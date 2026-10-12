SDP Pia Hiltunen: Syöpä ei odota – hoitoon pääsyn viiveisiin on puututtava
12.10.2026 14:09:34 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Ylen MOT esiin nostamat tapaukset syövän diagnosoinnin ja hoitoon pääsyn viiveistä herättävät vakavaa huolta. Erityisesti nuorten naisten rintasyöpien viivästynyt tunnistaminen osoittaa, kuinka tärkeää on päästä tutkimuksiin ajoissa. SDP kansanedustaja Pia Hiltunen vaatii, että syöpäepäilyihin reagoidaan nykyistä nopeammin ja hoitoon pääsy turvataan riittävillä resursseilla.
– Kun ihminen löytää rinnastaan patin tai huomaa kehossaan jotakin poikkeavaa, hänen pitää voida luottaa siihen, että asia tutkitaan kunnolla. Kenenkään ei pitäisi joutua taistelemaan tutkimuksiin pääsystä tai vakuuttelemaan, että jokin on vialla. Pahimmillaan viive voi tarkoittaa sitä, että sairaus ehtii edetä ja mahdollisuudet parantua heikkenevät, Hiltunen sanoo.
Ylen MOT haastattelemat kolme nuorta äitiä saivat aggressiivisen rintasyövän diagnoosin vasta kuukausia ensimmäisten oireiden jälkeen. Kahdella heistä syöpä on todettu parantumattomaksi.
– Nuori ikä, raskaus tai imetys eivät saa johtaa siihen, että huolestuttavia oireita sivuutetaan. Potilaan oma kokemus on otettava vakavasti, ja terveydenhuollossa on oltava riittävästi osaamista tunnistaa syövän oireet mahdollisimman varhain. Ihmisen ei pitäisi joutua itse kantamaan vastuuta siitä, että vakava sairaus löydetään ajoissa, Hiltunen painottaa.
Hiltunen muistuttaa, että Suomessa syövänhoito on korkeatasoista, mutta ongelmia syntyy erityisesti tutkimuksiin ja hoitoon pääsyssä. Viiveitä voi syntyä jo perusterveydenhuollossa, kuvantamistutkimuksissa sekä erikoissairaanhoitoon siirtymisessä. MOT esittelemän alustavan tutkimuksen mukaan keuhkosyöpäpotilailla kuluu oireiden alkamisesta hoidon aloittamiseen keskimäärin noin viisi kuukautta.
– Meillä on valtavan osaavia terveydenhuollon ammattilaisia, mutta parhaastakaan hoidosta ei ole täyttä hyötyä, jos diagnoosi tai hoidon aloittaminen viivästyy kohtuuttomasti. Nyt tarvitaan sujuvampia tutkimuspolkuja, riittävästi henkilöstöä ja mahdollisuuksia päästä kuvantamistutkimuksiin ilman pitkiä odotusaikoja, Hiltunen toteaa.
Suomen ensimmäinen kansallinen syöpästrategia valmistui viime vuonna, mutta sen toimeenpanon rahoitus on edelleen ratkaisematta. Strategian toimeenpanon tiekartassa arvioidaan tarvittavan 140 miljoonaa euroa. Ylen MOT mukaan myös syövän laaturekisterin kehittämiseen tarkoitettu 400 000 euroa on poistettu ensi vuoden talousarvioesityksestä.
– Suomessa todetaan vuosittain noin 40 000 uutta syöpätapausta. Se tarkoittaa, että keskimäärin joka 13. minuutti joku saa syöpädiagnoosin. Syöpään sairastuminen koskettaa vuosittain valtavaa määrää suomalaisia ja heidän läheisiään. Siksi on erityisen tärkeää, että tutkimuksiin ja hoitoon pääsee ajoissa. Vakavan sairauden keskellä kenenkään ei pitäisi joutua kantamaan ylimääräistä huolta hoitoon pääsystä. Syöpä ei odota, eikä potilastakaan saa jättää odottamaan, Hiltunen päättää.
Yhteyshenkilöt
Pia HiltunenKansanedustajaPuh:044 522 7447pia.hiltunen@eduskunta.fi
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