Alkon Q3-myynti: punaviini yllätti ja sunnuntaista tuli uusi ostospäivä
14.10.2026 07:10:00 EEST | Alko Oy | Tiedote
Vuoden 2026 kolmannella kvartaalilla Alkon myyntilitrat laskivat 1,9 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Punaviini nousi Alkon kesän myynnin yllättäjäksi, vaikka viinien kokonaismyynti laski. Panimotuotteiden myynti kasvoi 21 prosenttia ja alkoholittomien 16 prosenttia. Samalla laajennetut aukioloajat ovat muuttaneet asiakkaiden asiointirytmiä: sunnuntai on löytänyt paikkansa uutena ostospäivänä, ja asiointia on siirtynyt myös lauantain myöhemmille tunneille.
Vuoden 2026 kolmannella kvartaalilla Alkon myyntilitrat laskivat 1,9 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Panimotuotteiden myynti kasvoi 21 prosenttia: oluiden litramyynti kasvoi 25 prosenttia ja siiderien 8 prosenttia. Alkoholittomien juomien myynti kasvoi 16 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Viinien kokonaismyynti laski lähes seitsemän prosenttia. Punaviinien myynti laski noin kolme prosenttia, valko- ja roseeviinien myynti noin 10 prosenttia, ja kuohuviinien noin 8 prosenttia. Väkevien juomien myynti laski kolme prosenttia. Myyntitilastot löytyvät tämän linkin takaa.
Punaviini kesän yllättäjä
Tuoteviestintäpäällikkö Anri Lindströmin mukaan kesän yllättäjä oli punaviini.
”Vaikka kesä mielletään helposti valko- ja roséviinien sesongiksi, punaviinien osuus viinimyynnistä oli heinä-syyskuussa 35 prosenttia. Erityisesti klassiset viinimaat ja -alueet kiinnostivat. Lisäksi viinissä näkyy kiinnostava muutos: määrän sijaan kuluttajien valinnoissa painottuvat hieman aiempaa arvokkaammat tuotteet.”
Espanjan viinien myynti kasvoi 4 prosenttia sekä Ranskan ja Portugalin 5 prosenttia edellisvuodesta. Kasvua nähtiin myös klassisilla alueilla, kuten Riojassa, Bordeaux’ssa, Rhônessa ja Bourgognessa.
Alkavan syksyn juomatrendit kulkevat käsi kädessä viilenevän sään ja pimenevien iltojen kanssa. Sadonkorjuukauden maut näkyvät myös viinivalinnoissa. Juureksista, sienistä ja riistasta koostuvat syksyn ruokapöydät kaipaavat rinnalleen täyteläisempiä ja runsaampia juomia.
”Syksy näkyy myös mallasjuomien makumaailmassa: stoutien ja portereiden litramyynti kasvoi yli 5 prosenttia. Tummat ja täyteläiset oluttyylit sopivat erinomaisesti syksyn ruokien ja sesongin makujen kumppaneiksi.”
Aukioloaikojen laajennus muutti asiointirytmiä
Liiketoimintajohtaja Kari Pennasen mukaan asiakkaat ovat ottaneet uudet aukioloajat ilahtuneesti vastaan ja sunnuntait ovat löytäneet paikkansa asiakkaiden ostospäivänä. Asiakaskäyntien määrä on loivasti nouseva.
”Laajempi aukiolo ei niinkään ole lisännyt ostamista, vaan on muuttanut sitä, milloin asiakkaat asioivat. Asiointia on siirtynyt lauantai-illan myöhäisemmille tunneille ja sunnuntain aukiolo näkyy pienenä laskuna alkuviikon asiakasmäärissä. Meidän myyntiin vaikuttaa aukioloajan lisäksi kuluttajien ostovoiman kehitys, matkustajatuonti ja ostot ulkomaisista verkkokaupoista.”
Sunnuntain osalta ostokäyttäytyminen noudattelee pääosin samaa linjaa kuin muinakin päivinä, viini on ylivoimaisesti suosituin juomaryhmä. Asiakkaat ostavat sunnuntaisin muita päiviä määrällisesti vähemmän, mutta ostoskoriin päätyy arvokkaampia tuotteita kuin arkena.
Historiallinen muutos: kaikki Alkot avoinna pyhäinpäivänä
Alkon myymälöiden aukioloajat ovat uudistuneet vaiheittain kesän ja syksyn aikana. Sunnuntaisin avoinna olevia Alkon myymälöitä on kaikkiaan 55. Lisäksi asiakkaat voivat jatkossa asioida Alkossa myös useina juhlapyhinä. Esimerkiksi Pyhäinpäivänä 31.10.2026 kaikki Alkon myymälät ovat avoinna.
”Joulu on meille vuoden vilkkain sesonki, jolloin asiakkaamme ovat liikkeellä. Joulukuussa lisäämme sunnuntaisin auki olevien myymälöiden määrää, ja osa myymälöistä on joulukuussa avoinna normaalia pidempään. Esimerkiksi sunnuntaina 20.12. palvelee 141 myymälää. Aukiolot määräytyvät paikallisen asiakastarpeen ja kysynnän mukaan, jotta voimme palvella asiakkaita juuri silloin, kun he ovat liikkeellä ja helpottaa heidän asiointiaan”, taustoittaa Pennanen.
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Alkon loppuvuoden poikkeusaukioloajat
Pyhäinpäivänä 31.10.2026 kaikki Alkon myymälät ovat avoinna. Sunnuntaiaukiolomyymälät palvelevat myös itsenäisyyspäivänä 6.12., tapaninpäivänä 26.12., uudenvuodenpäivänä 1.1.2027 ja loppiaisena 6.1.2027. Kaikki myymälät ovat avoinna jouluaattona klo 13 asti ja uudenvuodenaattona vähintään klo 18 asti. Joulupäivänä myymälät ovat kiinni.
Joulun alla sunnuntai 20.12. on vuoden vilkkaimpia asiointipäiviä. Tuolloin 141 Alkon myymälää on avoinna eri puolilla Suomea.
Tarkat myymäläkohtaiset aukioloajat kannattaa aina tarkistaa Alkon verkkosivuilta, Alko-äpistä tai Googlesta.
Yhteyshenkilöt
Alkon mediapuhelin 020 711 5123 (arkisin klo 8–16), viestinta@alko.fi
Linkit
Alko haluaa tarjota asiakkailleen maailmanluokan palvelua. Monipuolinen ja uudistuva yli 11 000 tuotteen valikoima mahdollistaa nojatuolimatkat ympäri maailmaa asiakkaan omassa olohuoneessa. Asiakkaitamme palvelee monikanavainen palveluverkosto: 360 myymälää, yli 100 noutopistettä, verkkokauppa ja mobiilisovellus. Vuonna 2025 Alkon liikevaihto oli 1,0 miljardia euroa ja asiakaskäyntejä oli yli 43 miljoonaa.
Vastuullisuus on meille sydämen asia. Arjessamme se tarkoittaa muun muassa tinkimätöntä myynninvalvontaa, hankinnan läpinäkyvyyden kehittämistä, pakkausmateriaalien kierrätystä, tuoteturvallisuutta sekä hyvinvointia edistäviä hankkeita.
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