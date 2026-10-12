Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde

Influenssarokotteiden toimitukset viivästyvät – osa rokotuksista siirtyy myöhemmäksi

12.10.2026 14:42:52 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote

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Influenssarokotteiden toimituksissa on viiveitä, minkä vuoksi osa varattavista rokotusajoista siirtyy suunniteltua myöhemmäksi. Kaikki maksuttomaan influenssarokotukseen oikeutetut saavat kuitenkin rokotteen. Rokotusaikoja on edelleen varattavissa, ja avaamme uusia aikoja sitä mukaa, kun rokotteita saapuu lisää.

Influenssarokotteiden valmistuksessa on ollut viivästyksiä, jotka vaikuttavat rokotteiden saatavuuteen Suomessa ja muualla Euroopassa. Kaikkien rokotteiden odotetaan kuitenkin saapuvan Suomeen hyvissä ajoin ennen ennakoitua influenssaepidemian kiihtymistä.

– Ymmärrämme, että rokotusten viivästyminen voi herättää huolta. Kaikille maksuttomaan influenssarokotukseen oikeutetuille riittää kuitenkin rokotteita, kertoo hyvinvointialueen infektioiden torjunnan ylilääkäri Topi Turunen

Rokotusaikoja avataan lisää, kun rokotteita saapuu

Olemme joutuneet sulkemaan osan influenssarokotusten ajanvarauksista toistaiseksi. Rokotusaikoja on kuitenkin edelleen saatavilla.

Avaamme uusia aikoja, kun saamme tarkempaa tietoa rokotteiden toimituksista ja rokotteita saapuu lisää. Jos olet jo varannut rokotusajan, sinun ei tarvitse perua tai siirtää sitä.

Myös kouluissa ja vammaispalveluissa annettavat kausirokotukset siirtyvät tänä vuonna tavanomaista myöhemmäksi. Hoivakodeissa asuvien tai säännöllisen kotihoidon piirissä olevien ikääntyneiden rokotuksiin ei tule viivästyksiä. Toimitusviiveet koskevat vain pistettävää influenssarokotetta, joten ne eivät vaikuta myöskään 2–6-vuotiaille annettaviin nenäsumuterokotteisiin.

Rokotamme ensin vakavalle influenssalle alttiita henkilöitä

Koska rokotteita on aluksi saatavilla tavallista vähemmän, annamme niitä ensisijaisesti henkilöille, joilla on suurin riski sairastua vakavaan influenssaan.

Jos olet oikeutettu maksuttomaan influenssarokotukseen siksi, että kuulut vakavalle influenssalle erityisen alttiin henkilön lähipiiriin, varaa rokotusaika vasta joulukuulle.

– Haluamme varmistaa, että rokotteen saavat ensin ne, joille influenssa voi aiheuttaa vakavimmat seuraukset, Turunen sanoo.

Influenssarokote kannattaa ottaa myös myöhemmin

Influenssakausi alkaa Suomessa yleensä voimistua vuodenvaihteen jälkeen ja jatkuu kevääseen.

Rokote kannattaa siksi ottaa, vaikka rokotusaika siirtyisi myöhemmäksi. Rokotteen antama suoja heikkenee vähitellen ajan myötä, joten myöhemmin otettu rokote voi antaa suojaa pidemmälle kevääseen.

Avainsanat

Länsi-Uusimaahyvinvointialueinfluenssarokotuskausirokotussosiaali- ja terveyspalvelutterveystartuntataudit

Yhteyshenkilöt

Topi Turunenvt. ylilääkäri, infektioiden torjuntaYhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Ylilääkäri Vilma Puustjärven sijaisena 15.10.2026 alkaen.

Puh:+358468773246topi.turunen@luvn.fi

Vilma Puustjärviylilääkäri, infektioiden torjuntaYhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Virkavapaalla 15.10.2026 alkaen, jolloin sijaisena Topi Turunen +358468773246

Puh:+358406394038vilma.puustjarvi@luvn.fi

Linkit

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.

Twitter: @LUhyvinvointi@LUpelastus

Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue@LansiUudenmaanPelastuslaitos

LinkedIn: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

YouTube: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Verkkosivut: www.luvn.fi 

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