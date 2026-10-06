Viron presidentti työvierailulle Suomeen

Espanjan kuningaspari valtiovierailulle Suomeen 25.9.2026 16:57:59 EEST | Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 60/2026 25.9.2026 Espanjan kuningas Felipe VI ja kuningatar Letizia tekevät valtiovierailun Suomeen 6.–7. lokakuuta 2026 tasavallan presidentti Alexander Stubbin kutsusta. Vierailulla ovat esillä erityisesti Suomen ja Espanjan kahdenvälisten suhteiden tiivistäminen niin EU:n kuin Naton jäseninä sekä maiden välisen tiiviin yhteistyön edistäminen politiikan, talouden, puolustuksen, kulttuurin ja tieteen aloilla. Vierailulla painottuvat myös Euroopan kokonaisvaltaisen turvallisuuden ja puolustuksen vahvistaminen, arktiset- ja polaariasiat, Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa sekä monenkeskinen yhteistyö. Presidenttipari vastaanottaa kuningasparin valtiovierailuun kuuluvin seremonioin tiistaina 6. lokakuuta Presidentinlinnan edustalla. Vastaanottoseremoniaa sekä presidenttiparin ja kuningasparin tervehdystä Presidentinlinnan parvekkeelta voi seurata Kauppatorilta kello 10 alkaen. Tervetuloseremonian jälkeen Presidentinlinnassa käydään delegaatioide