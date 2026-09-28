Sadevesikourujen puhdistus tehdään syksyisin

Ulkoista rännien puhdistaminen: pääset helpommalla

Rännien puhdistaminen on monelle yksi ärsyttävimmistä omakotitalon huoltohommista. Onneksi sitä ei ole pakko tehdä itse!

Me Katonpuhdistus.fi:ssä puhdistamme rännit ja syöksyputket tuossa tuokiossa, tehokkaasti ja laadukkaasti, eikä sinun tarvitse kiivetä tikkaille keikkumaan.

Samalla voimme pestä koko katon, mikäli sammal, levä tai lika on päässyt iskemään siihen.

Maalaamme myös kattoja. Meillä on kattojen huoltamisesta pitkä, yli 10 vuoden kokemus.

Palvelualueemme on laaja, aina Helsingistä Tampereelle ja Kotkasta Saloon saakka.

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Sadevesikourujen puhdistus omin voimin

Jos sadevesikourujen puhdistus halutaan tehdä mieluummin itse, tulee turvallisuudesta pitää huolta.

Puhdistus onnistuu myös “maallikolta”, mikäli kyseessä on omakotitalo, jonka räystäät eivät ole kovin korkealla. Kerrostalojen yms. kohteiden kourut puhdistetaan aina ammattilaisten avulla.

“Jos asut omakotitalossa, jonka rännit ovat muutaman metrin korkeudessa, voi tehdä työn myös itse”, Marko Boman, Katonpuhdistus.fi:n myyntipäällikkö sanoo.

Kerromme parhaat vinkkimme siihen, kuinka voit puhdistaa sadevesikourut itse, turvallisesti. Suosittelemme puhdistamaan kourut maasta käsin, niin vaaraa tikkailta putoamisesta tai liukastumisesta ei ole.

Tällöin tarvitaan teleskooppivartinen räystäyskourun puhdistin, jotta homma onnistuu maan tasalta. Työ voi rasittaa käsiä ja olkapäitä, mutta se on hyvää treeniä, josta on hyötyä myös kotisi kannalta!

Toinen vaihtoehto on käyttää puhdistamisessa A-tikkaita. Jos omistaa tarpeeksi korkeat A-tikkaat, joilta ei tarvitse kurkotella, voi niitä käyttää, kunhan on varovainen. Kannattaa tukea tikkaat laudoilla tai pyytää kaveri mukaan.

Tikkaiden lisäksi tarvitset ämpärin, harjan ja kauhan. Näiden avulla voit harjata roskat isommaksi massaksi, joka on helppo kauhoa ämpäriin. “Malta siirtää tikkaita tarpeeksi usein! Kurkottelu tikkaiden reunan yli voi johtaa putoamiseen”, Boman varoittaa.

Miksi sadevesikourujen puhdistus on tärkeää?

Sadevesikourujen puhdistus on tärkeää sekä kotisi että sen asukkaiden ja mahdollisten ohikulkijoiden turvallisuuden kannalta.

Jos kouruissa olevat roskat pääsevät jäätymään, voivat ne jopa pudottaa koko kourut ja syöksyputket alas. Tästä syntyy turvallisuusriski niin kodin asukkaille kuin ohikulkijoillekin.

Toinen riski muodostuu talolle itselleen. Jos kourut tai syöksyputket tukkeutuvat, voi vesi tulvia yli hallitsemattomasti.

Näin käy myös silloin, kun vesi pääsee seisomaan pitkään tukoksen vuoksi ja ränni ruostuu puhki. Molemmissa tapauksissa voi käydä niin, että likainen vesi joko likaa kodin julkisivun tai jopa tunkeutuu rakenteisiin ja aiheuttaa vesivahingon.

Muista puhdistaa rännit säännöllisesti

Rännien puhdistaminen on tehtävä vähintään kerran vuodessa. Parhaassa mahdollisessa tapauksessa rännit puhdistetaan kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin.

