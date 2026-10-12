P2X Solutions käynnisti Suomessa tuotetun e-metaanin toimitukset Saksaan – polttoaine käyttöön Euroopan tieliikenteessä

Tallenna syysloman kultaiset hetket: Tekoälyavusteiset kuvausvinkit onnistuneisiin puhelinkuviin 12.10.2026 09:00:00 EEST | Tiedote

Lokakuun iltojen hämärtyessä ja syysloman kynnyksellä moni kaivaa puhelimensa esiin ikuistaakseen syksyisen valon ja lomatunnelmat. Jotta kaikki innokkaat kuvaajat voisivat tallentaa nämä nopeasti ohimenevät hetket juuri sellaisina kuin ne koettiin, HONOR jakaa parhaat ”kultaisen hetken” kuvausvinkkinsä. Vinkit on räätälöity erityisesti uuden HONOR 600 -sarjan ympärille. HONOR 600- ja HONOR 600 Pro -puhelimissa tekoäly tekee työtä taustalla: aina näkymän tunnistuksesta ja HDR-optimoinnista liikkeentunnistukseen ja älykkääseen muokkaukseen. Näin kuvaaja voi syysloman retkillä keskittyä oikean hetken ja sommittelun löytämiseen, kun puhelin pitää huolen oikeasta valotuksesta, luonnollisista väreistä ja tarkoista yksityiskohdista. Syysloma on täydellinen aika kokeilla uutta Syysloma ja lokakuun kuulakkaat päivät tarjoavat erinomaiset puitteet kuvaamiselle. Kultainen hetki, noin tunti auringonnousun jälkeen ja tunti ennen auringonlaskua, on syksyllä erityisen otollinen aika kuvaamiselle. Au