Joel Naukkarinen ja Eeva Karppinen rannikkosoudun maailmanmestareiksi – Suomelle soudun MM-kultaa avovesiltä 26 vuoden tauon jälkeen!

Naukkarinen ja Karppinen lähtivät MM-finaaliin hallitsevina kaksinkertaisina Euroopan mestareina. He voittivat sekakaksikon kestävyysmatkan Euroopan mestaruuden vuonna 2025 Turkin Antalyassa ja uusivat mestaruutensa syyskuussa 2026 Espanjan La Líneassa.

Nyt kaksikko täydensi menestystään maailmanmestaruudella. Suomalaiskaksikko souti kuuden kilometrin finaalin voittoon ajalla 29.31,37. Yhdysvaltojen joukkue sijoittui toiseksi 14,33 sekuntia ja Kiinan joukkue kolmanneksi 24,61 sekuntia suomalaisista jääneenä.

Maailmanmestaruus on suomalaiselle soudulle historiallinen saavutus. Edellisen kerran Suomeen tuli soudun maailmanmestaruuskultaa ulkovesiltä 26 vuotta sitten, vuonna 2000, jolloin Laila Finska-Bezerra voitti naisten kevyen yksikön maailmanmestaruuden Zagrebissa Kroatiassa.

"Kaksikossa meillä oli Eevan kanssa selkeä suunnitelma ja roolijako veneessä. Sovimme etukäteen, miten Eeva mukauttaa soututekniikkaa kilpailun eri osuuksilla, jotta saisimme tehtyä uramme parasta soutua. Pohjoisesta puhaltanut kova tuuli vaati navigoinnissa rohkeita ratkaisuja. Minulla oli yksikön jäljiltä hyvä tuntuma olosuhteisiin, joten sanoin Eevalle, että vaikka ohjeeni tuntuisivat kuinka epäuskottavilta, kannattaa vain luottaa. Tiesin, mitä pitää tehdä", Naukkarinen kertoo.

Molemmat kilpailivat Qingdaossa myös yksikköveneiden finaaleissa tiistaina. Naukkarinen saavutti miesten yksikössä MM-pronssia ja Karppinen naisten yksikössä niin ikään MM-pronssia. Näin molemmat suomalaiset päättivät rannikkosoudun kestävyysmatkojen MM-kilpailut kahteen mitaliin.

"Miesten yksikössä tuntui, että olin tekemässä urani parasta soutua. Johdin kilpailua pitkään, mutta veneen oikeanpuoleisessa airolukossa oli ongelma, jonka vuoksi en saanut pidettyä airoa kunnolla vedessä. Kovassa sivutuulessa en pystynyt kompensoimaan ongelmaa soututekniikalla, ja Yhdysvaltojen ja Ranskan soutajat pääsivät lopulta ohitseni. Harmitti paljon, että henkilökohtainen maailmanmestaruus jäi saavuttamatta välinevian vuoksi. Sain kuitenkin koottua itseni henkisesti nopeasti sekakaksikon finaaliin", Naukkarinen kertoo.

Edellisissä, vuoden 2024 rannikkosoudun MM-kilpailuissa Italian Genovassa Naukkarinen sijoittui miesten yksikössä viidenneksi ja Karppinen saavutti naisten yksikössä MM-pronssia. Naukkarinen voitti tuolloin myös miesten kaksikon MM-pronssia yhdessä Jukka-Pekka Kaupin kanssa. Qingdaon maailmanmestaruus on Naukkarisen ja Karppisen ensimmäinen yhteinen MM-mitali.

Maailmanmestaruus kruunaa Naukkarisen menestyksekkään kilpailukauden. Syyskuussa hän saavutti Espanjan La Líneassa rantasprintin EM-hopeaa, joka oli hänen ensimmäinen EM-mitalinsa rantasprintissä. Naukkarinen on aiemmin voittanut rantasprintin olympiamatkan MM-pronssia vuonna 2022 Walesissa. EM-hopea on merkittävä saavutus Naukkarisen tavoitellessa paikkaa Los Angelesin vuoden 2028 olympialaisiin, joissa rantasprintti tekee olympiadebyyttinsä.

Samassa kilpailutapahtumassa Naukkarinen uusi rannikkosoudun miesten yksikön Euroopan mestaruutensa ja voitti sekakaksikon Euroopan mestaruuden yhdessä Eeva Karppisen kanssa.

Kauden muihin kansainvälisiin saavutuksiin kuuluvat Espanjan Beach Sprint -liigan voitot miesten yksikössä ja sekakaksikossa sekä Baltian mestaruus miesten yksikössä ja pronssi sekakaksikossa Karppisen kanssa.

Elokuussa Naukkarinen voitti lisäksi kolme Suomen mestaruutta yksikössä, sekakaksikossa ja nelikossa Espoon Oittaalla.

Rannikkosoudun MM-kilpailut jatkuvat Qingdaossa ensi viikolla, jolloin ohjelmassa ovat rantasprintin maailmanmestaruuskilpailut.