Äitiyspakkauksen jakelu alkaa – mukana aiempaa enemmän tuotteita
14.10.2026 08:04:08 EEST | Kela/FPA | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Pressrelease in English (kela.fi).
Nyt julkaistu äitiyspakkaus sisältää aiempaa enemmän tuotteita, sillä äitiysavustuksen arvo suureni tänä vuonna. Kela on alkanut jaella pakkausta asiakkaille.
Äitiysavustus on äitiyspakkaus tai 210 euron rahasumma. Äitiyspakkaus vaihtuu vuosittain hieman eri aikoina. Pakkaus vaihtuu, kun aiemmat pakkaukset on jaettu loppuun.
Äitiysavustus suureni vuoden alussa
Yleensä peräkkäisten vuosien pakkaukset eivät eroa merkittävästi toisistaan. Nyt jakoon tulleessa äitiyspakkauksessa on kuitenkin aiempaa enemmän tuotteita, sillä äitiysavustus suureni 170 eurosta 210 euroon. Äitiysavustuksen arvon korotus liittyy hallituksen tavoitteeseen vahvistaa kotitalouksien luottamusta tulevaisuuteen.
– Äitiysavustuksen arvon suurenemisen myötä nyt jakoon tullut äitiyspakkaus tarjoaa äidille ja vauvalle entistäkin paremman tuen uudessa elämänvaiheessa, Kelan asiantuntija Veera Petäjä kertoo.
Äitiyspakkaus suunnitellaan äitejä ja vauvoja ajatellen. Tuotteet valitaan laatuun ja turvallisuuteen perustuvin kriteerein. Myös asiakaspalaute on merkittävässä roolissa äitiyspakkauksen suunnittelutyössä.
– Kun oma vauva kasvaa äitiyspakkauksen tuotteista ohi, tuotteet voi antaa eteenpäin. Kelalle ja perheille on tärkeää, että äitiyspakkauksen tuotteita voi hyödyntää pitkään, Petäjä toteaa.
Uutta äitiyspakkauksessa: pallo ja vuodelaatikon kuosi
Nyt jakoon tulleessa äitiyspakkauksessa on mukana pallo. Sen rahoittaa hallitusohjelmaan sisältyvä Suomi liikkeelle ‑ohjelma, jonka tavoitteena on saada suomalaiset liikkumaan enemmän. Äitiyspakkauksen pehmeä ja värikäs pallo tukee vanhemman ja vauvan vuorovaikutusta sekä kannustaa perheitä yhteiseen tekemiseen.
Uutta äitiyspakkauksessa on myös vuodelaatikon kuvitus. Se on kuvittaja Eveliina Muotkavaaran suunnittelema ja nimeltään Kuvitellaan tulevaa.
– Halusin luoda kuosin, joka ilahduttaa ja tuntuu lämpimältä tässä perheille ainutlaatuisessa elämänvaiheessa. Persikkainen avaruuskuosi kutsuu kuvittelemaan tulevaa ja kasvua, Muotkavaara kuvailee.
Lisätietoja medialle
Kuvat median käyttöön Mediapankki | Kela (sttinfo.fi)
Yhteyshenkilöt
Veera PetäjäSuunnittelijaKelaPuh:050 341 0479veera.petaja@kela.fi
Anniina KuokkaSuunnittelijaKelaPuh:050 556 0663anniina.kuokka@kela.fi
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