Kovat tuulet haastoivat kirjolohen ruokintaa avomerellä Kaskisissa – lämmin syksy pidensi kasvukautta
4.11.2026 10:00:00 EET | Nordic Trout Ab | Tiedote
Nordic Troutin toinen kasvukausi avomerellä Kaskisissa oli kaksijakoinen. Kovat tuulet vaikeuttivat kalojen ruokintaa, mikä hidasti niiden kasvua. Vastaavasti viileä kesäsää piti meriveden lämpötilan kirjolohelle sopivana. Lämmin syksy pidensi kasvukautta ja tasoitti tuulisen kesän vaikutuksia.
Nordic Troutin viisi suurta kalankasvatuskassia ankkuroitiin alkukesästä avomerelle noin kymmenen kilometrin päähän Kaskisten satamasta. Kovien tuulten takia kalakasseille ei kuitenkaan päästy aina ruokkimaan kaloja, vaikka käytössä oli uusi avomerikäyttöön rakennettu ruokinta-alus.
Kirjolohet kestävät luontaisesti lyhyitä paastojaksoja. Ruokintavälin venyminen ei heikennä niiden hyvinvointia, mutta hidastaa kasvua.
”Kaskisten kasvatuslaitokselta arvioitiin alun perin saatavan tänä vuonna jopa 750 000 kiloa kirjolohta. Ihan maksimitasoon ei tänä vuonna päästä. Tarkat luvut selviävät, kun perkuut on saatu päätökseen”, kertoo Nordic Troutin liiketoimintajohtaja Jussi Kosomaa.
Viime kesinä pitkät hellejaksot ovat olleet enemmän sääntö kuin poikkeus. Tänä kesänä sitä ongelmaa ei ollut, vaan merivesi pysyi koko kesän kaloille sopivan viileänä sekä avomerellä että saaristossa.
”Lämmin syksy on tasoittanut tuulisen kesän vaikutuksia, ja kalojen kasvukausi jatkui tavanomaista pidempään”, kertoo Jussi Kosomaa.
Nordic Trout laajentaa kasvatusta Kaskisissa
Ensi vuonna ankkuroidaan avomerelle nykyisten viiden kalankasvatuskassin rinnalle kolme uutta.
Tänä vuonna kausi käynnistyi aiottua myöhemmin, koska Nordic Troutin uusi ruokinta-alus valmistui vasta myöhään keväällä. Ensi keväänä kalusto on jo valmiina, joten kalakassit voidaan siirtää avomerelle heti, kun sää sallii.
”Nordic Troutin tavoitteena on lisätä kalankasvatusta avomerellä myös pitkällä aikavälillä. Suunnitelmat ovat olemassa, mutta mitään konkreettista emme ole toistaiseksi tehneet uusien lupahakemusten suhteen”, Jussi Kosomaa sanoo.
”Kirjolohen kasvatus avomerellä ei ole helppoa, kuten tämäkin kesä osoitti. Silti se on suunta, johon kotimainen kalankasvatus on menossa ja johon haluamme investoida. Kyse on myös kotimaisen ruoantuotannon turvaamisesta ja huoltovarmuudesta.”
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Juho JärvinenTuote- ja markkinointijohtajaKalaneuvosPuh:010 4111 412juho.jarvinen@kalaneuvos.fi
Jussi KosomaaLiiketoimintajohtajaNordic TroutPuh:040 482 1048jussi.kosomaa@nordictrout.com
Kuvat
Nordic Trout on suomalainen kalankasvattaja, jolla on yli 40 kasvattamoa Suomessa, Ruotsissa ja Ahvenanmaalla. Nordic Trout kasvattaa kirjolohensa mätimunista asti itse. Vuodessa yritys kasvattaa yhteensä noin kuusi miljoonaa kiloa kirjolohta. Nordic Trout kuuluu Nordic Fish -konserniin yhdessä muun muassa suurimman asiakkaansa, Kalaneuvoksen, kanssa. Konsernin omistaa Hukkasen perhe.
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Kotimaisen kirjolohen tulevaisuuden kasvu on avomerellä. Nordic Trout rakentaa Kaskisten edustalle yhtä Suomen suurimmista kalankasvattamoista ja on investoinut avomerikasvatukseen jo yli viisi miljoonaa euroa. Uusi avomerikäyttöön rakennettu ruokinta-alus kastettiin 9. kesäkuuta.
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