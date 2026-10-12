Hoidon tarpeen arviointi voi tilapäisesti hidastua Assin päivystyksessä
12.10.2026 16:07:41 EEST | Oma Häme | Uutinen
Ahveniston sairaalan päivystyksessä yksi hoidon tarpeen arviointiin käytettävistä huoneista on tilapäisesti pois käytöstä vesivahingon vuoksi. Korjaustyöt kestävät arviolta noin kuukauden.
Ahveniston sairaalan päivystyksessä yksi hoidon tarpeen arviointiin käytettävistä huoneista on tilapäisesti pois käytöstä vesivahingon vuoksi.
Vesivahinko sattui kalusteasennuksen yhteydessä, kun seinään porattaessa osuttiin vahingossa vesiputkeen. Kyse ei ole sairaalan rakentamisvaiheeseen tai rakennuksen rakenteisiin liittyvästä ongelmasta.
Tilassa tehdään parhaillaan kuivaus- ja korjaustöitä. Korjaustyöt kestävät arviolta noin kuukauden. Tänä aikana hoidon tarpeen arviointi tehdään toisessa käytössä olevassa huoneessa, mikä voi hidastaa asiointia päivystyksessä.
Pyydämme soittamaan Päivystysapuun 116 117 ennen päivystykseen lähtöä. Terveydenhuollon ammattilainen arvioi hoidon tarpeen ja ohjaa tarvittaessa oikeaan hoitopaikkaan. Hätätilanteessa soita 112.
Pahoittelemme tilanteesta mahdollisesti aiheutuvaa viivettä.
Soita 116 117 ennen Assin päivystykseen hakeutumista | Oma Häme
Yhteyshenkilöt
Veli-Pekka RautavapalvelualueylilääkäriPuh:040 193 7418veli-pekka.rautava@omahame.fi
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