MEDIAKUTSU: Pormestari Daniel Sazonov julkistaa talousarvioesityksensä vuodelle 2027 maanantaina 19. lokakuuta kello 12
13.10.2026 10:00:00 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Kutsu
Pormestari Daniel Sazonov julkistaa Helsingin kaupungin vuotta 2027 koskevan talousarvioesityksensä maanantaina 19. lokakuuta kello 12 kaupungintalon tapahtumatorilla (sisäänkäynti Pohjoisesplanadi 11–13).
Talousarvioaineisto julkaistaan 19. lokakuuta kello 12 Helsingin kaupungin verkkosivuilla hel.fi/talousarvio.
Tiedotustilaisuuden jälkeen on mahdollisuus pormestarin haastatteluihin talousarvioesitykseen liittyen. Haastattelupyynnöt ilmoittautumisen yhteydessä.
Tilaisuus striimataan ja sitä voi katsoa suorana lähetyksenä tai myöhemmin tallenteena Helsinki-kanavalla.
Median ilmoittautumiset
Maanantaina 19. lokakuuta kello 10 mennessä:
uutispäällikkö Laura Itävaara, kaupunginkanslian ulkoinen viestintä, puh. 050 547 5706, s-posti: laura.itavaara@hel.fi
Pormestari Daniel Sazonovin haastattelupyynnöt:
erityisavustaja Oskari Heinonen, puh. 050 453 5203, s-posti: oskari.heinonen@hel.fi
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