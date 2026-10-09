Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde

Pohde etsii nyt ammatinharjoittajalääkäreitä – tarjouspyyntö on avoinna 2.11. saakka

12.10.2026 14:15:58 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

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Ammatinharjoittajalääkäri vastaa perusterveydenhuollon lääkäripalveluista yrittäjänä joko omistamansa yhtiön tai toiminimen kautta. Lääkäreitä etsitään nyt Pohjois-Pohjanmaan eteläiselle alueelle.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde etsii parhaillaan ammatinharjoittajalääkäreitä uuteen väestövastuulliseen toimintamalliin. Ammatinharjoittajamallissa lääkäri vastaa hänelle nimettävän alueen ja väestönosan perusterveydenhuollon lääkäripalveluista.

Ammatinharjoittajamallissa lääkäri voi tuottaa palvelun yrittäjänä joko omistamansa yhtiön tai toiminimen kautta. Mallilla halutaan vahvistaa lääkäripalvelujen saatavuutta ja hoidon jatkuvuutta.

Nyt tavoitteena on löytää neljästä kahdeksaan ammatinharjoittajana toimivaa lääkäriä Pohteen eteläiselle alueelle. Hankinta on jaettu neljään alueeseen:

  • Alue A: Haapajärvi, Pyhäjärvi, Reisjärvi
  • Alue B: Haapavesi, Kärsämäki, Pyhäntä
  • Alue C: Kalajoki (sis. Merijärvi, Himanka), Pyhäjoki
  • Alue D: Nivala, Sievi

Ammatinharjoittajamalli tarjoaa lääkärille yrittäjänä toimimisen vapauden ja mahdollisuuden vaikuttaa entistä paremmin omaan työhönsä.  Samalla lääkäri saa taakseen hyvinvointialueen organisaation tarjoaman tuen. Lääkäri esimerkiksi työskentelee yhteistyössä Pohteen omasairaanhoitajan kanssa. Ammatinharjoittajalääkäri voi tuottaa palvelut Pohteen tiloissa vuokraamalla vastaanottotilat tai omissa vastaanottotiloissaan.

Tarjouspyyntöön voi tutustua Hilma-palvelussa

Ammatinharjoittajalääkäriksi voi hakeutua osallistumalla tarjouskilpailuun 2.11. mennessä. Hankinnan tarjouspyyntö on parhaillaan nähtävillä julkisten hankintojen Hilma-palvelussa.

Hankinnasta voi jättää Pohteen hankintayksikölle kysymyksiä 15.10. klo 10.00 mennessä Cloudia Tarjouspalvelun kautta. Hankintayksikkö vastaa kysymyksiin Cloudia Tarjouspalvelussa 21.10. mennessä.

Tarjousten jättämisestä järjestetään tekninen neuvontatilaisuus 22.10. klo 15.00 alkaen. Tilaisuus järjestetään Teamsissa, ja siihen voi liittyä Pohteen verkkosivuilta löytyvän linkin kautta.

Yhteyshenkilöt

Palvelujen hankinnan ja hallinnan asiantuntija Tuomas Heikkonen, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde, p. 040 318 5724, tuomas.heikkonen@pohde.fi (tavoitettavissa seuraavan kerran maanantaina 19.10.)

Tietoja julkaisijasta

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on yhdistänyt 30 kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon, kolme sairaalaa ja kaksi pelastuslaitosta. Oulun yliopistollinen sairaala OYS on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, ja se vastaa lähes puolen miljoonan suomalaisen erikoissairaanhoidon palveluista. Tavoitteemme on vuoteen 2030 mennessä rakentaa maailman älykkäin sairaala.

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