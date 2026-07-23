Sähköautot ja kiinalaiset merkit muokkaavat uudessa nousussa olevia automarkkinoita

Länsi-Euroopassa myytiin syyskuussa 1,2 miljoonaa uutta henkilöautoa, 8,6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Syyskuu oli myynniltään paras sitten vuoden 2017. Markkinatutkimusyhtiö GlobalData on jo nostanut ennustettaan ja arvioi alueen tämän vuoden myynnin nousevan yli 12,2 miljoonaan autoon.

Myös Suomen autokauppa on kääntynyt lopulta kasvuun. Suomessa rekisteröitiin syyskuussa 6 984 uutta henkilöautoa, 16 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Tammi–syyskuussa kasvua oli kuusi prosenttia. Esimerkiksi syyskuussa 2024 uusia autoja rekisteröitiin vain 4 601.



Autoala ennustaa ensi vuodelle yli kahdeksan prosentin kasvua.

”Vielä ei juhlita, mutta markkinan suunta on oikea.”, Secto Automotiven toimitusjohtaja Markus Vuolle sanoo.

Täyssähköauto on jo valtavirtaa



Syyskuussa 62 prosenttia Suomessa ensirekisteröidyistä henkilöautoista oli täyssähköisiä, ja koko alkuvuoden osuus oli 50,4 prosenttia. EU-maista vain Tanskassa osuus on suurempi. Muutoksen ajureina ovat toimineet työsuhdeautot, sillä vuonna 2025 jo 54 prosenttia uusista työsuhdeautoista oli täyssähköisiä ja tilauskantamme näyttää, että sähköistyminen jatkuu edelleen. Työsuhdeautojen vaikutus koko autokantaan on suuri, sillä autot siirtyvät muutaman vuoden käytön jälkeen käytettyjen autojen markkinoille.

Samalla kiinalaismerkkien osuus Euroopan uusista henkilöautoista on kasvanut nopeasti. Kiinalaisten markkinaosuus nousi jo kesäkuussa ennätykselliseen 10,9 prosenttiin, kun vuotta aiemmin osuus oli noin viisi prosenttia. Kasvu koostuu suurelta osin hybridimalleista, joihin EU:n kiinalaisille sähköautoille asettamat lisätullit eivät kohdistu.

Suomalaisilla leasingmarkkinoilla kiinalaiset ovat vieläkin vahvempia. Secton rekisteröimissä uusissa autoissa kiinalaisautojen määrä on kasvanut vuoden aikana 70 prosenttia, vaikka lukuun sisältyy vain kolme kiinalaista merkkiä: BYD, MG ja Xpeng. Osuus kasvaisi selkeästi, jos lukuun lisätään Polestar ja Smart. Secton osuus kiinalaisista työsuhdehenkilöautoista on 16 prosenttia, selvästi suurempi kuin sen 11 prosentin osuus kokonaismarkkinasta.



”Työsuhdeautoissa kuljettaja katsoo autoetua ja yritys kokonaiskustannusta. Kiinalaiset merkit pärjäävät molemmissa, koska niiden varustelu on kattava ja hinta kilpailukykyinen. Mielikuvat kiinalaisista autoista ovat muuttumassa.”, Markus Vuolle sanoo.

Kiinalaisilla ja kiinalaisomisteisilla merkeillä oli alkuvuoden aikana noin neljänneksen markkinaosuus Norjan uusista sähköautoista. Hinta on siis edelleen kansallisuuksiin liittyviä mielikuvia tärkeämpi ostopäätökseen vaikuttava tekijä.

Eurooppalaiset premiummerkit pitävät pintansa

Perinteiset eurooppalaiset laatumerkit menestyvät myös sähköautoissa. Mercedes-Benz oli syyskuussa Suomen toiseksi rekisteröidyin täyssähköautomerkki, ja sen CLA oli tammi–heinäkuussa kolmanneksi rekisteröidyin täyssähkömalli Tesla Model Y:n ja Toyota bZ4X:n jälkeen.

Kun sähköauto ei enää ole kokeilu, merkki, arvon säilyminen ja huoltoverkosto painavat valinnassa. Toistaiseksi Secton asiakkaiden TOP5 suosituimmat työsuhdeautot ovat järjestyksessä Volvo, BMW, Mercedes, Skoda ja Smart. Järjestys tosin vaihtelee toimitusaikojen ja uusien mallien lanseerausten mukaan.

Raja ei ole aivan selvä: esimerkiksi Norjan tilastoissa Volvo lasketaan kiinalaisomisteiseksi, sillä sen omistaa Geely. ”Turvallinen eurooppalainen valinta” saattaa siis kasvattaa kiinalaisten tilastollista markkinaosuutta.



Markkinan suunta on myönteinen, mutta sisältää monta epävarmuustekijää. GlobalData muistuttaa, että taloudelliset riskit voivat vielä hidastaa kasvua. Myös kiinalaisvalmistajien Eurooppaan rakentama tuotanto voi kiristää hintakilpailua entisestään.

”Autobisneksessä eletään mielenkiintoisia aikoja, eikä kukaan tiedä varmuudella, miten markkina kehittyy seuraavaksi.”, Markus Vuolle sanoo.

Lähteet: Just Auto / GlobalData, Tilastokeskus, Auto Bild Suomi, Autoalan tiedotuskeskus, Automotive News Europe, Fleet Europe