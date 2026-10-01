Inkoo kehittää henkistä kriisinkestävyyttä ja varautumista yhteistyössä Commun kanssa
13.10.2026 08:41:42 EEST | Commu | Tiedote
Inkoon kunta aloitti syyskuussa yhteistyön kotimaisen Commu-yhteisöalustan kanssa. Tavoitteena on vahvistaa yhteisöllisyyttä ja tehdä kuntalaisten osallistumisesta entistä helpompaa. Yhteistyö laajenee myös henkiseen kriisinkestävyyteen ja varautumiseen Sitran rahoittaman hankkeen myötä (1.9.2026 - 31.8.2027).
Commu-yhteisöalustaa on alettu kehittää myös varautumisen ja henkisen kriisinkestävyyden vahvistamiseen Suomessa. Inkoo ja Commu käynnistivät Sitran rahoittaman vuoden mittaisen hankkeen, jonka aikana Inkoon alueen varautumisen toimijat kootaan samaan yhteisöalustaan. Hankkeessa tunnistetaan näiden toimijoiden tarjoamat tärkeät tiedolliset, fyysiset ja henkiset resurssit ja kehitetään tapa tuoda nämä tiedot Commuun helposti löydettävään muotoon. Samalla mahdollistetaan myös asukkaiden helppo osallistuminen varautumistoimintaan. Alustaa on mahdollista kehittää myös siten, että kriittiset tiedot ovat löydettävissä myös offline-tilassa, mikäli nettiyhteys katkeaa.
Inkoon kunnalla on tahtotila vahvistaa kunnan roolia osallisuuden ja hyvinvoinnin kehittäjänä sekä henkisen kriisinkestävyyden ja turvallisuuden ylläpitäjänä. Näin on mahdollista paitsi vahvistaa oman kuntaorganisaation varautumiskykyä, myös lisätä varautumiseen ja kriisinhallintaan liittyvää yhteistyötä kunnan alueella sekä naapurikuntien kanssa.
“Varautuminen on koko yhteisön yhteinen asia, ja siinä yhteistyö on keskeisessä roolissa. Hankkeen avulla vahvistamme kunnan, paikallisten toimijoiden, yhdistysten ja asukkaiden välistä yhteistyötä sekä kokoamme varautumiseen liittyvää tietoa ja osaamista paremmin yhteen. Tavoitteena on, että tieto on helposti löydettävissä ja että eri toimijat tuntevat entistä paremmin toisensa, roolinsa ja käytettävissä olevat resurssit,” Inkoon kunnan hallintojohtaja Johan Nilsson kertoo
Luottamus rakentuu yhteisössä
Henkisellä kriisinkestävyydellä tarkoitetaan luottamista toisiin yhteisön jäseniin ja ympäröivään yhteiskuntaan, tulevaisuususkoa sekä kokemusta siitä, ettei ole yksin. Siihen liittyy myös kyky toimia yhdessä epävarmuuden keskellä.
“Henkiseen kriisinkestävyyteen vaikuttaa ennen kaikkea ihmisen kokema turvallisuudentunne, jota vahvistavat yhteisöllisyys ja tieto perusresurssien kuten ruuan, veden ja tiedon löydettävyyden turvaamisesta häiriö- tai kriisitilanteessa. Myös oman toimijuuden tunnistaminen ja vahvistaminen lisää henkistä joustavuutta – olo on helpompi epävarman edessä, kun tietää, mitä itse voi kriisitilanteessa tehdä, kenen kanssa ja toisaalta mistä on saatavilla apukäsiä hädän hetkellä”, Commun yhteishankkeesta ja kuntakumppanuuksista vastaava Paula Mäkeläinen kertoo.
Hankkeen aikana toteutetaan kaikkineen neljä varautumisen toimijoiden työpajaa ja neljä asukastilaisuutta. Syksyn asukastilaisuudet järjestetään seuraavasti Kunnantalon Kulttuuriaulassa, lämpimästi tervetuloa mukaan! Tilaisuudet järjestetään kaksikielisenä suomeksi ja ruotsiksi:
21.10. Klo 18
2.12. Klo 18
Mikäli olet varautumisen toimija ja kiinnostunut osallistumaan hankkeen työpajoihin, otathan yhteyttä Commun Paula Mäkeläiseen.
Näin Inkoon Commu-yhteisöön pääsee mukaan
Jo nyt Commuun liittymällä Inkoon alueen asukkaat voivat pyytää ja tarjota apua mihin tahansa arkiseen asiaan liittyen. Kaikilla on vaihdellen erilaisia taitoja, osaamista ja voimavaroja, jotka voivat olla avuksi muille.
Commuun liittymällä asukkaat saavat tulevan vuoden aikana tietoa myös varautumishankkeen myötä kehitettävistä asioista. Digitaalisen sovellusalustan rinnalla kunta varmistaa, että varautumiseen liittyvä tieto on saavutettavissa myös niille erityisryhmille, jotka eivät voi käyttää digitaalisia palveluja.
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Lataa Commu-sovellus Google Play -kaupasta tai App Storesta.
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Rekisteröidy maksutta sähköpostilla ja halutessasi vahvista henkilöllisyytesi.
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Selaa avunpyyntöjä tai luo oma ilmoituksesi ja ryhdy auttamaan tai pyytämään apua.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Paula MäkeläinenCommu, Head of Culture & Customer Experience, PartnerPuh:0504059940Puh:+358 50 405 9940paula.makelainen@commuapp.fi
Linkit
Yhteisöalusta Commu
Commu on vuonna 2022 perustettu yhteisöalusta kunnille, kuntien asukkaille, yritysvapaaehtoisuudelle ja kolmannen sektorin toimijoille. Kuka tahansa suomalainen voi ladata Commu-sovelluksen.
Commu-yhteisöalustan tavoitteena on:
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Tukea kuntia strategiatason tavoitteiden toteuttamisessa esimerkiksi hyvinvoinnin, osallisuuden sekä turvallisuuden ja varautumisen vahvistamiseksi
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Lisätä auttamisen ja osaamisen vaihtamista naapuriapuna ja etänä sekä tarjota helppoja kanavia vapaaehtoistyöhön
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Edistää vihreää siirtymää ja kiertotaloutta
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Auttaa kuntiaosallistamaan asukkaita ja siten kehittämään paikallista demokratiaa ja yhteenkuuluvuudentunnetta
Commun kautta on tehty jo yli 60 000 hyvää tekoa.
Commu on saanut lukuisia kansainvälisiä tunnustuksia esimerkiksi YK:lta ja kestävään kaupunki- ja kuntakehitykseen liittyen. Lisätietoa: https://commuapp.fi/
Commu on kotimainen mobiilisovellus, jonka avulla voit pyytää ja antaa apua lähialueellasi. Anna ja pyydä apua, juttele ja kuuntele, talkoile ja tee vapaaehtoistyötä. Commu tarjoaa kunnille helpon ratkaisun yhteisöllisyyden vahvistamiseen ja asukkaiden hyvinvoinnin tukemiseen.
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