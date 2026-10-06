Viron presidentti työvierailulle Suomeen
12.10.2026 16:30:56 EEST | Tasavallan presidentin kanslia | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 62/2026
12.10.2026
Viron tasavallan presidentti Ülle Madise saapuu työvierailulle Suomeen keskiviikkona 14. lokakuuta 2026. Viron uuden presidentin ensimmäistä Suomen-vierailua isännöi tasavallan presidentti Alexander Stubb.
Presidentti Stubb ja presidentti Madise tapaavat Presidentinlinnassa. Keskusteluiden aiheina ovat Suomen ja Viron kahdenvälisten suhteiden lisäksi Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa, Euroopan puolustus ja lähialueen turvallisuustilanne sekä Nato-yhteistyö.
Keskusteluiden päätteeksi presidentit pitävät yhteisen lehdistötilaisuuden.
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President Stubb på arbetsbesök till Oslo6.10.2026 12:02:50 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 61/2026 6.10.2026 Republikens president Alexander Stubb avlägger ett arbetsbesök i Oslo torsdagen den 8 oktober 2026. Under sitt besök träffar president Stubb Norges statsminister Jonas Gahr Støre och Norges kung Haakon VIII. Samtalen mellan presidenten och statsministern kommer att behandla nästa steg i det internationella uppropet om kontroll av AI-modeller som de tagit initiativ till. Andra teman är Rysslands olagliga anfallskrig mot Ukraina och säkerheten i Europa. Dessutom kommer president Stubb att delta i ett samtalaevenemang arrangerat av Norges utrikespolitiska institut och hålla ett anförande om värderingar, intressen och makt i en tid av strategisk konkurrens.
Presidentti Stubb työvierailulle Osloon6.10.2026 12:02:50 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 61/2026 6.10.2026 Tasavallan presidentti Alexander Stubb tekee työvierailun Osloon torstaina 8. lokakuuta 2026. Presidentti Stubb tapaa vierailullaan Norjan pääministeri Jonas Gahr Støren ja Norjan kuningas Haakon VIII:n. Presidentin ja pääministerin välisissä keskusteluissa aiheina ovat heidän aloitteestaan käynnistetyn tekoälymallien hallintaa koskevan vetoomuksen jatkoaskeleet, Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa ja Euroopan turvallisuus. Lisäksi presidentti Stubb osallistuu Norjan ulkopoliittisen instituutin järjestämään keskustelutilaisuuteen ja pitää puheen arvoista, intresseistä ja vallasta strategisen kilpailun aikakaudella.
President Stubb to pay working visit to Oslo6.10.2026 12:02:50 EEST | Press release
Office of the President of the Republic of Finland Press release 61/2026 6 October 2026 President of the Republic of Finland Alexander Stubb will make a working visit to Oslo on Thursday 8 October 2026. During his visit, President Stubb will meet Prime Minister of Norway Jonas Gahr Støre and King Haakon VIII of Norway. The discussions between the President and the Prime Minister will cover the next steps regarding the international call for control of AI models launched at their initiative. Other topics will include Russia’s illegal war of aggression against Ukraine and European security. In addition, President Stubb will participate in a discussion event organised by the Norwegian Institute of International Affairs and deliver a speech on values, interests and power in an era of strategic competition.
Spanska kungaparet på statsbesök till Finland25.9.2026 16:57:59 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 60/2026 25.9.2026 Kung Felipe VI och drottning Letizia av Spanien kommer på statsbesök till Finland 6–7 oktober 2026 på inbjudan av republikens president Alexander Stubb. Under besöket ligger fokus på att befästa de bilaterala relationerna mellan Finland och Spanien, både som medlemmar i EU och Nato, samt på att främja det nära samarbetet mellan länderna inom politik, ekonomi, försvar, kultur och vetenskap. På agendan står även stärkandet av Europas övergripande säkerhet och försvar, arktiska och polara frågor, Rysslands olagliga anfallskrig mot Ukraina samt multilateralt samarbete. Presidentparet tar emot det spanska kungaparet vid en officiell välkomstceremoni tisdagen den 6 oktober utanför Presidentens slott. Välkomstceremonin och presidentparets och kungaparets hälsning från slottsbalkongen börjar klockan 10. Allmänheten är välkommen att ta del av ceremonin från Salutorget. Efter välkomstceremonin följer formella diskussioner mellan del
Espanjan kuningaspari valtiovierailulle Suomeen25.9.2026 16:57:59 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 60/2026 25.9.2026 Espanjan kuningas Felipe VI ja kuningatar Letizia tekevät valtiovierailun Suomeen 6.–7. lokakuuta 2026 tasavallan presidentti Alexander Stubbin kutsusta. Vierailulla ovat esillä erityisesti Suomen ja Espanjan kahdenvälisten suhteiden tiivistäminen niin EU:n kuin Naton jäseninä sekä maiden välisen tiiviin yhteistyön edistäminen politiikan, talouden, puolustuksen, kulttuurin ja tieteen aloilla. Vierailulla painottuvat myös Euroopan kokonaisvaltaisen turvallisuuden ja puolustuksen vahvistaminen, arktiset- ja polaariasiat, Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa sekä monenkeskinen yhteistyö. Presidenttipari vastaanottaa kuningasparin valtiovierailuun kuuluvin seremonioin tiistaina 6. lokakuuta Presidentinlinnan edustalla. Vastaanottoseremoniaa sekä presidenttiparin ja kuningasparin tervehdystä Presidentinlinnan parvekkeelta voi seurata Kauppatorilta kello 10 alkaen. Tervetuloseremonian jälkeen Presidentinlinnassa käydään delegaatioide
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