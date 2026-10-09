Lyijyhaulirajoituksen käsittely päätökseen: seitsemän vuoden siirtymäaika ja rajattu poikkeus ampumaradoille
12.10.2026 14:41:59 EEST | Suomen Metsästäjäliitto ry | Uutinen
Pitkä seitsemän vuoden siirtymäaika antaa metsästäjille, ampumaurheilijoille, ampumaradoille ja patruunanvalmistajille aikaa sopeutua muutokseen ja kehittää edelleen lyijyhauleja korvaavia ratkaisuja.
EU:n lyijyhaulirajoitusta koskeva käsittely on saatu päätökseen. Hyväksytty rajoitus koskee lyijyhaulien käyttöä, eikä se aiheuta muutoksia lyijyluotien tai lyijytäyteisten käyttöön. Alkuperäiseen ehdotukseen verrattuna useita metsästyksen, ampumaurheilun sekä puolustus- ja turvallisuussektorin kannalta merkittäviä ongelmia on saatu poistettua tai lievennettyä.
Rajoituksen myötä lyijyhaulien käyttö metsästyksessä ja ampumaurheilussa päättyy seitsemän vuoden siirtymäajan jälkeen. Rajoitus koskee myös lyijyhaulien ampumista taustavalliin. Siirtymäaika alkaa, kun lopullinen säädös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Rajoitukseen sisältyy poikkeus 1,9–2,6 millimetrin lyijyhaulien käyttöön ampumaradoilla, jotka täyttävät asetuksessa säädetyt ympäristöriskien hallintaa koskevat vaatimukset. Poikkeuksen hyödyntäminen edellyttää mittavia ympäristöriskien hallintatoimenpiteitä, kuten haulien keräämistä kolmen vuoden välein sekä pinta- ja maaperän seurantaa. Poikkeusta tarkastellaan uudelleen kymmenen vuoden kuluttua.
Suomen Ampumaurheiluliiton, Suomen Metsästäjäliiton, Suomen riistakeskuksen, Reserviläisliiton, Suomen Reserviupseeriliiton ja Suomen Ampumahiihtoliiton yhteisen arvion mukaan lopputulos on pitkän vaikuttamistyön tuloksena syntynyt kompromissi. Rajoitus kohdistuu ympäristön kannalta merkittävimpään lyijyn lähteeseen eli lyijyhauleihin.
Pitkä seitsemän vuoden siirtymäaika antaa metsästäjille, ampumaurheilijoille, ampumaradoille ja patruunanvalmistajille aikaa sopeutua muutokseen ja kehittää edelleen lyijyhauleja korvaavia ratkaisuja.
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Yhteyshenkilöt
Jussi PartanenMetsästysampumapäällikköMetsästäjäliittoPuh:040 845 1572jussi.partanen@metsastajaliitto.fi
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Suomen Metsästäjäliitto on valtakunnallinen metsästäjien etujärjestö, jonka jäseninä on noin 145 000 metsästäjää ja 2 700 metsästysseuraa. Tehtävämme on edistää metsästystä, luontoelämyksiä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.
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