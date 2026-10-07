Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

MEDIAKUTSU: Pormestari Daniel Sazonov julkistaa talousarvioesityksensä vuodelle 2027 maanantaina 19. lokakuuta kello 12

13.10.2026 10:00:00 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Kutsu

Jaa

Pormestari Daniel Sazonov julkistaa Helsingin kaupungin vuotta 2027 koskevan talousarvioesityksensä maanantaina 19. lokakuuta kello 12 kaupungintalon tapahtumatorilla (sisäänkäynti Pohjoisesplanadi 11–13).

Talousarvioaineisto julkaistaan 19. lokakuuta kello 12 Helsingin kaupungin verkkosivuilla hel.fi/talousarvio.

Tiedotustilaisuuden jälkeen on mahdollisuus pormestarin haastatteluihin talousarvioesitykseen liittyen. Haastattelupyynnöt ilmoittautumisen yhteydessä.

Tilaisuus striimataan ja sitä voi katsoa suorana lähetyksenä tai myöhemmin tallenteena Helsinki-kanavalla.  

Median ilmoittautumiset  

Maanantaina 19. lokakuuta kello 10 mennessä: 
uutispäällikkö Laura Itävaara, kaupunginkanslian ulkoinen viestintä, puh. 050 547 5706, s-posti: laura.itavaara@hel.fi

Pormestari Daniel Sazonovin haastattelupyynnöt:
erityisavustaja Oskari Heinonen, puh. 050 453 5203, s-posti: oskari.heinonen@hel.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Alkoholin ongelmakäyttö on työssäkäyvillä helsinkiläisillä yleisintä vanhimmissa ikäryhmissä5.10.2026 13:02:03 EEST | Tiedote

Uuden tutkimuksen mukaan työssäkäyvistä helsinkiläisistä useampi kuin joka neljäs käyttää alkoholia liikaa, ja lähes joka kymmenes juo humalahakuisesti. Nuoremmilla työntekijöillä ongelmakäyttö on vähentynyt selvästi kymmenessä vuodessa, mutta 50–64-vuotiailla muutos on ollut vähäinen. Naisilla alkoholin ongelmakäyttö on yhteydessä heikentyneeseen työkykyyn.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye