa liikennettä ja vähentää onnettomuuksia vilkkaasti liikennöidyllä tieosuudella sekä vähentää liikenteen meluhaittoja.
Suunnitelmassa valtatie 9 muutetaan Turun suunnasta Auran keskustan eritasoliittymään saakka 2+2-kaistaiseksi keskikaiteelliseksi tieksi, jonka nopeusrajoitus on 100 km/h. Kaikki tieosuuden liittymät suunnitellaan eritasoliittymiksi. Tiesuunnitelmaan sisältyy myös uusi tieyhteys Auran eritasoliittymästä pohjoiseen, ja kantatie 41 liitetään uuteen eritasoliittymään tätä yhteyttä pitkin. Tiesuunnitelma valmistuu syksyllä 2027. Hankkeen toteuttaminen edellyttää valtiolta rahoituspäätöstä, jota ei ole vielä tehty. Suunnitelmavalmiuden perusteella rakentaminen voisi alkaa aikaisintaan vuonna 2029.
Lue lisää hankkeesta Väyläviraston verkkosivuilta.
Lisätiedot
- Lounais-Suomen elinvoimakeskus: projektipäällikkö Aku Reini, puh. 0295 022 190, etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
- Sitowise Oy: projektipäällikkö Rauno Tuominen, puh. 040 700 7321, etunimi.sukunimi@sitowise.com
Avainsanat
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lounais-Suomen elinvoimakeskus
Naantalissa Talosmeren yhteysalusrannasta puretaan toinen laituri30.9.2026 09:54:34 EEST | Tiedote
Naantalissa Talosmeren yhteysalusrannasta puretaan vanhempi huonokuntoinen laituri pois. Purkutyö ei haittaa yhteysalusliikennettä saarelle, joka käyttää uudempaa keulaporttia.
Lounais-Suomen päällystystyöt viikolla 4025.9.2026 12:42:20 EEST | Tiedote
Viikolla 40 Varsinais-Suomessa päällystystöitä tehdään Maskussa. Satakunnassa päällystystöitä tehdään Kankaanpäässä ja Merikarvialla.
Vieraslajina kasvavia kurtturuusuja poistetaan maanteiden varsilta24.9.2026 14:23:14 EEST | Tiedote
Lounais-Suomen elinvoimakeskus poistaa haitalliseksi vieraslajiksi luokiteltua kurtturuusua valtatien 8 (Raisio-Turku), kantatien 40 (Turku) ja maantien 185 (Turku-Raisio) tieympäristöistä. Torjuntatöiden tavoitteena on ehkäistä kurtturuusun leviämistä ja vähentää sen aiheuttamaa haittaa luonnon monimuotoisuudelle. Töihin on saatu erillisrahoitusta.
I Sydvästra Finland finansierades evenemang, vinteridrott, matföretagande och miljöåtgärder23.9.2026 07:15:00 EEST | Pressmeddelande
Under den andra tredjedelen av året beviljade Livskraftscentralen i Sydvästra Finland och de lokala Leader-grupperna sammanlagt 2,8 miljoner euro i finansiering för utveckling av landsbygden. Finansiering beviljades till 72 allmännyttiga projekt för utveckling av bl.a. fritidsanläggningar, miljö, kultur, möjligheter för företag och förutsättningar för ett gott liv på landsbygden.
Lounais-Suomessa rahoitettiin tapahtumia, talviliikuntaa, ruokayrittäjyyttä ja ympäristön kunnostamista23.9.2026 07:15:00 EEST | Tiedote
Vuoden toisen kolmanneksen aikana Lounais-Suomen elinvoimakeskus ja paikalliset Leader-ryhmät myönsivät yhteensä 2,8 miljoonaa euroa rahoitusta maaseudun kehittämiseen. Rahoitusta sai 72 yleishyödyllistä hanketta, joilla kehitetään esimerkiksi harrastuspaikkoja, ympäristöä, kulttuuria, yrityselämän mahdollisuuksia ja hyvän elämän edellytyksiä maaseudulla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme