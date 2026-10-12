Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Varhan aluehallituksen 12.10.2026 kokouksen tarkastamaton pöytäkirja

12.10.2026 15:56:43 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote

Jaa

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) tänään kokoontuneen aluehallituksen kokouksen tarkastamaton pöytäkirja julkaistaan tämän tiedotteen liitteenä.

Kokouksessa tehtävä, tarkastamaton pöytäkirja toimitetaan medialle suomen kielellä. Pöytäkirja julkaistaan Varhan verkkosivuilla kahdella kielellä kun pöytäkirja on tarkastettu.

Avainsanat

aluehallituspäätöksenteko

Yhteyshenkilöt

Liitteet

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Informationskampanjen uppmuntrar till att känna igen tecken på drogförgiftning och agera i tid7.10.2026 09:58:51 EEST | Pressmeddelande

Dödsfall bland ungdomar till följd av drogförgiftning är fortfarande en av de vanligaste dödsorsakerna bland ungdomar i Finland. För att förebygga dödsfall till följd av drogförgiftning genomförs under oktober en informationskampanj i Egentliga Finland som ger information om hur man känner igen tecknen på drogförgiftning och uppmuntrar till att hjälpa och larma om hjälp utan dröjsmål.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye