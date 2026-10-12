Aleksanteri-konferenssi 21.–23.10. keskittyy turvallisuuskysymyksiin
13.10.2026 13:43:30 EEST | Helsingin yliopisto | Kutsu
Kansainvälinen Aleksanteri-konferenssi luotaa turvattomuuden syitä ja tarkastelee, miten valtiot, yhteiskunnat ja yksilöt vastaavat turvallisuushaasteisiin. Median akkreditointi on avoinna 19.10. asti.
Elämme yhä epävarmemmassa, monien sotien ja konfliktien maailmassa. Venäjän täysimittainen hyökkäys Ukrainaan ja globaalin epävarmuuden lisääntyminen haastavat perusoletuksia kansainvälisestä järjestyksestä ja liittolaisuuksista. Kasvava epävarmuus vaikuttaa niin alueisiin, yhteiskuntiin kuin yksittäisiin ihmisiin.
Nyt jo 25. kertaa järjestettävä Aleksanteri-konferenssi ”Mapping Security in Central and Eastern Europe and Eurasia: Fault Lines and Frontlines” kokoaa yhteen uusinta turvallisuustutkimusta ja keskittyy erityisesti Euraasiaan sekä itäiseen ja Keski-Eurooppaan.
Keynote-puheenvuorojen aiheina Venäjän autokraattinen hallinto, ydinasepelote ja Pohjoismaiden geopoliittinen asema
George Washington -yliopiston professori Henry E. Hale pitää yhden konferenssin pääpuheenvuoroista Tiedekulmassa torstaina 22.10. klo 14.00–15.15. Tilaisuus on avoin yleisölle. Hale kuvaa, miten Venäjän autokraattinen hallinto vetoaa perinteisiin arvoihin ja miksi sama strategia, joka on tuonut sille tukea, voi lopulta kääntyä sitä vastaan.
Muut konferenssin keynote-puheenvuorot käsittelevät esimerkiksi ydinasepelotetta osana sodankäyntiä (Polina Sinovets) ja Pohjoismaiden geopoliittista asemaa pieninä valtioina (Nina Græger).
Koko konferenssin ohjelmaan voi tutustua täällä.
Aleksanteri-konferenssit ovat vuodesta 2001 alkaen koonneet yhteen Venäjään, itäiseen Eurooppaan ja Euraasiaan perehtyneitä tutkijoita ja asiantuntijoita. Konferenssi juhlistaa myös vuonna 1996 perustetun Aleksanteri-instituutin 30-vuotista taivalta.
Median akkreditointi ja haastattelupyynnöt
Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita seuraamaan konferenssia. Akkreditointi on avoinna 19.10. asti. Voit lähettää sähköpostia osoitteeseen aleksanteri-conference@helsinki.fi ja kertoa, mitä mediaa edustat, onko edustamastasi mediasta tulossa kanssasi myös muita osallistujia ja minä päivinä osallistutte tapahtumaan. Samaan osoitteeseen voi lähettää myös tiedustelut keynote-puhujien haastattelemisesta.
Tervetuloa seuraamaan Aleksanteri-konferenssia!
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja: Mariliina Räsänen, puhelin 050 319 9538, aleksanteri-conference@helsinki.fi
Helsingin yliopiston mediapalveluPuh:02941 22622mediapalvelu@helsinki.fi
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Tietoja julkaisijasta
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