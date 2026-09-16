Työelämän uudistus: YKA ehdottaa lyhyempää työviikkoa, vastuullista tekoälyä ja perustuloa

YKA esittää, että seuraavalla hallituskaudella käynnistetään vähintään kuuden kuukauden kokeilu kolmipäiväisestä viikonlopusta. Tavoitteena on lisätä työstä palautumista ja selvittää, miten työajan lyhentäminen vaikuttaa työhyvinvointiin ja tuottavuuteen. Samalla on arvioitava erilaisia toteutusmalleja ja turvattava työntekijöiden palkkataso.

Tekoälyn käyttöönotto puolestaan vaatii investointeja osaamiseen, parempaa johtamista ja selkeitä pelisääntöjä. Teknologian tulee parantaa työn laatua ja palveluita, ei toimia pelkkänä säästökeinona. Erityisesti on varmistettava, että nuorten väylät työelämään säilyvät ja että kaikilla on mahdollisuus kehittää osaamistaan työuran eri vaiheissa.

Myös sosiaaliturvan on vastattava muuttuvan työelämän tarpeisiin. YKA ehdottaakin perustulon mahdollisuuksien selvittämistä osana sosiaaliturvan kokonaisuudistusta sekä uutta kokeilua sen vaikutuksista työntekoon, opiskeluun ja hyvinvointiin. Tavoitteena on järjestelmä, joka tukee joustavia työuria ja kannustaa työn vastaanottamiseen, yrittäjyyteen ja osaamisen kehittämiseen ilman kohtuutonta toimeentulon menettämisen riskiä.

Yhteistä ehdotuksille on tarve uudistaa työelämän rakenteita rohkeasti. Suomen on löydettävä ratkaisuja, jotka tukevat ihmisten jaksamista, mahdollistavat teknologisen kehityksen hyödyt ja turvaavat toimeentulon työelämän muuttuessa.

“Me YKAssa ajattelemme, että tulevaisuuden työelämä on juuri sellainen, millaiseksi sen yhdessä rakennamme. Tekoälyn mukanaan tuoma teknologinen murros, uupumisepidemia ja epätyypillisten työsuhteiden lisääntyminen eivät ratkea itsestään – tarvitaan ratkaisuja, jotka katsovat pitkälle tulevaisuuteen”, kertoo YKAn johtava asiantuntija Annika Nevanpää.



Tutustu YKAn avauksiin tarkemmin:

YKA ehdottaa kokeilua kolmipäiväisestä viikonlopusta

YKA: Työelämän tekoälyloikka edellyttää parempaa johtamistaYKA ehdottaa siirtymistä perustuloon

YKAn avausten pohjana toimi aivotutkija Minna Huotilaisen, geopolitiikan asiantuntija Antton Rönnholmin, muutosjohtaja Kirsi Pihan sekä professori Alf Rehnin tulevaisuusvisiot 2100-luvun työelämästä.



Tutustu asiantuntijoiden visioihin 2100-luvun työelämästä:



Minna Huotilainen: Parempi työelämä ei riko vaan rakentaa

Antton Rönnholm: Me vai Musk

Kirsi Piha: Maailman onnellisin työmaa

Alf Rehn: Sirkus ja savotta



Visioteksien ja työelämäavausten myötä YKA kutsuu suomalaiset keskustelemaan tulevaisuuden työelämäutopioista, sillä dystopiat tulevat todeksi, jos lakkaamme unelmoimasta.

https://yka.fi/unelmia/

Lisätietoja avauksista:

Riina Lumme, p. 044 0705780 (siirtyminen kolmipäiväiseen viikonloppuun)

Johanna Juselius, p. 050 3727062 (tekoälyn vastuullinen käyttöönotto)

Jari Järvenpää, p. 050 3423736 (siirtyminen perustuloon)