1KOMMA5° Suomi

1KOMMA5° kasvattaa liikevaihtoaan ja kannattavuuttaan

12.10.2026 13:21:35 EEST | 1KOMMA5° Suomi | Tiedote

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  • 1KOMMA5° Suomen liikevaihto kasvoi vuoden 2026 tammi–syyskuussa 35 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

  • Konsernitasolla 1KOMMA5° tavoittelee vuodelle 2026 noin 700 miljoonan euron liikevaihtoa.

  • Samalla yhtiö investoi omaan Heartbeat AI -ohjelmisto- ja tekoälyliiketoimintaansa. Tutkimukseen ja kehitykseen investoidaan noin 35 miljoonaa euroa vuodessa yhtiön omasta operatiivisesta kassavirrasta.

Philipp Schröder, 1KOMMA5°:n toimitusjohtaja ja perustajajäsen.
Philipp Schröder, 1KOMMA5°:n toimitusjohtaja ja perustajajäsen.

Espoo, 12. lokakuuta 2026 – Saksassa vuonna 2021 perustettu energiateknologiayhtiö 1KOMMA5° jatkaa kasvuaan. Tammi–syyskuussa 2026 yhtiön orgaaninen liikevaihto kasvoi 30 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Koko vuoden liikevaihdon odotetaan kasvavan 35–40 prosenttia noin 700 miljoonaan euroon.

Kasvu näkyy myös Suomessa. 1KOMMA5° Suomen liikevaihto kasvoi vuoden 2026 tammi–syyskuussa 35 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

– Suomen energiamarkkina muuttuu nopeasti, ja 35 prosentin liikevaihdon kasvu kertoo meille, että olemme menossa oikeaan suuntaan. Tavoitteemme on jatkaa vahvaa kasvua Suomessa ja vahvistaa asemaamme yhtenä johtavista kokonaisvaltaisten kodin energiaratkaisujen tarjoajista Suomen markkinalla, sanoo 1KOMMA5° Suomen toimitusjohtaja Ricardo Pacheco.

Heartbeat AI:n kehitykseen noin 35 miljoonaa euroa vuodessa

Kasvun rinnalla 1KOMMA5° suunnittelee investoivansa noin 35 miljoonaa euroa vuodessa oman Heartbeat AI -ohjelmistonsa tutkimukseen ja kehitykseen. Investoinnit rahoitetaan yhtiön omasta operatiivisesta kassavirrasta.

– Kasvamme voimakkaasti ja omin voimin ilman uusia yritysostoja. Vielä tärkeämpää on, että olemme parantaneet ydinliiketoimintamme kannattavuutta merkittävästi. Samalla olemme saavuttaneet strategisen tavoitteemme energiatekoälyliiketoimintamme laajentamisesta ja avaamisesta. Jatkamme johdonmukaisesti tällä tiellä, sanoo 1KOMMA5°:n toimitusjohtaja ja perustajajäsen Philipp Schröder.

Heartbeat AI yhdistää ja ohjaa älykkäästi asiakkaiden koteihin asennettuja energiajärjestelmiä sekä myy sähköä asiakkaiden puolesta sähkömarkkinoilla. Teknologian tavoitteena on pienentää asiakkaiden energiakustannuksia ja samalla tuoda joustavuutta sähköjärjestelmään tilanteissa, joissa sähköntuotanto vaihtelee. Heartbeat AI kokoaa tällä hetkellä yhteen yli yhden gigawatin joustokapasiteetin, mikä tekee siitä yhden Euroopan suurimmista kotitalouksien virtuaalivoimalaitoksista.

Kasvun tueksi 1,5 miljardin euron rahoitusjärjestelyt

1KOMMA5° järjesti vuoden ensimmäisellä puoliskolla johtavien eurooppalaisten pankkien kanssa yhteensä jopa 1,5 miljardin euron rahoitusjärjestelyt kasvunsa tueksi. Tästä enintään 500 miljoonaa euroa kohdistuu Business-to-Government-segmenttiin ja enintään miljardi euroa yksityisasiakassegmenttiin. Yhtiön mukaan järjestelyt eivät rasita 1KOMMA5°:n omaa tasetta.

Vuonna 2021 perustettu 1KOMMA5° on kerännyt lähes 400 miljoonaa euroa oman pääoman ehtoista rahoitusta ja on velaton. Maailmanlaajuisesti noin 3 000 ihmistä työskentelee 1KOMMA5°:n mission eteen.

Huomio medialle

Yrityksen nimi 1KOMMA5° viittaa 1,5 asteen tavoitteeseen ja yrityksen missioon edistää Pariisin ilmastosopimuksen tavoitetta rajoittaa maapallon keskilämpötilan nousu 1,5 asteeseen.

Yhteyshenkilöt

Tietoa 1KOMMA5°:sta

1KOMMA5° on johtava uusiutuvan energian, lämmityksen ja liikkuvuuden ratkaisujen tarjoaja. Vuonna 2021 Hampurissa perustettu energiayhtiö toimii noin 80 toimipisteessä seitsemällä markkinalla maailmanlaajuisesti ja tarjoaa yhden luukun periaatteella älykkäitä ja integroituja energiaratkaisuja, kuten aurinkosähköjärjestelmiä, sähkön varastointiratkaisuja, lämpöpumppuja, ilmastointiratkaisuja ja sähköautojen latausratkaisuja.

Yhtiön ydinteknologia on Heartbeat AI, joka optimoi tällä hetkellä yli 100 000 järjestelmää ja muodostaa yhden Euroopan suurimmista kotitalouksien virtuaalivoimalaitoksista. Se yhdistää asiakkaat energiamarkkinoihin ja ohjaa sähkön tuotantoa ja myyntiä tuuli- ja aurinkoenergian saatavuuden mukaan. 1KOMMA5° on asentanut jo yli 300 000 hajautettua ja ohjattavaa energiajärjestelmää. Vuoteen 2030 mennessä yhtiön tavoitteena on siirtää yli 1,5 miljoonaa rakennusta uusiutuvan energian käyttöön ja siten edistää Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamista. Lisätietoja toiminnastamme Suomessa saat osoitteesta www.1komma5.fi.

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