“Se on erityisen tärkeää silloin, mikäli kodin ympärillä on esim. runsaasti puita, jotka pudottavat lehtiään ja oksiaan ränneihin”, Boman selventää.

Paras aika puhdistukselle on, kun lähistöllä olevat puut ovat pudottaneet lehtensä alas. Näin ei joudu tekemään turhaa työtä. Ota huomioon myös se, ettei pakkasasteita tulisi olla vielä, jotta roskat eivät pääse jäätymään kouruihin ja syöksyputkiin kiinni.

Puhdas ränni Katonpuhdistus.fi

Vuosihuolto: huolettomin tapa huoltaa sadevesikourut

Vuosihuollossa puhdistetaan rännit ja syöksyputket nimensä mukaisesti kerran tai kahdesti vuodessa. Varsinkin erilaiset taloyhtiöt tilaavat meiltä vuosihuollon, koska silloin palvelua ei tarvitse aina tilata uudestaan eikä kenenkään asukkaan tarvitse ryhtyä puhdistuspuuhiin.

Vuosihuolto onkin huolettomin vaihtoehto, koska siihen voidaan lisäksi sisällyttää myös katon kunnon tarkastus.

Kun ammattilaiset tarkistavat katon kunnon kerran vuodessa, ei ikäviä, odottamattomia yllätyksiä pääse syntymään. “Mahdolliset korjaustarpeet, tarve katon pesulle tai maalaukselle huomataan ajoissa ja näin katto pysyy aina priimakunnossa”, Boman vinkkaa.

Milloin sadevesikourujen puhdistus ei riitä enää?

Vaikka sadevesikourujen puhdistus tehtäisiin kaksikin kertaa vuodessa, jossain vaiheessa se ei enää riitä. Katto tulee pestä keskimäärin viiden - 10 vuoden välein. Pesun tarpeesta kertovia merkkejä ovat esimerkiksi katon näyttäminen likaiselta tai sammalen ja levän kasvaminen katolla.

Sammal pois käsittelyllä

Teemme tiilikatoille sammaleenestokäsittelyjä. Siinä katto käsitellään aineella, joka ennaltaehkäisee sammalen kasvua.

Sammaleenesto-käsittely tiilikatolle. Katonpuhdistus.fi

“Jos käsittely tehdään säännöllisesti kolmen - viiden vuoden välein, voi pesuväliä venyttää jopa 15-20 vuoden päähän!” Boman lupaa.

Suoja-aine tekee katosta vettähylkivän

Teemme katoille myös suojakäsittelyjä. Tällöin katto pinnoitetaan suoja-aineella, joka ennaltaehkäisee sammalen kasvua ja UV-säteilyn vaikutuksia. Väritön aine tekee katosta sileän ja vettähylkivän, mikä suojaa sitä.

Katon maalaus uudistaa koko katon

Jos katon väri on päässyt haalistumaan, tulee katto maalata uudelleen. Katot tarvitsevat uutta maalipintaa yleensä 15 vuoden välein. Jos et ole varma, onko katto haalistunut, sen tarkistamiseen on helppo keino.

“Jos sinulla on vielä varastossa ylimääräisiä kattotiiliä tai -peltejä katon asennuksesta, vertaa niiden väriä katolla oleviin. Näin näet, onko katto haalistunut”, Boman neuvoo.

Uusi maalipinta tekee katosta paitsi kuin uuden näköisen, se myös auttaa kattoa kestämään paremmassa kunnossa huomattavasti pidempään.

Olemme huoltaneet esimerkiksi 100-vuotiaita tiilikattoja, jotka ovat edelleen hyvässä kunnossa, koska niistä on pidetty säännöllisesti huolta!

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Kerromme samalla, mikäli kattosi tarvitsisi myös muita huoltotoimia, ja annamme myös niistä tarjouksen. Palvelemme vuodessa yli 500 tyytyväistä asiakasta, haluatko sinä liittyä joukkoon mukaan?