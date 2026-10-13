Äitiyspakkauksen jakelu alkaa – mukana aiempaa enemmän tuotteita

Äitiysavustus on äitiyspakkaus tai 210 euron rahasumma. Äitiyspakkaus vaihtuu vuosittain hieman eri aikoina. Pakkaus vaihtuu, kun aiemmat pakkaukset on jaettu loppuun.

Äitiysavustus suureni vuoden alussa

Yleensä peräkkäisten vuosien pakkaukset eivät eroa merkittävästi toisistaan. Nyt jakoon tulleessa äitiyspakkauksessa on kuitenkin aiempaa enemmän tuotteita, sillä äitiysavustus suureni 170 eurosta 210 euroon. Äitiysavustuksen arvon korotus liittyy hallituksen tavoitteeseen vahvistaa kotitalouksien luottamusta tulevaisuuteen.

– Äitiysavustuksen arvon suurenemisen myötä nyt jakoon tullut äitiyspakkaus tarjoaa äidille ja vauvalle entistäkin paremman tuen uudessa elämänvaiheessa, Kelan asiantuntija Veera Petäjä kertoo.

Äitiyspakkaus suunnitellaan äitejä ja vauvoja ajatellen. Tuotteet valitaan laatuun ja turvallisuuteen perustuvin kriteerein. Myös asiakaspalaute on merkittävässä roolissa äitiyspakkauksen suunnittelutyössä.

– Kun oma vauva kasvaa äitiyspakkauksen tuotteista ohi, tuotteet voi antaa eteenpäin. Kelalle ja perheille on tärkeää, että äitiyspakkauksen tuotteita voi hyödyntää pitkään, Petäjä toteaa.

Uutta äitiyspakkauksessa: pallo ja vuodelaatikon kuosi

Nyt jakoon tulleessa äitiyspakkauksessa on mukana pallo. Sen rahoittaa hallitusohjelmaan sisältyvä Suomi liikkeelle ‑ohjelma, jonka tavoitteena on saada suomalaiset liikkumaan enemmän. Äitiyspakkauksen pehmeä ja värikäs pallo tukee vanhemman ja vauvan vuorovaikutusta sekä kannustaa perheitä yhteiseen tekemiseen.

Uutta äitiyspakkauksessa on myös vuodelaatikon kuvitus. Se on kuvittaja Eveliina Muotkavaaran suunnittelema ja nimeltään Kuvitellaan tulevaa.

– Halusin luoda kuosin, joka ilahduttaa ja tuntuu lämpimältä tässä perheille ainutlaatuisessa elämänvaiheessa. Persikkainen avaruuskuosi kutsuu kuvittelemaan tulevaa ja kasvua, Muotkavaara kuvailee.

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