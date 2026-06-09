Kovat tuulet haastoivat kirjolohen ruokintaa avomerellä Kaskisissa – lämmin syksy pidensi kasvukautta

Nordic Troutin viisi suurta kalankasvatuskassia ankkuroitiin alkukesästä avomerelle noin kymmenen kilometrin päähän Kaskisten satamasta. Kovien tuulten takia kalakasseille ei kuitenkaan päästy aina ruokkimaan kaloja, vaikka käytössä oli uusi avomerikäyttöön rakennettu ruokinta-alus.

Kirjolohet kestävät luontaisesti lyhyitä paastojaksoja. Ruokintavälin venyminen ei heikennä niiden hyvinvointia, mutta hidastaa kasvua.

”Kaskisten kasvatuslaitokselta arvioitiin alun perin saatavan tänä vuonna jopa 750 000 kiloa kirjolohta. Ihan maksimitasoon ei tänä vuonna päästä. Tarkat luvut selviävät, kun perkuut on saatu päätökseen”, kertoo Nordic Troutin liiketoimintajohtaja Jussi Kosomaa.

Viime kesinä pitkät hellejaksot ovat olleet enemmän sääntö kuin poikkeus. Tänä kesänä sitä ongelmaa ei ollut, vaan merivesi pysyi koko kesän kaloille sopivan viileänä sekä avomerellä että saaristossa.

”Lämmin syksy on tasoittanut tuulisen kesän vaikutuksia, ja kalojen kasvukausi jatkui tavanomaista pidempään”, kertoo Jussi Kosomaa.

Nordic Trout laajentaa kasvatusta Kaskisissa

Ensi vuonna ankkuroidaan avomerelle nykyisten viiden kalankasvatuskassin rinnalle kolme uutta.

Tänä vuonna kausi käynnistyi aiottua myöhemmin, koska Nordic Troutin uusi ruokinta-alus valmistui vasta myöhään keväällä. Ensi keväänä kalusto on jo valmiina, joten kalakassit voidaan siirtää avomerelle heti, kun sää sallii.

”Nordic Troutin tavoitteena on lisätä kalankasvatusta avomerellä myös pitkällä aikavälillä. Suunnitelmat ovat olemassa, mutta mitään konkreettista emme ole toistaiseksi tehneet uusien lupahakemusten suhteen”, Jussi Kosomaa sanoo.

”Kirjolohen kasvatus avomerellä ei ole helppoa, kuten tämäkin kesä osoitti. Silti se on suunta, johon kotimainen kalankasvatus on menossa ja johon haluamme investoida. Kyse on myös kotimaisen ruoantuotannon turvaamisesta ja huoltovarmuudesta.”