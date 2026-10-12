Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde

Förseningar i leveranserna av influensavaccin – vissa vaccinationer skjuts upp

12.10.2026 15:44:39 EEST | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote

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Leveranserna av influensavaccin är försenade. Därför infaller en del av de bokningsbara vaccinationstiderna senare än planerat. Alla som har rätt till avgiftsfri influensavaccination kommer dock att få vaccinet. Det finns fortfarande lediga vaccinationstider, och vi öppnar nya tider efter hand som fler vaccindoser levereras.

Tillverkningen av influensavaccin har försenats, vilket påverkar tillgången på vaccin i Finland och på andra håll i Europa. Alla vaccindoser förväntas dock anlända till Finland i god tid innan influensaepidemin väntas ta fart.

– Vi förstår att förseningen av vaccinationerna kan väcka oro. Det kommer dock att finnas tillräckligt med vaccin för alla som har rätt till avgiftsfri influensavaccination, säger Topi Turunen, överläkare i bekämpning av smittsamma sjukdomar vid välfärdsområdet.

Fler vaccinationstider öppnas när fler vaccindoser levereras

Vi har tills vidare behövt stänga en del av tiderna för influensavaccination från tidsbokningen. Det finns dock fortfarande lediga vaccinationstider.

Vi öppnar nya tider när vi får närmare information om vaccinleveranserna och fler vaccindoser levereras. Om du redan har bokat en vaccinationstid behöver du inte avboka eller flytta den. 

Även säsongsvaccinationerna i skolorna och inom funktionshinderservicen ges i år senare än vanligt. Vaccinationerna av äldre personer som bor på vårdhem eller får regelbunden hemvård försenas inte. Leveransförseningarna gäller endast influensavaccin som ges som injektion och påverkar därför inte nässprayvaccinet för barn i åldern 2–6 år.

Personer med störst risk för allvarlig influensa vaccineras först

Eftersom det till en början finns mindre vaccin än vanligt prioriterar vi personer som löper störst risk att insjukna i allvarlig influensa.

Om du har rätt till avgiftsfri influensavaccination för att du är närstående till en person som är särskilt utsatt för allvarlig influensa, ska du boka en vaccinationstid först till december.

– Vi vill säkerställa att de som riskerar att drabbas av de allvarligaste följderna av influensa får vaccinet först, säger Turunen.

Det lönar sig att ta influensavaccinet även senare

Influensasäsongen i Finland brukar ta fart efter årsskiftet och fortsätta under våren.

Det lönar sig därför att ta vaccinet även om vaccinationstiden skjuts upp. Det skydd som vaccinet ger avtar gradvis med tiden, så en vaccindos som tas senare kan ge skydd längre in på våren.

Avainsanat

Västra Nylandvälfärdsområdeinfluensavaccination

Yhteyshenkilöt

Topi Turunenvt. ylilääkäri, infektioiden torjuntaYhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Ylilääkäri Vilma Puustjärven sijaisena 15.10.2026 alkaen.

Puh:+358468773246topi.turunen@luvn.fi

Vilma Puustjärviylilääkäri, infektioiden torjuntaYhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Virkavapaalla 15.10.2026 alkaen, jolloin sijaisena Topi Turunen +358468773246.

Puh:+358406394038vilma.puustjarvi@luvn.fi

Linkit

Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.

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