Inkoo kehittää henkistä kriisinkestävyyttä ja varautumista yhteistyössä Commun kanssa

Commu-yhteisöalustaa on alettu kehittää myös varautumisen ja henkisen kriisinkestävyyden vahvistamiseen Suomessa. Inkoo ja Commu käynnistivät Sitran rahoittaman vuoden mittaisen hankkeen, jonka aikana Inkoon alueen varautumisen toimijat kootaan samaan yhteisöalustaan. Hankkeessa tunnistetaan näiden toimijoiden tarjoamat tärkeät tiedolliset, fyysiset ja henkiset resurssit ja kehitetään tapa tuoda nämä tiedot Commuun helposti löydettävään muotoon. Samalla mahdollistetaan myös asukkaiden helppo osallistuminen varautumistoimintaan. Alustaa on mahdollista kehittää myös siten, että kriittiset tiedot ovat löydettävissä myös offline-tilassa, mikäli nettiyhteys katkeaa.

Inkoon kunnalla on tahtotila vahvistaa kunnan roolia osallisuuden ja hyvinvoinnin kehittäjänä sekä henkisen kriisinkestävyyden ja turvallisuuden ylläpitäjänä. Näin on mahdollista paitsi vahvistaa oman kuntaorganisaation varautumiskykyä, myös lisätä varautumiseen ja kriisinhallintaan liittyvää yhteistyötä kunnan alueella sekä naapurikuntien kanssa.

“Varautuminen on koko yhteisön yhteinen asia, ja siinä yhteistyö on keskeisessä roolissa. Hankkeen avulla vahvistamme kunnan, paikallisten toimijoiden, yhdistysten ja asukkaiden välistä yhteistyötä sekä kokoamme varautumiseen liittyvää tietoa ja osaamista paremmin yhteen. Tavoitteena on, että tieto on helposti löydettävissä ja että eri toimijat tuntevat entistä paremmin toisensa, roolinsa ja käytettävissä olevat resurssit,” Inkoon kunnan hallintojohtaja Johan Nilsson kertoo

Luottamus rakentuu yhteisössä

Henkisellä kriisinkestävyydellä tarkoitetaan luottamista toisiin yhteisön jäseniin ja ympäröivään yhteiskuntaan, tulevaisuususkoa sekä kokemusta siitä, ettei ole yksin. Siihen liittyy myös kyky toimia yhdessä epävarmuuden keskellä.

“Henkiseen kriisinkestävyyteen vaikuttaa ennen kaikkea ihmisen kokema turvallisuudentunne, jota vahvistavat yhteisöllisyys ja tieto perusresurssien kuten ruuan, veden ja tiedon löydettävyyden turvaamisesta häiriö- tai kriisitilanteessa. Myös oman toimijuuden tunnistaminen ja vahvistaminen lisää henkistä joustavuutta – olo on helpompi epävarman edessä, kun tietää, mitä itse voi kriisitilanteessa tehdä, kenen kanssa ja toisaalta mistä on saatavilla apukäsiä hädän hetkellä”, Commun yhteishankkeesta ja kuntakumppanuuksista vastaava Paula Mäkeläinen kertoo.

Hankkeen aikana toteutetaan kaikkineen neljä varautumisen toimijoiden työpajaa ja neljä asukastilaisuutta. Syksyn asukastilaisuudet järjestetään seuraavasti Kunnantalon Kulttuuriaulassa, lämpimästi tervetuloa mukaan! Tilaisuudet järjestetään kaksikielisenä suomeksi ja ruotsiksi:

21.10. Klo 18

2.12. Klo 18

Mikäli olet varautumisen toimija ja kiinnostunut osallistumaan hankkeen työpajoihin, otathan yhteyttä Commun Paula Mäkeläiseen.

Näin Inkoon Commu-yhteisöön pääsee mukaan

Jo nyt Commuun liittymällä Inkoon alueen asukkaat voivat pyytää ja tarjota apua mihin tahansa arkiseen asiaan liittyen. Kaikilla on vaihdellen erilaisia taitoja, osaamista ja voimavaroja, jotka voivat olla avuksi muille.

Commuun liittymällä asukkaat saavat tulevan vuoden aikana tietoa myös varautumishankkeen myötä kehitettävistä asioista. Digitaalisen sovellusalustan rinnalla kunta varmistaa, että varautumiseen liittyvä tieto on saavutettavissa myös niille erityisryhmille, jotka eivät voi käyttää digitaalisia palveluja.