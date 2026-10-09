Pohde etsii nyt ammatinharjoittajalääkäreitä – tarjouspyyntö on avoinna 2.11. saakka
12.10.2026 14:15:58 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Ammatinharjoittajalääkäri vastaa perusterveydenhuollon lääkäripalveluista yrittäjänä joko omistamansa yhtiön tai toiminimen kautta. Lääkäreitä etsitään nyt Pohjois-Pohjanmaan eteläiselle alueelle.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde etsii parhaillaan ammatinharjoittajalääkäreitä uuteen väestövastuulliseen toimintamalliin. Ammatinharjoittajamallissa lääkäri vastaa hänelle nimettävän alueen ja väestönosan perusterveydenhuollon lääkäripalveluista.
Ammatinharjoittajamallissa lääkäri voi tuottaa palvelun yrittäjänä joko omistamansa yhtiön tai toiminimen kautta. Mallilla halutaan vahvistaa lääkäripalvelujen saatavuutta ja hoidon jatkuvuutta.
Nyt tavoitteena on löytää neljästä kahdeksaan ammatinharjoittajana toimivaa lääkäriä Pohteen eteläiselle alueelle. Hankinta on jaettu neljään alueeseen:
- Alue A: Haapajärvi, Pyhäjärvi, Reisjärvi
- Alue B: Haapavesi, Kärsämäki, Pyhäntä
- Alue C: Kalajoki (sis. Merijärvi, Himanka), Pyhäjoki
- Alue D: Nivala, Sievi
Ammatinharjoittajamalli tarjoaa lääkärille yrittäjänä toimimisen vapauden ja mahdollisuuden vaikuttaa entistä paremmin omaan työhönsä. Samalla lääkäri saa taakseen hyvinvointialueen organisaation tarjoaman tuen. Lääkäri esimerkiksi työskentelee yhteistyössä Pohteen omasairaanhoitajan kanssa. Ammatinharjoittajalääkäri voi tuottaa palvelut Pohteen tiloissa vuokraamalla vastaanottotilat tai omissa vastaanottotiloissaan.
Tarjouspyyntöön voi tutustua Hilma-palvelussa
Ammatinharjoittajalääkäriksi voi hakeutua osallistumalla tarjouskilpailuun 2.11. mennessä. Hankinnan tarjouspyyntö on parhaillaan nähtävillä julkisten hankintojen Hilma-palvelussa.
Hankinnasta voi jättää Pohteen hankintayksikölle kysymyksiä 15.10. klo 10.00 mennessä Cloudia Tarjouspalvelun kautta. Hankintayksikkö vastaa kysymyksiin Cloudia Tarjouspalvelussa 21.10. mennessä.
Tarjousten jättämisestä järjestetään tekninen neuvontatilaisuus 22.10. klo 15.00 alkaen. Tilaisuus järjestetään Teamsissa, ja siihen voi liittyä Pohteen verkkosivuilta löytyvän linkin kautta.
Yhteyshenkilöt
Palvelujen hankinnan ja hallinnan asiantuntija Tuomas Heikkonen, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde, p. 040 318 5724, tuomas.heikkonen@pohde.fi (tavoitettavissa seuraavan kerran maanantaina 19.10.)
Tietoja julkaisijasta
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on yhdistänyt 30 kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon, kolme sairaalaa ja kaksi pelastuslaitosta. Oulun yliopistollinen sairaala OYS on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, ja se vastaa lähes puolen miljoonan suomalaisen erikoissairaanhoidon palveluista. Tavoitteemme on vuoteen 2030 mennessä rakentaa maailman älykkäin sairaala.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
Kestintuvan toiminta siirtyy Pohteelle 10. lokakuuta9.10.2026 15:33:01 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde ottaa vastuun Esperi Koti Kestintuvan toiminnasta Nivalassa 10.10.2026. Toiminnan siirron lähtökohtana on turvata asukkaiden arjen ja palvelujen jatkuminen ilman katkoksia.
Ylikiimingin koululaisten hammastarkastukset tehdään marraskuussa liikkuvassa hammashoitolassa8.10.2026 08:40:12 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen liikkuva hammashoitola Pohdent on Ylikiimingissä 2.–20.11.2026. Pohdentissa tehdään marraskuun aikana Ylikiimingin koululaisten hammastarkastuksia. Huoltaja saa tiedon lapsen tarkastusajasta tekstiviestillä.
Pohde käynnistää ammatinharjoittajalääkäripalvelun hankinnan6.10.2026 15:35:23 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 6.10.2026 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Aluehallitus päätti käynnistää ammatinharjoittajamalliin perustuvan lääkäripalvelun hankinnan.
Pohteen palvelujen aukioloajoissa on joitakin muutoksia syyslomaviikoilla lokakuussa5.10.2026 11:30:34 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen palveluissa on joitakin muutoksia syyslomaviikoilla 42–43 eli 12.–25.10.2026. Poikkeusaukioloajat löytyvät kunkin palvelumme yhteystiedoista. Digitaalinen sote-keskus palvelee normaalisti myös iltaisin, viikonloppuisin ja juhlapyhinä.
Pysytään pystyssä! Kaatumisten ehkäisyn teemaviikko muistuttaa turvallisen arjen merkityksestä5.10.2026 09:59:28 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaalla vietetään Kaatumisten ehkäisyn teemaviikkoa 12.-18.10.2026. Teemaviikon tavoitteena on lisätä asukkaiden tietoisuutta kaatumisten ehkäisystä sekä kannustaa arjen tekoihin, joilla voidaan ylläpitää toimintakykyä ja ehkäistä tapaturmia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme