Classic ja SPV toistivat murskavoittonsa

Classic oli kaatanut EräViikingit perjantaina Helsingissä 12-2 eikä tyytynyt vähempään tänäänkään. Voittoon riittäneet maalit Classic takoi jo ensimmäisessä erässä, jossa myös vieraiden molemmat onnistumiset nähtiin. Ilmo Leinon ja Eemeli Salinin osumiin EräViikingit vastasi Topias Kärkkäisen kavennuksella ja Sami Johanssonin sekä Nico Salon maaleihin Pietari Porttikiven verkkoon kieputtamalla rangaistuslaukauksella. Toisen erän Classic veikin sitten jo kolmen maalin erolla ja kolmannen peräti 6-0. Ahneimmin ilakoi pistetilastoissa tänään kotijoukkueen ykkösviisikko, joka iski seitsemän maalia Nico Salon osuessa neljästi ja Eemeli Salinin merkkauttaessa 2+2.

Linjansa piti myös SPV, joka oli voittanut syyskuun kotiottelunsa Jymyä vastaan 11-4. Tänään asia tuli selväksi nopeasti, kun Peliveljet johti jo ensi erän puolivälissä 4-0 Juuso Keskisen, Janne Aution, Juho Revon ja Arttu Saaren osumilla. Jymyn Julius Koiton yritys kaventaa rangaistuslaukauksesta ei onnistunut, mutta Konsta Haukkalan 5–0-maalin jälkeen Nooa Lehtonen avasi altavastaajan maalitilin viisi sekuntia ennen taukosummeria. Toisen erän SPV vei 3-1 ja kolmannen rankaistuaan Miko Saarelalle tuomitusta pelirangaistuksesta ja sen mukaisesta 2+2 minuutin ylivoimasta kahdella maalilla. Konsta Haukkala rallatteli ottelupöytäkirjaan tehot 4+1, Juuso Keskinen 3+2, Riku Hakanen 3+1 ja Karri Vaarala 1+2.

F-liigan miesten sarja jatkuu keskiviikkona Turussa isolla häntäpään mittelöllä TPS-LASB, minkä jälkeen on viikonloppuna vuorossa miesten maajoukkueen kolmen maan turnaus Kokkolassa.