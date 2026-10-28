Oliver Beer muuttaa Kiasman ylimmän kerroksen esihistorialliseksi, soivaksi luolaksi

Oliver Beer sai poikkeuksellisen luvan työskennellä ja kuvata teoksensa arkeologisesti merkittävässä Font-de-Gaumen luolassa Lounais-Ranskassa. Luola tunnetaan sadoista luolamaalauksista, jotka on tehty yli 15 000 vuotta ennen ajanlaskun alkua.

Beer tutki luolan akustiikkaa ja havaitsi, että tila resonoi erityisesti niissä kohdissa, joissa on eniten maalauksia. Matalan F-sävelen laulaminen sai luolan värisemään ja vahvistamaan äänen moninkertaiseksi.

”Arvelin aina, että nämä kivikautiset luolat Dordognessa soisivat upeasti. Kun viimein sain pääsyn sisälle ja kuiskasin oikean sävelen luolalle, ja se huusi sävelen takaisin kymmenkertaisella voimakkuudella, tiesin että tässä on jotain ainutlaatuista.” – Oliver Beer

Teosta varten Beer kutsui joukon laulajia hyödyntämään tätä ilmiötä. Hän pyysi teokseen mukaan muusikot Rufus Wainwrightin, Woodkidin, eee geen, Mélissa Laveaux’n, Hamed Sinnon, Jean Christophe Brizardin, Mo'Jun ja Michiko Takahashin. Eri puolilta maailmaa ja erilaisista musiikillisista taustoista tulevat laulajat esittävät teoksessa varhaisimman laulun, jonka he muistavat lapsuudestaan. Nämä menneiltä polvilta opitut sävelmät Beer sovitti teokseen uudeksi moniääniseksi kokonaisuudeksi.

Installaatio koostuu 16 äänikanavasta ja kahdeksasta videoprojisoinnista. Ne on aseteltu näyttelytilaan siten, että laulajien äänet värähtelevät yhdessä ja välittävät kokemuksen todellisesta luolasta, jonne pääsevät vierailemaan vain harvat. Lisäksi näyttelyssä on esillä Beerin maalauksia, jotka hän on toteuttanut liikuttamalla pigmenttiä kankaalla äänen synnyttämän värähtelyn avulla.

Näyttelyn kuraattorit ovat Patrik Nyberg ja Anna Mustonen Kiasmasta.

Resonance Project: The Cave on jatkoa Beerin vuonna 2007 aloittamalle sarjalle, jossa hän tutkii ääntä, ympäristöä ja kulttuurista muistia. Projektin aiemmissa toteutuksissa hän on syventynyt muun muassa Osmanien valtakunnan aikaisen kylpylän, Sydneyn oopperatalon ja Centre Pompidoun lasikäytävien akustiikkaan.

Taiteilijasta

Oliver Beer yhdistää taiteessaan musiikkia ja kuvataiteita. Hänen yksityisnäyttelynsä on ollut esillä muun muassa Metropolitan Museum of Artissa New Yorkissa ja Musée d’Art Modernessa Pariisissa. Hänen teoksiaan on esitetty MoMa PS1:ssä New Yorkissa; Mithraeum Bloombergissä Lontoossa; Centre Pompidoussa, Opéra Garnierissa, Fondation Louis Vuittonissa, Palais de Tokyossa ja Château de Versailles’ssa Pariisissa; West Bund Museumissa ja Long Museumissa Shanghaissa sekä Sydneyn, Istanbulin, Lyonin ja Venetsian biennaaleissa. Beer on opiskellut säveltämistä Lontoon Academy of Contemporary Musicissa, kuvataiteita Oxfordin yliopistossa ja elokuvateoriaa Sorbonnessa.

Oliver Beer

Resonance Project: The Cave

6.11.2026–28.3.2027, Kiasma