P2X Solutions käynnisti Suomessa tuotetun e-metaanin toimitukset Saksaan – polttoaine käyttöön Euroopan tieliikenteessä
13.10.2026 13:02:00 EEST | Burson Finland Oy | Tiedote
Synteettisen metaanin eli e-metaanin toimitukset Saksaan tieliikenteen polttoaineeksi käynnistyivät tiistaina 13. lokakuuta. P2X Solutions tuottaa vihreään vetyyn perustuvaa e-metaania Suomen ensimmäisessä teollisen mittakaavan tuotantolaitoksessa Harjavallassa. Polttoaine siirtyy Saksaan Suomen kaasuverkosta Auris Energian syöttöpisteen kautta. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Suomessa valmistettua e-polttoainetta toimitetaan muualle Eurooppaan.
P2X Solutionsin Harjavallan tuotantolaitoksella vihreästä vedystä jalostamalla tuotettu e-metaani toimitetaan avanca/Alternoilin REEFUEL-jakeluverkoston kautta raskaan liikenteen käyttöön Saksassa. Ensimmäisten toimitusten käynnistyminen on tärkeä askel suomalaiselle vetytaloudelle.
“Näemme nyt konkreettisesti, miten Suomen vetytaloudella on kysyntää myös vientituotteeksi Euroopassa. Nyt alkaneet toimitukset osoittavat, että synteettisille polttoaineille on markkinaa ja olemme siirtymässä suunnitelmista toteutukseen”, sanoo Herkko Plit, P2X Solutionsin toimitusjohtaja.
Kotimainen infrastruktuuri yhdistää tuotannon Euroopan markkinoihin
E-metaani kulkee Harjavallasta konteissa Mäntsälään, missä Auris Energia syöttää sen Suomen kaasuverkkoon. Sieltä e-metaani jatkaa matkaansa Euroopan markkinoille.
”Kotimaisille puhtaiden kaasujen tuottajille on tärkeää päästä myymään kaasu eurooppalaisille markkinoille. Suomen kaasuverkko ei kuitenkaan yllä kaasun tuotannon kannalta parhaille seuduille, joten olemme ryhtyneet rakentamaan konttilogistiikkaan perustuvaa virtuaalista kaasuverkkoa. Toimiva infrastruktuuri luo markkinat”, sanoo Auris Energian kasvujohtaja Ville Karttunen.
Merkittävä virstanpylväs e-metaanin kaupallistamisessa
P2X Solutions ja avanca/Alternoil sopivat pitkäaikaisesta yhteistyöstä kesällä 2026. Sopimus kattaa Harjavallan laitoksen nykyisen e-metaanituotannon seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Sopimukseen sisältyy tavoite kasvattaa toimitusmääriä merkittävästi tulevaisuudessa.
“Toimitusten käynnistyminen on merkittävä askel eteenpäin, mutta Eurooppaan tarvitaan enemmän vedyn ja synteettisten polttoaineiden tuotantolaitoksia, jotta puhtaiden polttoaineiden kysyntään voidaan vastata riittävässä mittakaavassa. Harjavallan e-metaanituotanto on jo myyty kymmeneksi vuodeksi eteenpäin”, Plit sanoo.
Puhdasta polttoainetta Euroopan tieliikenteeseen
Saksan toukokuussa 2026 tekemä päätös lisätä uusiutuvista lähteistä tuotettujen vedyn ja synteettisten polttoaineiden käyttöä tieliikenteessä luo merkittävää uutta kysyntää puhtaille polttoaineille Euroopassa.
Vihreästä vedystä tuotettu e-metaani tarjoaa fossiilisia polttoaineita korvaavan vaihtoehdon, joka voidaan ottaa käyttöön nykyisessä LNG-infrastruktuurissa ja hyödyntää olemassa olevissa kulkuneuvoissa, jotka käyttävät LNG:tä polttoaineenaan.
Avanca/Alternoil kuuluu Euroopan suurimpiin uusiutuvan LNG:n toimitus- ja jakeluverkostojen toimijoihin. Saksassa yhtiö operoi laajaa REEFUEL-verkostoa, jonka kautta uusiutuvat polttoaineet toimitetaan raskaan liikenteen käyttöön.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Herkko PlitToimitusjohtajaP2X Solutions OyPuh:+358 50 462 0788herkko.plit@p2x.fi
Ville KarttunenKasvujohtajaAuris EnergiaPuh:+358 50 4534 205ville.karttunen@aurisenergia.fi
Kuvat
P2X Solutions Oy
P2X Solutions on suomalainen vihreän vedyn ja Power-to-X-teknologian edelläkävijä. Vauhditamme vetymarkkinan syntyä kokonaisvaltaisesti ja innovatiivisesti arvoketjun kaikilla osa-alueilla, ja olemme rakentaneet Harjavaltaan Suomen ensimmäisen teollisen mittakaavan vihreän vedyn ja synteettisen metaanin tuotantolaitoksen. Toimimme vihreän vedyn ja synteettisen polttoaineen tuottajana ja jakelijana sekä toimitamme vetylaitoksen asiakaslähtöisesti tarvittaessa avaimet käteen -periaatteella. Muutamme maailmaa puhtaammaksi – yhdessä. https://p2x.fi/
Auris Energia
Auris Energia on Suomessa toimiva energia-alan konserni. Myymme maa- ja biokaasua sekä energiapalveluita ja tuotamme biokaasua. Lisäksi hallinnoimme noin 1 200 kilometrin kaasunjakeluverkkoa Etelä-Suomessa. Palvelemme noin 17 000 asiakasta, ja liikevaihtomme oli noin 80 miljoonaa euroa vuonna 2025. www.aurisenergia.fi
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