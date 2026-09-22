Nurmijärven joukkoliikenteen linjastosuunnittelu on alkanut
13.10.2026 09:04:41 EEST | HSL Helsingin seudun liikenne | Tiedote
HSL ja Nurmijärven kunta ovat aloittaneet Nurmijärven joukkoliikenteen linjastosuunnittelun. Suunnitelmassa tarkastellaan, millaiset joukkoliikenneyhteydet palvelisivat Nurmijärveä osana HSL-liikennettä vuoden 2029 alusta.
Nurmijärven kunnanvaltuusto on päättänyt, että kunta hakee HSL-kuntayhtymän jäsenyyttä viimeistään 1.1.2029 alkaen. Nykyinen liikennöintisopimus päättyy vuoden 2028 lopussa, joten tulevaa liikennettä täytyy suunnitella hyvissä ajoin ennen mahdollisen HSL-liikenteen alkamista.
Kun Nurmijärven liikenne on osa HSL:ää, matkustaminen voi tulevaisuudessa helpottua monella tavalla: voit suunnitella matkasi HSL:n Reittioppaassa, ostaa lipun HSL-sovelluksesta ja nähdä samasta paikasta aikataulut, reitit ja tiedot mahdollisista häiriöistä. HSL-lippu käy koko matkalla sen mukaan, millä vyöhykkeillä matkustat.
Linjastosuunnittelu koskee koko Nurmijärveä sekä yhteyksiä Helsinkiin ja lähikuntiin
Linjastosuunnittelussa sovitamme Nurmijärven joukkoliikenteen osaksi muuta seudullista joukkoliikenneverkkoa. Työssä tarkastelemme sekä kunnan sisäisiä matkoja että yhteyksiä erityisesti Helsingin, Vantaan, Hyvinkään ja Tuusulan suuntiin. Suunnittelu koskee koko Nurmijärveä, mukaan lukien Klaukkala, Kirkonkylä, Rajamäki, Röykkä ja muut taajamat sekä kyläalueet.
Vaihtoehtoja arvioidessamme tarkastelemme esimerkiksi sitä, miten yhteydet palvelevat työ-, opiskelu-, koulu-, ja asiointimatkoja eri puolilla Nurmijärveä. Arvioimme myös matka-aikoja, vaihtoja, palvelutasoa, kustannuksia ja liikenteen toteuttamista käytännössä.
Tulevat ratkaisut eivät ole vielä valmiina. Tässä vaiheessa emme ole päättäneet yksittäisistä linjoista, reiteistä, pysäkeistä, vuoroväleistä tai liikennöintiajoista. Ne tarkentuvat suunnittelun aikana, kun olemme koonneet lähtötietoja, kuulleet asukkaita ja arvioineet erilaisia vaihtoehtoja.
Linjastoluonnos julkaistaan kommentoitavaksi vuodenvaihteessa
Syksyllä 2026 kokoamme lähtötiedot, määrittelemme joukkoliikenteen palvelutason ja arvioimme linjastovaihtoehtoja. Suunnittelun pohjana meillä on tietoa nykyisistä joukkoliikenneyhteyksistä ja niiden käytöstä, sekä siitä, missä ihmiset asuvat ja missä sijaitsevat esimerkiksi koulut, työpaikat ja palvelut.
Linjastoluonnos on tarkoitus julkaista kommentoitavaksi vuodenvaihteessa 2026–2027. Silloin voit tutustua ehdotettuun esitykseen, sen tutkittuihin vaikutuksiin ja antaa niistä palautetta.
Käymme palautteen läpi osana luonnoksen muuta arviointia ja teemme suunnitelmaan tarvittaessa muutoksia. Tämän jälkeen Nurmijärven kunnalta pyydetään suunnitelmasta lausunto. Tarkoituksenamme on viedä linjastosuunnitelma HSL:n hallituksen hyväksyttäväksi loppukeväästä 2027.
Aikataulu on alustava ja voi tarkentua työn edetessä.
Seuraa työn etenemistä HSL.fi:ssä
Kerromme työn aikana asukkaiden vaikutusmahdollisuuksista, linjastoluonnoksesta ja siihen arvioinnin perusteella tehtävistä muutoksista. Ennen hallituskäsittelyä esittelemme myös, millainen suunnitelma etenee päätöksentekoon.
