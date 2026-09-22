Nurmijärven joukkoliikenteen linjastosuunnittelu on alkanut

Nurmijärven kunnanvaltuusto on päättänyt, että kunta hakee HSL-kuntayhtymän jäsenyyttä viimeistään 1.1.2029 alkaen. Nykyinen liikennöintisopimus päättyy vuoden 2028 lopussa, joten tulevaa liikennettä täytyy suunnitella hyvissä ajoin ennen mahdollisen HSL-liikenteen alkamista.

Kun Nurmijärven liikenne on osa HSL:ää, matkustaminen voi tulevaisuudessa helpottua monella tavalla: voit suunnitella matkasi HSL:n Reittioppaassa, ostaa lipun HSL-sovelluksesta ja nähdä samasta paikasta aikataulut, reitit ja tiedot mahdollisista häiriöistä. HSL-lippu käy koko matkalla sen mukaan, millä vyöhykkeillä matkustat.

Linjastosuunnittelu koskee koko Nurmijärveä sekä yhteyksiä Helsinkiin ja lähikuntiin

Linjastosuunnittelussa sovitamme Nurmijärven joukkoliikenteen osaksi muuta seudullista joukkoliikenneverkkoa. Työssä tarkastelemme sekä kunnan sisäisiä matkoja että yhteyksiä erityisesti Helsingin, Vantaan, Hyvinkään ja Tuusulan suuntiin. Suunnittelu koskee koko Nurmijärveä, mukaan lukien Klaukkala, Kirkonkylä, Rajamäki, Röykkä ja muut taajamat sekä kyläalueet.

Vaihtoehtoja arvioidessamme tarkastelemme esimerkiksi sitä, miten yhteydet palvelevat työ-, opiskelu-, koulu-, ja asiointimatkoja eri puolilla Nurmijärveä. Arvioimme myös matka-aikoja, vaihtoja, palvelutasoa, kustannuksia ja liikenteen toteuttamista käytännössä.

Tulevat ratkaisut eivät ole vielä valmiina. Tässä vaiheessa emme ole päättäneet yksittäisistä linjoista, reiteistä, pysäkeistä, vuoroväleistä tai liikennöintiajoista. Ne tarkentuvat suunnittelun aikana, kun olemme koonneet lähtötietoja, kuulleet asukkaita ja arvioineet erilaisia vaihtoehtoja.

Linjastoluonnos julkaistaan kommentoitavaksi vuodenvaihteessa

Syksyllä 2026 kokoamme lähtötiedot, määrittelemme joukkoliikenteen palvelutason ja arvioimme linjastovaihtoehtoja. Suunnittelun pohjana meillä on tietoa nykyisistä joukkoliikenneyhteyksistä ja niiden käytöstä, sekä siitä, missä ihmiset asuvat ja missä sijaitsevat esimerkiksi koulut, työpaikat ja palvelut.

Linjastoluonnos on tarkoitus julkaista kommentoitavaksi vuodenvaihteessa 2026–2027. Silloin voit tutustua ehdotettuun esitykseen, sen tutkittuihin vaikutuksiin ja antaa niistä palautetta.

Käymme palautteen läpi osana luonnoksen muuta arviointia ja teemme suunnitelmaan tarvittaessa muutoksia. Tämän jälkeen Nurmijärven kunnalta pyydetään suunnitelmasta lausunto. Tarkoituksenamme on viedä linjastosuunnitelma HSL:n hallituksen hyväksyttäväksi loppukeväästä 2027.

Aikataulu on alustava ja voi tarkentua työn edetessä.

Seuraa työn etenemistä HSL.fi:ssä

Kerromme työn aikana asukkaiden vaikutusmahdollisuuksista, linjastoluonnoksesta ja siihen arvioinnin perusteella tehtävistä muutoksista. Ennen hallituskäsittelyä esittelemme myös, millainen suunnitelma etenee päätöksentekoon.

Ajantasaiset tiedot, aikataulut, ja osallistumismahdollisuudet löydät Nurmijärven linjastosuunnitelma -sivulta.