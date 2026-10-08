Konserni- ja tilajaosto teki esityksen Tilapalvelut-liikelaitoksen talousarviosta 2027
12.10.2026 16:43:44 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Vuoden 2027 kehyksen tilikauden tulos on 94 milj. euroa ja investointimenot 362 milj. euroa. Vuodelle 2027 kehyksessä varaudutaan n. 2,2 % menojen kokonaiskasvuun, huolimatta siitä, että talouden tasapainotuksella hillitään menojen kasvua. Investointiohjelma jatkuu edelleen mittavana.
Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto (johtokunta) päätti tehdä Tilapalvelut-liikelaitoksen vuoden 2027 talousarviota, vuosien 2028–2029 taloussuunnitelmaa ja vuosien 2027–2036 investointiohjelmaa koskevan esityksen kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelua varten. Lisäksi jaosto esittää Tilapalvelut-liikelaitoksen vuoden 2027 käyttötalouden tulostavoitetta nostettavan talouden tasapainotukseen suunniteltujen kiinteistöjen myyntien ja hallinnon tilatehokkuuden parantamisen tuottamalla toimintakatteella 2,2 milj. euroa.
Konserni- ja tilajaosto edellyttää, että Lahnuksen koulu huomioidaan tarpeellisilta osin vuosien 2027–2036 investointiohjelmassa. Tavoitteena tulee olla toiminnallisesti ja teknisesti tarkoituksenmukainen ratkaisu, joka toteutetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti elinkaarikustannukset huomioiden. Mikäli Kasvun ja oppimisen toimialan toimivaltainen viranomainen myöhemmin päättää, ettei opetusta enää järjestetä Lahnuksen koulussa, korjaus-, investointi- ja rahoitustarve arvioidaan uudelleen muuttuneista lähtökohdista.
Kaupunginjohtajan talousarvioesitys julkaistaan 27.10.2026. Valtuusto päättää vuoden 2027 talousarviosta sekä vuosien 2028–2029 taloussuunnitelmasta 3.12.2026.
Lisäksi jaosto sai seuraavat selostukset:
- Ajankohtaiset tila- ja sisäilma-asiat
- Harmaan talouden torjunta Espoon Tilapalvelut-liikelaitoksen siivouspalveluissa
Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.
Yhteyshenkilöt
Henna Partanenkonserni- ja tilajaoston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajaPuh:+358 40 761 9024henna.partanen@vihreat.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad
Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 7.10.20268.10.2026 08:13:54 EEST | Tiedote
Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti nettobudjetoitujen päiväkotien toiminnan järjestämismuodon muutoksista, viiden ryhmäperhepäiväkodin toiminnan päättymisestä sekä perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestämisestä vuosiluokilla 3–6. Lautakunta hyväksyi perusopetuksen oppilaaksiottoa koskevia linjauksia.
Espoo kannustaa luontoviisauteen kotipihoilla - kaupungille kunniamaininta Vuoden maisema-arkkitehtuuriteosta7.10.2026 10:54:04 EEST | Tiedote
Suomen Maisema-arkkitehtiliitto MARK ry myönsi kunniamaininnan Espoon kaupungille Vuoden maisema-arkkitehtuuriteosta Maisema-arkkitehtuuripäivässä 2.10.2026. Kunniamaininta myönnettiin pitkäjänteisestä työstä kehittää kotipihoja tukemaan luonnon monimuotoisuutta.
Avgiftsbelagd parkering utvidgas i Sökö och Finno i oktober7.10.2026 08:18:03 EEST | Pressmeddelande
I enlighet med stadsstyrelsens beslut i mars håller staden på att utvidga zonerna för avgiftsbelagd parkering. Den nya skyltningen inleds i oktober i Sökö och Finno. Fordonens förare ombeds att hålla koll på vägmärkena vid parkering, eftersom avgifterna träder i kraft genast när vägmärkena har bytts ut. Att parkeringen är avgiftsbelagd visas med vägmärken enligt bilden. Via länkarna i slutet av detta meddelande kan du ladda ner en karta och en förteckning över de gator som ändringarna gäller. Parkeringens pris och tiden då parkeringen är avgiftsbelagd I zon 1 kostar parkering 3,50 euro per timme och i zon 2 kostar det 2,5 euro per timme. Den avgiftsbelagda parkeringen gäller vardagar kl. 8–20, lördagar kl. 8–18 och i zon 1 också söndagar kl. 8–18. Vägmärken visar när parkeringen är avgiftsbelagd. Parkering är avgiftsfri och tillåten utan tidsbegränsning under övriga tider. Stadsstyrelsens beslut att utvidga den avgiftsbelagda parkeringen och om nya zoner i Esbo: Stadsstyrelsens protoko
Maksullista pysäköintiä laajennetaan Soukassa ja Finnoossa lokakuussa7.10.2026 08:18:03 EEST | Tiedote
Kaupunginhallituksen maaliskuussa tekemän päätöksen mukaisesti Espoossa ollaan laajentamassa maksullisen pysäköinnin vyöhykkeitä. Liikennemerkkien muutostyöt aloitetaan Soukan ja Finnoon alueella lokakuussa. Kuljettajia pyydetään tarkkailemaan liikennemerkkejä pysäköidessään, sillä maksullisuus astuu heti voimaan, kun liikennemerkit on vaihdettu. Pysäköinnin maksullisuus osoitetaan kuvan mukaisilla liikennemerkeillä. Tiedotteen lopussa olevista linkeistä voi ladata kartan ja luettelon kaduista, joilla muutoksia tapahtuu. Pysäköinnin hinta ja maksullisuuden voimassaoloaika Pysäköinti maksaa 1. vyöhykkeellä 3,5 euroa / tunti ja 2. vyöhykkeellä 2,5 euroa / tunti. Maksullinen pysäköinti tulee olemaan voimassa arkisin klo 8–20, lauantaisin klo 8–18 ja vyöhykkeellä 1 myös sunnuntaisin klo 8–18. Liikennemerkit osoittavat maksullisuuden voimassaolon. Pysäköinti on maksutonta ja sallittu ilman aikarajoitusta muina aikoina. Alla on linkki päätöspöytäkirjan pykälään, jossa kaupunginhallitus päätt
Paid parking to be expanded in Soukka and Finnoo in October7.10.2026 08:18:03 EEST | Press release
In accordance with the decision made by the City Board in March, paid parking zones in Espoo will be expanded. The city will start updating traffic signs in October in the Soukka and Finnoo areas. Drivers are advised to check traffic signs when parking, as the parking fees will take effect immediately once the signs have been replaced. Paid parking is indicated by traffic signs as shown in the image. Click on the links at the bottom of this page to find a map and a list of the streets affected. Parking fees and paid parking hours Parking costs €3.50 per hour in zone 1 and €2.50 per hour in zone 2. Parking fees are charged from Monday to Friday from 8:00 to 20:00, on Saturdays from 8:00 to 18:00 and, in zone 1, also on Sundays from 8:00 to 18:00. There are traffic signs in the areas to indicate the hours when parking fees apply. Parking is free of charge and permitted without time limitation at other times. Below is a link to the section of the City Board’s decision record describing th
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme