Hengenpelastaja-rapin ensiesitys Asunnottomien yössä Tuomiokirkkotorilla

Hengenpelastaja-rap kertoo, mitä pitää tehdä, jos huomaa huumemyrkytyksen oireita ihmisessä. Rap on osa kampanjaa, jolla halutaan avoimesti kertoa huumeyliannostuksen vakavuudesta ilman leimaamista tai syyllistämistä.

– Haluamme vähentää päihteisiin liittyvää stigmaa, sillä häpeä voi estää avun hakemisen, omasta tilanteesta kertomisen tai avun hälyttämisen hätätilanteessa, Tiedä, toimi, pelasta! -hankkeen projektipäällikkö Linda Dalbom sanoo.

Räppi tekee tunnetuksi naloksoni-nenäsumutetta, jolla voidaan pysäyttää huumemyrkytys. Naloksoni on opioidien vaikutuksia kumoava lääke, joka voi pelastaa hengen opioidiyliannostustilanteessa.

Hengenpelastaja-rapin hankkeelle ovat tehneet turkulaiset veljekset Santeri ja Valtteri Keinänen. Taustalla ovat Santerin omat kokemukset ja veljesten halu auttaa. Santerilla itsellään on toipumistausta.

– Kun neljä vuotta sitten raitistuin, tein sen julkisesti somessa, mikä oli vapauttavaa. Biisin tarina on kuitenkin fiktiivinen, hän kertoo.

Hän kuvaa, kuinka myös asunnottomuuteen johtaneessa elämäntilanteessa hän ei hakeutunut mihinkään palveluihin.

– Opin pärjäämään itse, asumaan kavereiden luona tai autiotaloissa makuupussissa. Käyttöaikana tunsin häpeää, enkä siitä puhunut julkisesti, hän kertoo.

Santeri kertoo, kuinka ihmiset, jotka uskoivat häneen, pitivät yllä toivoa myös silloin, kun meni huonosti.

– Ihmiset, jotka suhtautuivat niin, että olen arvokas sellaisena kuin olen, vei minua eteenpäin – ei niin, että sitten vasta kun olet raitis, sinulla on ihmisarvoa. Ihminen itse voi saada oivalluksen, että on arvokas ja alkaa kyseenalaistaa, miksi elän näin hölmösti, hän kuvaa.

Elämän suunta muuttui, kun hän sai hyvän tukihenkilön ja myös tukiasunnon Sininauha Oy:ltä. Katkon ja kuntoutuksen jälkeen hän ei ajattele enää tarvitsevansa päihteitä mihinkään.

– Ei ole hienoa tai pääsylippu joihinkin piireihin, että käyttää päihteitä, hän sanoo.

Fakta:

Valtaosa Suomen huumekuolemista liittyy opioideihin. Riski on erityisen suuri, jos opioideja käytetään samaan aikaan alkoholin, rauhoittavien lääkkeiden tai hermosärkylääkkeiden kanssa. Nämä aineet voimistavat toistensa vaikutuksia ja voivat hidastaa hengitystä hengenvaarallisesti.

Yliannostuksen merkkejä voivat olla:

henkilö ei herää puhutteluun tai ravisteluun

hengitys on hidasta, pinnallista tai puuttuu kokonaan

poikkeuksellinen kuorsaus

iho tai huulet muuttuvat kalpeiksi tai sinertäviksi.

Naloksoni kumoaa opioidien vaikutuksen. Suomessa naloksonia on saatavilla Ventizolve-nenäsumutteena. Se voi palauttaa hengityksen opioidiyliannostuksessa ja antaa lisäaikaa siihen asti, kunnes ensihoito saapuu paikalle.

Naloksoni tehoaa vain opioideista johtuviin yliannostuksiin ja se vaikuttaa nopeasti. Se on turvallinen antaa myös silloin, kun opioidiyliannostusta vain epäillään. Se ei korvaa ensihoitoa, joten hätänumeroon 112 on aina soitettava välittömästi.

Naloksonia on saatavilla ilman ajanvarausta Turun Terveysneuvontapiste Millistä ja päihdevastaanotto Askeleesta sekä Salon terveysneuvontapiste Vinkistä.

Muu naloksonin jako tapahtuu hoitokontaktien yhteydessä, mm. Tyks psykiatrialla, mielenterveys- ja päihdepalveluissa, Tyks Akuutissa tai ensihoidossa.

Asunnottomien yö:

Asunnottomien yötä vietetään lauantaina 17. lokakuuta kello 18 alkaen Turun Tuomiokirkon läheisyydessä. Asunnottomien yön valtakunnallinen teema on tänä vuonna piiloasunnottomuus.

Klo 18.00 Tervetulotoivotus

Klo 18.05 Avajaissanat, apulaispormestari Mirka Muukkonen (vas.)

Klo 18.20 Nerdict Light (konemusiikkiesitys)

Klo 18.55 Tulishow ja asunnottomien yön tulen sytytys

Klo 19.20 Paneelikeskustelu

Klo 20.00 Santeri The Shit (rap-artisti), Varhan Tiedä, toimi, pelasta! -hanke

Klo 20.40 Redrama (rap-artisti)

Klo 22.00 Tilaisuus päättyy

Haastattelupyynnöt:

Haluaako toimituksenne haastella Santeria hänen kokemuksistaan? Voit ottaa suoraan yhteyttä: santeri.keinanen@gmail.com p. 041 4768 106