Ajantasaiset tiedot, aikataulut, ja osallistumismahdollisuudet löydät Nurmijärven linjastosuunnitelma -sivulta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
HSL ViestintäPuh:040 163 2818viestinta@hsl.fi
Linkit
HSL Helsingin seudun liikenne vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta ja tilaamisesta sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Kuntayhtymässä on 380 työntekijää ja liikevaihto noin 700 milj. euroa vuodessa. HSL:n järjestämässä liikenteessä tehdään vuosittain noin 360 miljoonaa matkaa, mikä on 66 % kaikista Suomen joukkoliikennematkoista. Yhteystietoja medialle: www.hsl.fi/viestinta - http://www.hsl.fi/viestinta
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta HSL Helsingin seudun liikenne
HSL:n hallituksen päätöksiä 22.9.202622.9.2026 13:12:33 EEST | Tiedote
Hallitus päätti bussiliikenteen tarjouskilpailun käynnistämisestä sekä ensi vuoden Espoon ratakatkoja korvaavan bussiliikenteen kilpailuttamisesta. Hallitus sai käsiteltäväkseen myös hallintosääntöön tehtävät tarkennukset ja lisäykset, joiden on määrä tulla voimaan 1.1.2027 Yhtymäkokouksen hyväksynnän jälkeen. Lisäksi HSL antoi lausunnon Väyläviraston perusväylänpidon ja investointisuunnitelman sisältävästä ohjelmakokonaisuudesta.
HSL päivittää Pohjois- ja Koillis-Helsingin bussilinjastoa – suunnitelman laatiminen on alkanut8.9.2026 14:41:16 EEST | Tiedote
HSL on aloittanut Pohjois- ja Koillis-Helsingin bussilinjaston uudistamiseen tähtäävän suunnitelman laatimisen. Linjastotarkastelun tavoitteena on päivittää bussilinjasto vastaamaan paremmin alueen muuttuneita liikkumistarpeita, asukkaiden ja työpaikkojen sijoittumista sekä joukkoliikenteen kysyntää.
HSL valmistelee uutta linjastosuunnitelmaa Itä-Vantaalle8.9.2026 14:20:31 EEST | Tiedote
HSL on aloittanut Itä-Vantaan uuden linjastosuunnitelman laatimisen. Suunnitelmassa tarkastellaan alueen bussilinjastoa tulevien vuosien matkustustarpeiden, liikennöintikustannusten ja Vantaan ratikan valmistumisen näkökulmasta.
Raitiovaunuliikenne Kruunusilloilla alkaa 7.11.31.8.2026 12:00:00 EEST | Tiedote
Helsingin raitiovaunuverkko laajenee itään lauantaina 7.11.2026, kun Kruunusillat-hankkeessa rakennettu raitiotie aukeaa liikenteelle. Uudella reitillä liikennöivät linjat 11 (Pasila–Kruunuvuorenranta) ja 12 (Rautatientori–Yliskylä).
HSL LOOKS -muotinäytöstapahtuma järjestetään keskustassa lauantaina 29.8. – Lue kaikki tarvittava tieto koottuna27.8.2026 10:13:00 EEST | Tiedote
Mitä: HSL LOOKS on kaikille avoin ja maksuton muotinäytöstapahtuma, jossa esitellään stylisti Minttu Vesalan, HSL:n, nousevien suomalaisten suunnittelijoiden ja Stadin ammattiopiston yhteistyöstä syntynyttä tyylikokonaisuutta. Lookit on luotu täysin kierrätysmateriaaleista ja liikennevälineisiin unohtuneista löytötavaroista. Sekä tyylikokonaisuus että tapahtuma juhlistavat kaupunkikulttuuria ja joukkoliikenteen monimuotoisuutta. Missä: Helsingin päärautatieaseman Kompassiaukio (Rautatientorin metroasema). Näytöstä voi seurata livenä myös HSL:n Instagramissa ja TikTokissa. Milloin: lauantaina 29.8. järjestetään kaksi samansisältöistä näytöstä klo 16 ja klo 18 Muuta: Tapahtumassa esiintyy lisäksi artisti Olga. Näytöksen malleina nähdään muun muassa Jorma Uotinen, Ina Mikkola, Isaac Sene, Sini Sabotage ja Jekku Berglund. Tapahtuma on osa Helsinki Design Weekin ohjelmistoa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme